Twitter podría cobrar por algunos de sus servicios

Con la reciente compra de Revue, los pasos hacia la monetización de la plataforma mediante los pagos directos cada vez está más cerca. Según informa Bloomberg, la red social está realizando distintas encuestas a múltiples usuarios para conocer su opinión sobre qué tipo de añadidos les gustaría encontrar y por cuáles estarían dispuestos a pagar.

Algunas de las herramientas en las que Twitter desea implementar la monetización van desde aceptar propinas hasta perfiles personalizados, pasando por un modelo de suscripción para acceder a Tweetdeck. La red social está estudiando la creación de nuevas herramientas para cobrar.

En la encuesta realizada se aprecian opciones variadas como colores personalizados, la herramienta para poder publicar vídeos más largos y con más resolución, insignias, encuestas avanzadas o posibilidad de generar respuestas automáticas.

😮 Here’s a list of features Twitter may be considering for its paid / subscription service



Which would you be willing to pay for? pic.twitter.com/w8vYumrpx3