Alianza del Pacífico marca hito en integración con eliminación de aranceles

Los viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de los cuatro países, que forman el Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza, se reunieron en Cartagena para analizar los documentos que serán firmados por los presidentes, previa aprobación de los ministros en una reunión que mantendrán el próximo domingo.



"Hemos avanzado de manera significativa y el día lunes vamos a tener resultados importantes en este proceso de la Cumbre de la Alianza del Pacífico. En las anteriores hemos tenido hitos importantes y esta cumbre de Cartagena no va a ser la excepción", dijo a periodistas el viceministro de Asuntos Multilaterales de la cancillería colombiana, Carlos Arturo Morales.



Entre los temas abordados por el GAN está la declaración final de la cumbre, que los presidentes firmarán el próximo lunes junto con el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza, que elimina los aranceles al 92 % de los productos comercializados entre los países del bloque.



La firma de ese protocolo es una prueba del dinamismo de la Alianza del Pacífico, que sólo 20 meses después de su creación en la cumbre de Cerro Paranal (Chile), en junio de 2012, logra liberalizar casi la totalidad del comercio entre sus socios, tarea que en otros mecanismos regionales de integración no se ha logrado en décadas.



Los viceministros que forman el Grupo de Alto Nivel también analizaron la adhesión de Costa Rica como miembro pleno de la Alianza, que será firmada el próximo lunes por la presidenta de ese país, Laura Chinchilla, en la que probablemente sea su última participación en una cumbre pues entregará el poder a su sucesor en mayo próximo.



Igualmente abordaron las relaciones exteriores del bloque, en particular con los 25 países observadores, entre los que se cuentan grandes economías como Estados Unidos, China, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Australia, Corea del Sur y varios países latinoamericanos.



La integración comercial que marca el norte de la Alianza del Pacífico se complementa con acuerdos de tipo político como el anunciado hoy por Colombia y Chile para ampliar el uso compartido de embajadas.



En una rueda de prensa conjunta, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, y su homólogo chileno, Alfredo Moreno, anunciaron un acuerdo para compartir la embajada que Colombia abrirá en Bakú, capital de Azerbaiyán, y la misión de Chile ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en París, a la cual aspira a ingresar el país cafetero.



"Ahora Colombia le ha propuesto a Chile que compartiéramos en Azerbaiyán, de manera que estamos abriendo una embajada en Bakú. Y la contraprestación de Chile es un espacio en su embajada en París, ante la OCDE", manifestó la ministra Holguín.



Estas sedes diplomáticas se sumarán a las embajadas que ya comparten los cuatro países de la Alianza, como la de Ghana, y a las conjuntas de Colombia y Chile en Marruecos y Argelia.



Mientras los viceministros del GAN dan los últimos toques a los documentos que firmarán la semana que entra, los presidentes en la cumbre, los jefes de Estado comienzan a llegar a esta ciudad del caribe colombiano.



Además del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que en su condición de anfitrión se trasladó a Cartagena, también está ya en la ciudad su homólogo chileno, Sebastián Piñera.



Piñera, que en su mandato forjó una estrecha amistad con Santos, descansará el fin de semana en la 'ciudad heroica' y el próximo lunes asistirá a la que será su despedida de las cumbres pues el próximo 11 de marzo entregará el poder a la presidenta electa, Michelle Bachelet.



Los otros jefes de Estado participantes, el mexicano Enrique Peña Nieto, y el peruano Ollanta Humala, tienen previsto llegar el próximo domingo, mientras que la costarricense Chinchilla lo hará el lunes.