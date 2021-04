Amanezca bien informado con La W este 13 de abril

La meta de cuatro millones de vacunados en el país y la renuncia del gerente de EPM, Alejandro Calderón, son algunas de las noticias de este martes 13 de abril.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Duque fija meta de llegar a cuatro millones de vacunados contra el COVID-19 al 25 de abril

El presidente Iván Duque aseguró que el Plan Nacional de Vacunación sigue avanzando y que, a pesar de algunos obstáculos, el objetivo es llegar a cuatro millones de inmunizados a más tardar el 25 de abril.

El jefe de Estado también compartió un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud donde advierte que en los últimos días, a nivel mundial, se ha registrado un crecimiento exponencial del COVID-19.

“Y también señala que el tema central es evitar aglomeraciones, que seamos conscientes del distanciamiento físico, del uso del tapabocas, del lavado de manos y de tener la conciencia de los protocolos de bioseguridad”, destacó.

A propósito, reconoció que se avecinan semanas retadoras ante el aumento de los contagios y que la mejor forma de actuar es practicando el autocuidado.

Y en cuanto al aumento de los casos a nivel nacional, el mandatario señaló que en ciudades como Bogotá se ha hecho una búsqueda activa para hacer los aislamientos de manera oportuna.

Colombia registra 16.739 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 66.156

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.552.937 casos de COVID-19, con 16.739 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 66.156, con 267 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.395.733. Se procesaron 53.216 pruebas (PCR: 36.516 y Antígenos: 16.700).

Antioquia superó los 4 mil contagios diarios, seguido por Bogotá que contabilizó 3.298 y Barranquilla 2.737.

En la tarde de este lunes, llegaron a Colombia 551.070 vacunas adicionales de la farmacéutica Pfizer, con estas dosis el país ya suma 5’065.284 vacunas.

En las últimas horas Colombia aplicó 49.322 dosis de la vacuna contra el COVID-19. En total ya se han aplicado 3.090.671 dosis, de las cuales, 828.815 corresponden a las segundas dosis.

Renunció el gerente de EPM, Alejandro Calderón

A través de su cuenta en Twitter el alcalde de Medellín, Daniel Quintero confirmó que el nuevo gerente de EPM, Alejandro Calderón Chatet renunció al cargo.

En la carta publicada por el mandatario antioqueño, Alejandro Calderón le dice a Daniel Quintero que luego de haber conversado con su familia tomó la decisión.

Y es que durante la última semana el funcionario se vio envuelto en diferentes polémicas y cuestionamientos a sus títulos académicos, su experiencia laboral y hasta su cercanía con Quintero calle.

El alcalde de Medellín, lamentó la decisión de Calderón y aseguró que la ciudad pierde a un gran funcionario.

Gobierno da vía libre para que regrese la aspersión aérea con glifosato

En este decreto son excluidas expresamente de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de la aspersión aérea las áreas del Sistema Parques Nacionales Naturales, los Parques Naturales Regionales, los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales categoría Ramsar y manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados.

El Gobierno Nacional emitió el decreto que establece los parámetros para el retorno de la aspersión aérea con glifosato en el país, según el documento, dichos parámetros deberán ser autorizados por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), el cual realizará una constante revisión de riesgos en salud y afectaciones del medioambiente, confirma a la Policía como ejecutora del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato (Pecig), y crea lineamientos para recibir quejas, entre otros puntos.

Además, el decreto establece que cuando la ejecución del programa pueda afectar directamente a comunidades étnicas debe adelantarse el proceso de consulta previa. Por su parte, la Policía deberá enviar un informe mensual sobre las áreas en las que haya asperjado a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y Fonvivienda.

Con el texto se cumplen dos de los requisitos que en 2017 impuso la Corte Constitucional para volver a las aspersiones, que están suspendidas desde 2015 por decisión del CNE ante la clasificación del herbicida como “probablemente carcinogénico para humanos”.

Advierten que proyecto que regula la consulta previa no fue consultado con comunidades

Durante una audiencia pública en el Congreso de la República, los congresistas Angela María Robledo, Juanita Goebertus y Luis Alberto Albán advirtieron que el proyecto con el que se busca regular la consulta previa “excluyó de su elaboración a las comunidades étnicas, que son el sujeto directamente impactado por esta iniciativa".

