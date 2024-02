“A Gina Parody la designaron como consejera y quiso asumir como alcaldesa”: Jorge Rojas

En diálogo con La W, el secretario privado de la Alcaldía de Bogotá, Jorge Rojas, se refirió a la figura de alta consejera para Bogotá que representaba Gina Parody para Bogotá.



En declaraciones entregadas al periódico El Tiempo, Parody aseguró que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, no solo no sabe gobernar, sino que desconoce la gerencia y la administración.



“(Con esa declaración) lo que hace es confirmar que se estaba ejerciendo la oposición desde la Alta Consejería para Bogotá. A la doctora Gina Parody la designaron como consejera y quiso asumir como alcaldesa, y ahora deja claro que su proyecto es la oposición al Gobierno Distrital”, dijo Rojas.



Según el funcionario, cualquier ciudadano tiene derecho a ejercer la oposición, pero no los funcionarios que estén al servicio del gobierno.



“Lo que queda claro es que no había una decisión de buscar un diálogo o un acuerdo con el Gobierno Distrital, sino de entorpecer o de imponer condiciones que son inaceptables desde el punto de vista de programa de gobierno”, manifestó.



Según el secretario, la figura de la alta consejera debería estar relacionada con la articulación de los planes de desarrollo de la Nación y del Distrito para que la ciudad sea beneficiada.



“Bajo el criterio de ‘yo le ayudo al alcalde’ se trató de imponer un modelo de ciudad que no es el que está planteado en Bogotá Humana”, señaló. “Las dificultades de relaciones entre el Gobierno Nacional y Distrital fueron ocasionadas justamente por la consejera”.