Alfonso Gómez Méndez, desde El Encierro, con Alberto Casas

Este 8 de abril El Encierro recibe a "uno de los tolimenses más importantes y de éxito", como define Alberto Casas al experto en derecho penal, constitucional y de la justicia colombiana, Alfonso Gómez Méndez.

Este jurista colombiano se formó con la música Andina colombiana, gracias a los gustos de su padre, quien en la sastrería tenía un tiple, bandola y guitarra. Allí escuchaba la música de radio Santa Fe.

Apoya el festival de música en Ibagué, "estoy como presidente honorario de la fundación musicial" cuenta.

A propósito del proyecto de decreto de excarcelación, Alberto casas le pregunta.

"A la gente no le importa. Es necesario invertirle a las carceles del país.

El otro problema, es el populismo punitivo, que se por eso aumenta exponencialmente la población carcelaria. Que deje la cárcel para incovenientes realmente graves.

Hay que ver quienes son los que están en la cárcel. Seguramente el Estado deberá tomer una decisión extraordinaria para resolver estas dificultades.

Goméz Méndez dice que un "Estado eficiente puede construir carceles y administrarlas. El problema es el hacinamiento, la corrupción, la violación de los derechos humanos que requiere una solución de fondo".

"Mi papá era un negro andariego que llegó a Chaparral, dedicado a la satrería. Era culto y muy liberal. Nos ponía a leer a los 10 años los editoriales del Espectador. Cuánto libro llegará a sus manos, me lo pasaba. De él aprendí el gusto por la lectura".

Aprendí el sentido de la rectitud, generosidad y el desprendimiento.

"Mi mamá era una mujer muy dulce. Me salvé de ser mamerto, gracias a ella. Cuándo estaba en el partido comunista a mi papá le ofrecieron una beca para estudiar economía en la Patricio Lummba". Ella se opusó radicalmente.

Nos aprendiamos el himno del colegio en honor a Murillo Toro, cómo se llamaba.

Cuándo me gradué pasé los documentos a la Secretaria de Educación del departamento y me salió un trabajo como profesor de algebra.

El Cura me dijo que me tenía que ir a Bogotá, por eso me apoyó con 500 pesos de la época.

Llega a un inquilinato en el sur de Bogotá. A los quince días empezó a trabajar como profesor.

Luego, lo recibe Alfonso Reyes Echandía en la Universidad Externo como asistente.

Mi gran admiración intelectual al presidente López Michelsen. Teniamos muchas afinidades, le aprendí mucho. Para conversar con él debía hacer varias lecturas antes.