Los parlamentarios pidieron el retiro del proyecto impulsado por el partido Cambio Radical por considerarlo inconstitucional.

“Es inaceptable que este proyecto de ley que además ha sido presentado varias veces, siempre por Cambio Radical, deje por fuera a las mismas comunidades indígenas, negras, raizales, palenqueras y rom”, aseguró la representante Robledo.

Los parlamentarios añadieron que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la Consulta Previa se constituye en un derecho humano y la Corte Constitucional ha reiterado la importancia de vincular a las comunidades étnicas en todos los procesos que impactan o afectan los derechos de estas comunidades".

Gobierno alerta sobre falsos subsidios para madres solteras en medio de la pandemia

La directora de Prosperidad Social, Susana Correa, advirtió que está circulando una cadena falsa de mensajes a nombre de la entidad en la que se anuncian subsidios y ayudas de hasta $200.000 para madres solteras afectadas por la pandemia.

La supuesta convocatoria señala que las inscripciones están abiertas para las personas interesadas y que la información se podrá ampliar a través del link AGENCIATRABAJO.SITE.

A propósito, Correa hizo un llamado a no caer en estos engaños y recordó que los canales oficiales del Gobierno tienen el dominio .gov.co

Piden que JEP llame al expresidente Santos por las investigaciones sobre falsos positivos

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos por medio de una carta le pidió a la JEP que llame al expresidente Juan Manuel Santos en calidad de testigo para que entregue su verdad sobre la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales, debido a que el periodo con mayor número de casos (a partir de 2006) ocurrió cuando estaba al frente del ministro de Defensa.

Asimismo, porque cuando se destapó el escándalo lideró las decisiones que investigaron el mismo y produjeron retiros forzados de altos mandos, por tanto a juicio de los convocantes tiene mucho por contar.

"Queremos saber que pasó en las Fuerzas Militares en esos tiempos al interior del más alto nivel, del nivel ejecutivo, tuvo que haberse generado una cantidad de discusiones que las víctimas desean saber", expresó el abogado Fernando Rodríguez Kekhan.

En su solicitud también pidieron llamar al general (r) Carlos Arturo Suárez, uno de los militares comisionados por el propio ministro de Defensa Santos para investigar el escándalo, quien entregó un informe el cual fue fundamental para señalar de manera temprana presuntos responsables.

Exguerrillero contó detalles del asesinato de Policía en secuestro de diputados del Valle

En la conmemoración número 14 de la muerte de 11 diputados de la Asamblea del Valle que fueron asesinados en el 2007 luego de haber sido secuestrados por las Farc en 2002, se conocieron detalles de la muerte de una de las víctimas en esa incursión armada en la asamblea: el Policía Carlos Cendales.

De acuerdo con Gustavo Arbeláez conocido en la guerrilla como ‘Santiago’, dos de los guerrilleros (vestidos con prendas militares) a su ingreso a la asamblea preguntaron por un baño, por lo cual el uniformado los acompañó, luego los esperó afuera. Esa decisión preocupó a los subversivos, quienes iban a detonar un cargamento de pólvora que llevara a la evacuación del edificio y facilitara el secuestro, pero en su presencia no podían hacerlo, por tanto, decidieron atacarlo.

"Teníamos la orden de que no podíamos estar en las instalaciones más de cinco minutos y esa circunstancia de tener al agente Cendales ahí, el tiempo corría. Los nuestros me cuentan que le apuntan con el fusil, él en forma valiente se abalanza y forcejea y ahí ocurre ese desenlace que no estaba pensado que pasara" manifestó.

El excombatiente quien actualmente lidera procesos de reconciliación en el Valle del Cauca pidió perdón a la familia del agente y a los seres queridos de los diputados muertos en cautiverio.

"Hay un compromiso de aportar en pro de la memoria para que esto no se vuelva a repetir" manifestó.

