San Andrés en crisis sanitaria y se inunda el hospital departamental

El procurador delegado de la Salud, Gelman Rodríguez, el mismo funcionario que alerto la crisis sanitaria en la isla de San Andrés ante el incremento de los casos de COVID-19 en más de un 700%, este jueves reportó como, tras una fuerte lluvia en la isla, se inundaron consultorios, salas especializadas, zonas de archivo y los pasillos del hospital departamental Claren Lynd Newbal.

El funcionario hizo un llamado al Ministerio de Salud “Hacemos un llamado inmediato, un SOS por la salud de San Andrés. Por favor señores del Gobierno departamental, del Gobierno Nacional es necesario corregir todos los defectos, debilidades e inconsistencias que se están presentando en el Hospital de San Andrés, la población sanandresana merece un servicio de salud con calidad”.

Le puede interesar: Preocupación en San Andrés por aumento de casos de COVID-19 en el último mes

La situación de San Andrés es cada vez más difícil, según denunció Farid Zardibia, director de la fundación Pro Archipiélago, esta es la peor crisis económica y sanitaria de la isla porque en el hospital ya no hay espacio para más pacientes, inclusive ayer falleció una persona porque no había disponibilidad de UCI, otro paciente murió porque no había equipo de diálisis y a eso se suma que las UCI que entregó el gobernador no las pueden utilizar porque en el hospital no hay oxigeno ni personal capacitado para utilizarlas. (En San Andrés hay un solo médico Intensivista) las autoridades no están diciendo la verdad.

“Es muy importante que se puedan evacuar los pacientes porque el hospital no puede atender la demanda del COVID-19, pedimos que sean trasladados por la Fuerza Aérea”