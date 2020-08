Twitter ya permite a todo el mundo elegir quién puede responder a una conversación

Twitter ha lanzado en todo el mundo este martes la función, en pruebas hasta el momento, que permite que los usuarios decidan qué personas pueden responder a las conversaciones que han iniciado en la plataforma.

Esta función, que se probaba desde el mes de mayo, permite que los usuarios elijan quién puede responder entre tres opciones: todos (la configuración por defecto), solo la gente que sigues o solo la gente que mencionas.

Le puede interesar: Disney relanza la saga de "Tron" con Jared Leto

Los tuits para los que se eligen las dos últimas opciones estarán etiquetados y el icono de respuesta estará en gris para aquellas personas que no puedan responder. Las personas que no pueden responder sí que podrán ver, hacer retuit, retuit con Comentario, compartir y dar a 'me gusta'.

Estas posibilidades de configuración impidieron, durante las pruebas de la función, un promedio de tres respuestas potencialmente abusivas, mientras que sólo se añadió un retuit con comentario potencialmente abusivo, como ha asegurado la compañía estadounidense en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

Tampoco se detectó ningún incremento de Mensajes Directos no deseados, según Twitter, que recoge que aquellos que han presentado informes de abuso son tres veces más proclives a usar estos entornos.

Le puede interesar: Mark Wahlberg y su esposa presumen sus abdominales en Instagram

Asimismo, el 60 por ciento de los usuarios de Twitter que han utilizado la característica durante el periodo de test no utilizó las funciones de Silenciar o Bloquear.

Twitter trabaja en nuevas funciones de cara al futuro, entre las que se encuentran una nueva etiqueta para que sea más obvio cuando se utilicen los Retuits con comentarios, así como una opción para invitar a más personas a la conversación después de que esta se inicie.

*Europa Press