La madre del uniformado Cendales agradeció el acto de perdón, en ese encuentro promovido por la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Fiscalía pide al Tribunal de Bogotá aumentar condena al exmagistrado Ricaurte

La Fiscalía radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la apelación de la sentencia a 19 años de prisión contra el exmagistrado Francisco Ricaurte.

El ente acusador pidió aumentar la pena que se le impuso por el denominado ‘Cartel de la Toga’ al considerar que no se ajusta a los delitos cometidos.

En la apelación hecha por parte de la Fiscalía General de la Nación se solicita que se modifique la pena impuesta a Ricaurte adicionando en la proporción señalada el delito de tráfico de influencias, lo cual, aunque no es la pena que pretendió la Fiscalía en su solicitud (23 años), en este caso particular sería más acorde a los argumentos y valoración desarrollados por el señor Juez en el acápite de dosificación punitiva.

Juan González, asesor de Biden para América Latina, ratificó respaldo de EE.UU. a Colombia

El presidente Iván Duque se reunió con Juan Sebastián González, director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

En el encuentro, que duró alrededor de dos horas, hablaron sobre los avances en la lucha contra el narcotráfico, el crimen transnacional y la cooperación en materia de ciberseguridad.

Otro de los temas sobre la mesa fue el de la política de Paz con Legalidad, donde se hizo una revisión de la atención a las víctimas, el proceso de reincorporación, el desarrollo rural integral y social, y la implementación de proyectos productivos.

También dialogaron sobre las inversiones en las zonas más impactadas por la violencia, el papel del sector privado en la sustitución de cultivos ilícitos, la reactivación económica de los dos países, la lucha contra el cambio climático y el Estatuto Temporal para la Protección de los Migrantes Venezolanos.

El enviado especial del presidente Joe Biden destacó que Colombia tiene un rol de liderazgo en la región y ratificó el respaldo del gobierno estadounidense.

“Juan González reiteró que Colombia es un aliado estratégico para EE.UU.”: Claudia Blum

El Gobierno anunció que seguirá profundizando la cooperación con la administración de Joe Biden en materia de paz y seguridad.

Luego de la reunión con Juan González, director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la canciller Claudia Blum destacó que los temas principales fueron la lucha contra el narcotráfico, los avances de la política de Paz con Legalidad y los esfuerzos conjuntos para la reactivación económica tras la pandemia.

“El director González reiteró que Colombia es un aliado estratégico para Estados Unidos y resaltó nuestro liderazgo en la región. Colombia y Estados Unidos tienen una relación bilateral sólida que cada día profundiza más su agenda, en temas centrales para nuestro desarrollo y bienestar”, señaló la ministra.

Finalmente, indicó que la protección del medioambiente también fue un tema de diálogo y ratificó el interés de seguir trabajando en esta agenda común.

Durante el primer trimestre del año, la Dian recaudó más de $40 billones en impuestos

Según el más reciente informe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, durante enero y marzo del presente año logró recaudar 40,93 billones de pesos en impuestos, cumpliendo así su meta en 100,6%.

En cuanto al mes de marzo solamente, según la Dian, el recaudo bruto de impuestos administrados por la Dian fue de 13,10 billones de pesos, lo que significó un 101,9% del cumplimiento de meta.

Según lo expuesto por la entidad recaudadora, para los tres primeros meses del año el 81.5% del recaudo correspondió a Retención en la fuente a título de Renta, Impuesto a la venta es decir el IVA y tributos aduaneros, en la explicación se aseguró que en renta se logró el recaudo de $14,5 billones y una participación de 35,6%; impuesto a las ventas un recaudo de $12,5 billones y una participación de 30,6% y aduanas un recaudo por $6,2 billones y una participación de 15,3%.

Ante el escenario, Lisandro Junco Rivera, director de la Dian, explicó “en cuanto a recaudo por gestión, iniciamos 31.741 acciones de cobro que nos permitieron recaudar 2.9 billones de pesos y facilitamos a través de acuerdos de pago 18.726 millones de pesos, en el recaudo por fiscalización logramos un ingreso de 1.26 billones de pesos por recaudo por gestión y así mismo en la lucha contra el contrabando en lo corrido del año, la Dian ha aprendido 4.785.000 cajetillas de cigarrillos por un avalúo comercial superior a los 23.000 millones de pesos, de enero a marzo podemos decir que las plataformas digitales han pagado 99.412 millones de pesos, así mismo hemos recibido 18.339 solicitudes dentro del proceso de actualización del registro web para el Régimen Tributario Especial”.

