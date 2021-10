WhatsApp, Facebook e Instagram empiezan a retornar, aunque no del todo

El servicio de Whatsapp, Facebook e Instagram se comenzó a reestablecer después de seis horas sin funcionar en España y en otras partes del mundo, aunque todavía presenta problemas a algunos usuarios.

Durante el día, Whatsapp no permitía enviar ni recibir mensajes, mientras que Instagram no dejaba actualizar el muro de publicaciones o la barra de 'stories' y Facebook no permitía acceder a la red social. De hecho, al acceder a Whatsapp Web, el único mensaje disponible era el de "5xx Server Error".

La caída ha generado un amplio eco en otras redes sociales como Twitter, donde Whatsapp se ha convertido 'trending topic' con más de medio millón de menciones en menos de una hora.

Le puede interesar:

Por su parte, Facebook ha emitido un escueto comunicado en el que ha pedido perdón a los usuarios y ha asegurado que resolverá el incidente en el menor tiempo posible.

El director de Tecnología de Transparent Edge Services, Diego Suárez, ha atribuido la caída a un posible problema de DNS, los registros que traducen los nombres de dominio a las direcciones de IP.

"Sin estos registros, los navegadores y apps no saben 'encontrar' los servidores que entregan el contenido de las redes sociales", ha apuntado el experto en declaraciones enviadas a la prensa.

Vea también:

Este cree que se trata de cambios profundos en la infraestructura de la red social, ya que también se han retirado las rutas BGP, otro paso necesario para que los dispositivos accedan a las plataformas de la empresa estadounidense.

La compañía, que ya había empezado la sesión bursátil en rojo por las filtraciones de documentos internos, se dejaba un 5,53% en el parqué a las 18.39 horas peninsulares.