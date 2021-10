WhatsApp dejará ocultar la foto de perfil y hora de conexión a ciertos contactos

WhatsApp sigue buscando la manera de implementar nuevas funciones para mejorar la experiencia de los usuarios en la aplicación. El portal especializado Wabetainfo indicó que están ultimando detalles para que las personas puedan ocultar su foto de perfil y la hora de la última conexión a ciertos contactos.

La aplicación de mensajería instantánea actualmente cuenta con tres opciones (Todos, Nadie y Mis contactos) para que los usuarios puedan configurar quién puede ver su foto de perfil y la última conexión. Pero con la actualización, aparecerá ‘Mis contactos excepto’.

Esta es la misma opción que se tiene al momento de editar quién puede ver los estados que publican las personas.

Wabetainfo conoció que al momento de incluir a una persona en la lista de quienes no pueden ver esa información, ese usuario tampoco la podrá ver en el contacto que excluyó. Por el momento, la nueva función está en fase de pruebas y próximamente WhatsApp la lanzará al público, pero no se sabe si esta actualización demore o no.