Una mujer en Cartagena decidió elaborar tapabocas para las personas necesitadas

Debido a la compra exagerada de tapabocas, en Colombia, hay escasez de estos para las personas que realmente lo necesitan, es por esto que Mariles Herrera decidió fabricarlos en su casa con su máquina de coser y donarlos.

“Es una labor muy linda. Eso me salió del corazón, decidí no ser espectadora de esta noticia tan mala y ocuparme en algo. Sé que ahora mismo, la gente, mi pueblo, mi ciudad, mi país me necesitan y allí pensé en hacer tapabocas para las personas más necesitadas”, expresó Herrera.

Desde ese momento salió comprar los materiales en donde se gastó $35.000 pesos para 250 tapabocas.

Para esto Mariles los hizo de dos formas, unos sencillos para usarlos una sola vez y cuando una fundación para niños con cáncer la contactó decidió hacerlos “dobles, de un material resistente”.

“En sí, mi primera iniciativa fue hacerlo para las personas que se encuentran en la calle, las que no tenían el acceso a ellos”, expresó.

Mariles contó que se demora 6 minutos haciendo los tapabocas y con ayuda de su hijo de 14 años y su esposo ha podido ayudar a esta gente.

