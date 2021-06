¿Quién asigna la cita para la vacunación contra el COVID-19 si no se tiene EPS?

A partir de la próxima semana, arrancará la vacunación contra el COVID-19 de los trabajadores de las empresas que se han acogido al programa de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), por lo que se estima que en los próximos días sean aplicados 1,5 millones de biológicos.

En contexto: Las empresas colombianas que vacunarán a sus trabajadores

Sin embargo, en caso de que usted no haga parte de estas empresas y aún no haya sido contactado por su EPS o no cuente con una, puede acudir a la plataforma Mi Vacuna para consultar el lugar y la fecha asignada para su vacunación.

En caso de que su documento no se encuentre registrado, es necesario que diligencie, a través de la misma plataforma, los datos requeridos. Días después, recibirá respuesta a través del correo electrónico que registró con toda la información que usted necesita para llevar a cabo su proceso de vacunación.

SI SE ENCUENTRA EN BOGOTÁ:

Otra de las opciones es diligenciar el formulario de vacunación a cargo del Distrito Capital, una herramienta diseñada por la Secretaría de Salud.

En esta plataforma, la ciudadanía residente en Bogotá que manifieste no encontrarse afiliada a una EPS de régimen contributivo, una EPS de régimen Subsidiado o a una Empresa Administradora de Planes de Beneficios en regímenes especiales o exceptuados, podrá ser contactada para su inmunización.