La Dian destacó que dichos indicadores se han alcanzado gracias al cumplimiento de la ciudadanía con el pago de sus responsabilidades tributarias a pesar de la pandemia.

Deuda externa llegó a US$156.834 millones en enero

El Banco de la República informó que la deuda externa llegó a US$156.834 millones, 11,6% más que la registrada en el primer mes de 2020 (cuando alcanzó US$140.474 millones).

Como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), el monto se ubicó en 51,8%, por encima del 51,7% registrado en enero del año pasado. De ese total, el endeudamiento del sector público del sumó US$ 92.154 millones, mientras que el del sector privado llegó a US$ 64.681 millones.

Esta estadística incluye el financiamiento obtenido bajo las modalidades de préstamos bancarios, créditos comerciales (de proveedores), títulos de deuda (bonos) y arrendamiento financiero, y no incluye los pasivos por concepto de inversiones de portafolio en Colombia.

Se conocen los beneficios tributarios para la Copa América del proyecto de decreto del Minhacienda

El Ministerio de Hacienda publicó el proyecto de Decreto con el que establece los beneficios tributarios para la Copa América, que iniciará en junio y cuyas sedes son Argentina y Colombia.

Dispone la cartera de economía que los impuestos sobre la renta, el IVA y el Gravamen a los Movimientos Financieros no serán pagados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), sus subsidiarias, su delegación, equipos, funcionarios de juego, asociaciones miembros, confederaciones invitadas, personal y empleados de estas partes, con excepción de los jugadores.

Además, que no habrá lugar a retención en la fuente y que tanto la Conmebol como sus subsidiarias tienen el derecho a un reembolso total del valor del IVA en productos o servicios adquiridos.

Para ello, indica este borrador, las entidades nacionales beneficiarias de la exención del IVA deben hacer una solicitud a la DIAN, entidad que realizará la devolución en un término no mayor a tres meses, contados desde la fecha de radicación.

Más de 24 comparendos se impusieron durante la cuarentena estricta en todo el país

El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, entregó un balance del comportamiento de los colombianos durante la cuarentena que se llevó a cabo este fin de semana y que culminará a las cuatro de la mañana de este martes 13 de abril.

Según el alto oficial, los ciudadanos en su gran mayoría se comportaron de acuerdo a las medidas establecidas por cada alcalde y gobierno nacional sin embargo reitero que aún son muchos los colombianos que no acatan las normas por lo que se pusieron más de 24.900 comparendos en lo largo y ancho del país.

La ciudad con más comparendos la encabeza Bogotá con la imposición de 5.900, del total en todo el país 11 mil corresponden a violación del toque de queda.

Así mismo, la Policía indico que 2 mil personas se les impuso compárenlo por no utilizar el tapabocas, por violar la ley seca y consumir bebidas alcohólicas 708, por poco y cédula 146, aglomeración de personas 126.

Transmilenio entrega balance tras un día de aglomeraciones

Durante los tres días de cuarentena, Transmilenio funcionó con la programación de domingo. El sábado 10 y domingo 11 de abril se redujo el uso del sistema en un 53%, sin embargo, este lunes 12 de abril se registraron filas y aglomeraciones.

La razón, según Transmilenio y la misma Alcaldía, el incremento de usuarios se debió a que las empresas hicieron que sus empleados se movilizarán hacia sus lugares de trabajo pese a que se debía estar en confinamiento.

Hacia las 6 de la mañana los portales de Transmilenio colapsaron por reducción en las rutas y frecuencias. Transmilenio indicó que a las 10 de la mañana ya se registraban 504.588 validaciones en el Sistema Transmilenio, mientras que para el lunes 20 de abril de 2020 -cuando ya regía la cuarentena estricta-, se registraban 283.241, un aumento del del 78,1%.

A las 6 de la tarde de este lunes se registran 1.052.273 validaciones, mientras que el lunes 20 de abril de 2020 se registraban 598.546, es decir, 75,8% más.

Ante la situación y las quejas de los usuarios, Transmilenio activó un plan de contingencia en todas las estaciones y se habilitaron 130 vehículos adicionales en el sistema.

La Alcaldía de Bogotá pidió a las empresas permitir que sus trabajadores salieran antes de las 5 de la tarde para evitar nuevas aglomeraciones y filas en las horas pico de la tarde.

Al finalizar la tarde se registraron buses llenos y algunas aglomeraciones en las estaciones Ricaurte, Jiménez, San Mateo y Las Américas.

Hombre se habría quitado la vida en El Dorado al verse descubierto llevando droga

De acuerdo con las autoridades, un hombre se habría quitado la vida en el aeropuerto El Dorado al verse descubierto cuando intentaba traficar droga.

El hombre de 29 años fue perfilado por las autoridades cuando se disponía a tomar un vuelo y fue llevado hasta la zona de antinarcóticos donde se hizo el proceso de verificación de equipaje y escaneo de cuerpo humano.

Las autoridades indican que cuando se confirmó la presencia de drogas, el joven le arrebató el arma de dotación a uno de los uniformados y se quitó la vida.

El CTI de la Fiscalía desarrolla las actividades de criminalística.

Unidad de Búsqueda y JEP recorrieron el Estero San Antonio en Buenaventura

La directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Luz Marina Monzón, y la vicepresidenta de la JEP, Alexandra Sandoval, lideraron la denominada "balsada" al Estero San Antonio, sitio en Buenaventura sobre el que se estima la presencia de restos de personas desaparecidas durante el conflicto.

La visita fue realizada en compañía de líderes sociales y víctimas, una de ellas es Nubia Granja, el cuerpo de su esposo fue hallado en el Estero, pero actualmente acompaña a las personas que buscan a sus seres queridos debido a que tienen indicios de que allí fueron asesinados y desaparecidos.

"El cuerpo de mi esposo, padre de mis hijos apareció, no se quedó perdido para siempre, por eso le doy gracias a Dios y deseo que muchas de las compañeras puedan tener esa oportunidad de darle cristiana sepultura a sus seres queridos", señaló Granja.

La balsada finalizó con un lanzamiento de flores en el lugar.

Alcalde de Cali pide a Minsalud autorización para vacunar mayores de 60 contra COVID-19

Preocupado por el alto número de contagiados y las pocas camas UCI en los hospitales y clínicas de la capital vallecaucana, a través de su cuenta en Twitter, el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, le pidió al Ministro de Salud, Fernando Ruíz, que le autorice este rango de edad para que puedan recibir la dosis.

Textualmente en su cuenta de Twitter, el mandatario escribió en la tarde de hoy: ministro @Fruizgomez @MinSaludCol Sinceramente ya no debemos esperar más a mayores de 70 años para la vacunación, deme YA la oportunidad de vacunar de 60 o 65 en adelante, no soporto estar en este incendio y tener 15 mil dosis parqueadas en un refrigerador y si llegan se vacunan.

Con dicho mensaje, el alcalde de Cali se refiere al elevado número de contagios diarios registrados en las últimas jornadas que oscilan entre los 900 y los mil casos, según cifras oficiales.

Vale destacar, que hasta el momento, por parte del Gobierno Nacional, solo está autorizada la vacunación para mayores de 70 años, al igual que para determinado grupo de personal de la salud.

En la región, las autoridades mantienen la alerta por el tercer pico de la pandemia ante el aumento de la ocupación de camas UCI por lo que fueron implementadas nuevamente medidas como el toque de queda, Ley Seca en fin de semana y el pico y cédula.

Cabe resaltar, que este martes 13 de abril, se retomará la aplicación de segundas dosis de la vacuna Sinovac, en personas mayores de 70 años.

Desplazamiento intraurbano creció un 50% en Medellín, según la Personería

La Personería de Medellín reveló que hubo un incremento del 50 por ciento de las declaraciones víctimas del desplazamiento intraurbano en la ciudad.

En lo que va del año, según el Sistema de Información de la Personería, se han recibido 220 declaraciones de desplazamiento forzado intraurbano, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo de 2020, cuando se presentaron 146 declaraciones.

Con respecto al número de desplazados también hay un incremento significativo, teniendo en cuenta que se pasó entre enero y marzo de 235 personas desplazadas en 2020, a 530 en 2021.

Comparando la cifra con el año anterior, se evidencia este aumento, “llama la atención que, entre los meses de enero a marzo de este año, 530 personas de diferentes comunas y corregimientos de la ciudad fueron afectadas por este flagelo que vulnera todos los derechos constitucionales de los ciudadanos” dijo William Yeffer Vivas Lloreda, personero de Medellín.

Las comunas en las que más se ha presentado este fenómeno son San Javier con el 11.3 por ciento de personas desplazadas durante este año, Popular y Manrique, con el 10 por ciento de los casos y Villa Hermosa con el 9.6 por ciento. Le siguen comunas como Robledo y el Corregimiento de San Cristóbal.

Cárcel para cuatro indígenas que habrían abusado de mujer y su hija en Arauca

Un fiscal de la Seccional Arauca, con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, logró el fin de semana último la captura y judicialización de cuatro indígenas del resguardo Puyero y Palma Real, ubicado en el municipio de Tame (Arauca), por los hechos perpetrados el pasado 28 de marzo, cuando al parecer sometieron a una mujer campesina y a su hija de 6 años a múltiples delitos y vejámenes.

Se trata de Juan Méndez Becerra, alias el ‘Indio’; William Macualo Álvarez, alias ‘Macualo’; Orlando Montañez Herrera, alias ‘Morroco’; y Javier Parada Méndez, alias ‘Picure’, quienes fueron imputados por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro simple agravado, tortura agravada, acceso carnal violento agravado, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; este último, teniendo en cuenta que al momento de su detención se les incautaron dos escopetas calibre 22.

En audiencias concentradas, los detenidos no aceptaron los cargos y fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, por el juez primero penal municipal de Tame, con función de control de garantías.

Las labores investigativas dan cuenta de que el día del suceso, en la vereda La Hormiga del citado municipio araucano, estos hombres supuestamente llegaron a la residencia de las víctimas y las habrían secuestrado por varias horas. En ese tiempo, al parecer los cuatro procesados torturaron y accedieron carnalmente a la mujer y a su hija; además de hurtarles sus pertenencias.

Tribunal Superior de Cartagena declara culpable a la exalcaldesa Judith Pinedo Flórez

Al revocar la sentencia del 7 de octubre de 2020, proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Turbaco, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cartagena declaró responsables a la exalcaldesa Judith Pinedo Flórez, y su exsecretaría de Hacienda y actual gerente de la Andi en Bolívar, Vivian Eljaiek Juan, como coautoras de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por la supuesta venta irregular de predios con característica de playa, en el barrio El Laguito.

En su decisión, el Tribunal estableció que ambas deberán pagar 150 meses de prisión y una multa de 1.400 salarios mínimos legales vigentes. En este mismo caso, también fueron condenados a penas distintas Luis Édgar Restrepo, Darío Torregroza y Rafael Ceballos, y se advierte que "la Sala librará órdenes de captura contra los aludidos".

Contra esta providencia, según se lee en el fallo, los condenados pueden interponer el recurso extraordinario de casación o la impugnación especial según su preferencia. La Fiscalía, el Ministerio Público y el apoderado de la víctima sólo pueden interponer el recurso extraordinario de casación.

Esta decisión se tomó al resolver las apelaciones interpuestas por la Fiscalía, el representante del Ministerio Público y el apoderado de Juan Diego Useche Ortegón, en calidad de presunta víctima, contra la sentencia del 7 de octubre de 2020, proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Turbaco, a través de la cual fueron absueltos Judith Pinedo Flórez, Luis Edgar Restrepo Pineda, Vivian Eljaiek Juan, Darío Giovanni Torregroza Lara y Rafael Enrique Ceballos Calvo.

Piden al Consejo de Estado decretar nulidad de elección de actual alcaldesa de Duitama

La Procuradora Séptima Delegada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, Idayris Yolima Carrillo Pérez, pidió que se declare nulidad en la elección de la alcaldesa de Duitama, Constanza Isabel Ramírez Acevedo para el periodo 2020 – 2023.

