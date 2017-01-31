6.300 guerrilleros se trasladan para entregar sus armas

En lanchas, botes, planchones, mulas, camiones, ‘chivas’, buses y caminando, 6.300 guerrilleros de las Farc se movilizan desde el sábado hacia las Zonas Veredales y los Puntos Transitorios de Normalización, a lo largo de 36 rutas en 14 departamentos del país.

“Es una enorme operación para que las Farc entren a las zonas, esto no es fácil, pero está saliendo muy bien. Es un verdadero trasteo, y lo más importante es que todo este movimiento está en marcha, y no hemos tenido un solo incidente grave, no hemos tenido un sólo caso de un miembro de las Farc que no se quiera mover”, dijo el alto Comisionado para la Paz.

Informó que hasta hoy han ingresado 4.300 miembros de ese grupo, y que entre hoy y mañana se prevé la llegada de otros 2 mil.

Para esta operación logística, una de las más grandes realizada en el país en tiempo récord, para movilizar a tal número de personas con sus pertenencias y armamento, ha sido necesario disponer de 450 camionetas (4X4), 200 camperos, 120 camiones, 30 volquetas, 100 buses, 60 ‘chivas’, 80 lanchas, 35 mulas de carga, 10 tractores y más de 15 mil raciones de alimentos durante los días de traslado.

Carlos Córdoba, gerente de las ZVTN, explicó que en las Zonas y en los Puntos están listos los servicios básicos para los guerrilleros.