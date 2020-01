¿Abrir de nuevo los consulados sería reconocer a Maduro como presidente de Venezuela?

En diálogo con La W, la representante a la Cámara de la Coalición Decentes, María José Pizarro aseguró que el Gobierno "tiene el deber de buscar la verdad" en el caso de compra de votos de Aida Merlano y de proteger a los colombianos que aún están en Venezuela.



"No podemos abandonar una crisis migratoria que también es responsabilidad nuestra", añadió.



El representante del Centro Democrático, Christian Garcés respaldó la decisión del Gobierno de no hacer ningún tipo de acercamiento con Nicolás Maduro y señaló que no se puede ceder ante el chantaje derivado de la captura de Merlano.



"El problema es utilizar a Merlano para manipular así un debate público como lo está haciendo Maduro, si él quiere ayudar, debe entregarla", dijo Garcés.

