Usuarios de Twitter podrán seleccionar quién responde a sus trinos

La red social Twitter anunció que está probando un sistema para que los usuarios personalicen quién puede responder a sus trinos. Según la compañía, esto se hace para poder tener conversaciones con grupos pequeños de personas.

Con esta medida se habilitarán tres opciones: Permitir respuestas de todos los usuarios, de las personas a quien el que publica sigue o solo cuentas mencionadas.

“Todos podrán ver y dar like a la conversación, pero solo quienes hayan sido seleccionados podrán participar”, aseguró Twitter.

A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your 👀 out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT