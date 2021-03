¿Qué trabajos estarían en riesgo con la llegada de la Inteligencia Artificial?

Según estudios, para 2030 la Inteligencia Artificial habrá sustituido 45 millones de empleos en los Estados Unidos. JP Morgan, la empresa financiera de ese país, tiene sistemas que en segundos hacen el trabajo que a los abogados les toma miles de horas al año.

Deep Blue, el ordenador ajedrecista inteligente que venció al campeón mundial Garry Kaspárov, la cual puede analizar dos millones de posiciones por segundo, hoy en día es igualada por cualquier aplicación gratuita. Además, la robotización automática está sustituyendo cajeros automáticos, cobradores de peajes, agencias de viajes, Call Center.

Freddy Vega, CEO y cofundador de Platzi, explicó en Sigue La W que “todo el comportamiento que tenemos, nuestros teléfonos lo analizan. Tenemos una perspectiva de la Inteligencia Artificial por las películas, pero en realidad es coger muchos datos de comportamiento y detectarlo”.

“Se puede analizar a nivel de datos la voz del ser humano. Hemos llegado al punto de simular a las personas físicamente”, indicó.

Sobre los trabajos que no estarían en riesgo dijo que los de “medicina no se perderían porque no hay robots que puedan hacerlo, los de arte tampoco, ni la literatura”.

Pero los que sí podrían desaparecer “son los conductores, empleos de industria y los que tienen que ver con los administrativos”.

Finalmente, señaló que el criterio digital es una habilidad que se debe desarrollar para los próximos años.