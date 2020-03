¿Qué tanto lo protegen los tapabocas del coronavirus?

Desde que han incrementado los casos positivos de coronavirus en el mundo el doctor Elmer Huerta ha tratado de aplacar el temor de la gente, es por eso que hay que tener en cuenta algunos aspectos para no entrar en pánico si llegan más casos, de este virus, al país.

Uno de ellos es el uso excesivo de antibacterial, pues como su nombre lo dice ataca bacterias y en este caso no hace mucho frente al virus, el experto aclaró que “el virus no es un ser vivo. Los geles son para bacterias, no son para virus. Pueden funcionar, pero no hay que usar ningún producto antibacteriano porque promueve la resistencia a las baterías”.

Además, promovió el uso de agua y jabón como prevención, que, aunque se insista mucho con el tema, “es muy importante lavarse las manos con jabón y con el más barato que haga espuma y ese es el que nos va a ayudar”.

Huerta compartió cifras, del “estudio más grande que se ha hecho con más de 70.000 enfermos en la China, y que puede ayudar a entender este virus que se propaga a nivel mundial.

De cada 100 personas que se infectan con el coronavirus, más o menos 80 a 85% no sienten nada o tiene un leve resfriado y ni siquiera van al doctor.

10 a 15% van a tener un poco más de síntomas, fiebre, dolor de garganta y mucha tos.

El 5% restante si pueden complicarse, tener más fiebre, dificultad para respirar y desarrollar neumonía.

Sobre el uso del tapabocas, dijo que “los tapabocas no funcionan para una persona sana". La persona que deben usarlo son: la que está enferma que tiene tos, resfriados y también los profesionales de salud que están expuestos a todo tipo de cosas”.

Para finalizar, comentó que “por lo que parece” no puede volver a las personas que ya lo padecieron, parece que es igual que la gripa, que da una vez y no vuelve a dar. Es importante tener en cuenta que solo hace 2 meses se conoce, aun no es nada seguro.

