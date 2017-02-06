Ahora nuestra apuesta es hacia la paz: María Victoria Calle

Durante el conservatorio entre magistrados de la Corte Constitucional de Palestina y Colombia, que se adelanta en la Universidad Libre, la magistrada María Victoria Calle, presidenta de la Corte Corte Constitucional, se refirió a la transición en la que se encuentra el país, frente a la salida del conflicto y la importancia de las leyes colombianas para alcanzar la paz.

"Queremos que sean bienvenidos a un país que le está apostando a la paz, una realidad que nos a golpeado, que ha sembrado de dolor a nuestros campos y nuestras ciudades. Que cada quien tiene que contar una historia difícil en su vida porque eso es lo que ha dejado la guerra. Ahora nuestra apuesta es hacia la paz", expresó la magistrada Calle.

La Corte Constitucional de Colombia y Palestina comparten experiencias con visión de respeto internacional.