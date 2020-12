'WifiMoney' la empresa en Instagram que genera hasta un USD 1 millón al mes

En entrevista con La Hora del Regreso, Andrés Meneses, cofundador de ‘WiFiMoney’, una empresa que vende hasta un millón de dólares al mes en monetización de Instagram, contó las claves de su exitoso negocio en la popular red social.

Esta empresa nació de los sueños del bogotano de dejar la cotidianidad y comodidad de un trabajo de oficina, por aventurarse en el potencial y millonario mundo de la publicidad por internet, hace doce años. Junto con sus socios Alex y Willy Moeller, creó una compañía que asesora y mejora las cuentas de personas que deciden incursionar en el marketing digital.

Escuche más de La Hora del Regreso:

Meneses advirtió que lo importante en este negocio no son las grandes cifras de seguidores, sino la interacción entre una persona que genera contenido y su comunidad, es decir, el 'engagement'. “No tienes que ser un 'influencer' popular para hacer dinero, puedes tener millones de seguidores que no consumen lo que vendes, en cambio, puedes tener una comunidad de 10.000 personas que tienen credibilidad en lo que publicitas".

El empresario compartió algunas claves del éxito para quienes deseen iniciar en redes sociales: