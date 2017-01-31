Alias “el enfermero” seria beneficiado por la Justicia especial para la paz

Albeidis Arboleda Buitrago, alias El Enfermero, acusado de practicar abortos a centenares de mujeres en las filas guerrilleras y quien será extraditado a Colombia, podrá beneficiarse de la justicia especial para la paz.

Esto le permitiría no ir a la cárcel e incluso participar en política, siempre y cuando sea incluido en la lista de esta guerrilla, así lo aseguró el comisionado de paz, Sergio Jaramillo.

Jaramillo dejó claro que Arboleda podría beneficiarse de los acuerdos con las Farc en materia de justicia, siempre y cuando, sea incluido en la lista oficial de la guerrilla. Algo que podría complicarse porque, según un comunicado de 2016, el secretariado del Estado Mayor de las FARC-EP, aseguró que Arboleda no había militado dicha guerrilla y era desconocido para ellos.