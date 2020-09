"Al policía se le ha formado para actuar frente a su criterio": General (R.)Luis Gilibert

En Sigue La W, el exdirector de la Policía Nacional, General (R.) Luis Ernesto Gilibert analizó la situación por la que está atravesando la institución y si existe la necesidad de una reforma.

Para el General no se debe estigmatizar a toda la Policía por el actuar de unos pocos y en relación con el caso de Javier Ordóñez, explicó que se debe entender por aparte, pues "los agentes son responsables del procedimiento, no toda la Policía". Precisamente, señaló que no se debe hablar de 'manzanas podridas', sino de "personas maltratadas y que no siguen instrucciones, no las acatan".

Asimismo, enfatizó que "el agente está formado para actuar frente a su criterio", y que se debe juzgar cada caso de manera especial, por lo que hay que "analizar, investigar y sancionar" a los responsables, pero no a toda la institución.

Dijo que reformas a la Policía ha habido a través de los años y lo que se necesita ahora son ajustes, dado que han existido problemas internos, pero, en especial, porque "la calidad y el recurso humano desmejoró". También se refirió a las redes, a la información que circula en ellas, ya que lo que se transmite puede "golpear la imagen de la institución y del país".

Así pues, insistió en que el procedimiento policial en el que murió Javier Ordóñez no fue el correcto, pero que la justicia se encargará de sancionar a los uniformados involucrados.