Con esta solicitud lo que se busca por parte del Ministerio Público es se revoque la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Boyacá el 10 de noviembre de 2020 que negó las pretensiones de la demanda de nulidad de la elección Ramírez Acevedo.

Carrillo Pérez, conceptuó ante el Consejo de Estado que la modificación de inscripción electoral ante la Registraduría Municipal de mandataria del municipio de Duitama, la debió hacer la coalición ‘Duitama Florece’ y no de forma unilateral por parte Ramírez Acevedo que terminó inscribiéndose por el partido Cambio Radical.

Así mismo, los demandantes que apelaron la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, consideran que la inscripción realzada el 27 de septiembre de 2019, no corresponde a una modificación, en los términos del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, porque no hubo cambio de candidato y tampoco inscripción por la coalición respecto de la segunda inscripción realizada por Ramírez Acevedo, por lo que debe anularse su elección.

Denuncian que más de 600 docentes que ganaron el concurso están amenazados en Córdoba

A través de un extenso comunicado, la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), hizo pública una denuncia en la que advierte que grupos armados ilegales habrían amenazado mediante panfleto a 633 docentes que ganaron el concurso y adquirieron el derecho a nombramiento en el sur de Córdoba.

“Se encuentran con la amenaza de algunos grupos al margen de la ley de no permitirle llegar a los sitios de trabajo, coartando de esta forma la posibilidad de vinculación laboral de estos educadores y con ello quitándole la oportunidad a las comunidades de resolver el problema de la falta de docentes en municipios del sur de Córdoba, municipios PDET o zonas postconflictos y que deben posesionarse en esas plazas después de recibir los respectivos documentos que los acreditan como docentes en propiedad”, se advierte en el comunicado.

En el panfleto amenazante firmado supuestamente por disidencias de las Farc, se indica que al igual como en Ituango, donde ordenaron el desalojo inmediato de nuevos profesores, también harán en zonas como Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y Valencia.

“La información por parte de nuestra inteligencia militar descubrió que en dichos profesores viene personal de contrainteligencia del Estado, para hacer seguimiento y control de los pormenores que suceden en las zonas conflicto”, se establece en el documento intimidante.

Ante lo expuesto, este medio consultó con las autoridades del departamento de Córdoba, donde el comandante de la Policía, coronel Gabriel Bonilla, sostuvo que “en relación con ese panfleto amenazante y analizando en conjunto con las nuevas fuerzas de seguridad en el departamento, hemos evidenciado que en la jurisdicción de Córdoba, no existe ningún tipo de injerencia delictiva y armada del grupo armado residual”.

Vía alterna de Salamina - El Piñón tendrá inversión en mejoramiento de $1.100 millones

El Instituto Nacional de Vías informó que en el marco del proceso licitatorio del proyecto para el mejoramiento de la vía alterna Salamina - El Piñón, en el departamento del Magdalena, durante el cierre de la jornada de recepción de ofertas se recibieron ocho firmas interesadas en ejecutar estas obras y 104 de empresas interesadas en realizar la interventoría.

Seguido a esto, el Invías aseguró que se realizará el mantenimiento y mejoramiento de 6 kilómetros de esta vía alterna que va desde el kilómetro 97+900 hasta el colegio de bachillerato del municipio de Salamina, contando así con un presupuesto oficial de 1.100 millones de pesos para obra e interventoría.

Ante el escenario, el director técnico del Invías, Guillermo Toro, dijo “estas obras incluyen mejoramiento, conformación de banca, mantenimiento, colocación de terraplén y afirmado y la construcción de 90 metros lineales de lozas de concreto en la calle que deriva al colegio en la cabecera municipal. Con ellas avanzamos en el tratamiento de la emergencia en el sector vial Salamina - El Piñón, en el municipio de Salamina, impactando positivamente a las comunidades del departamento de Magdalena”.

El Instituto confirmó que con el fin de continuar con el proceso licitatorio de selección abreviada, se procederá a realizar la evaluación de las propuestas recibidas.

Por otro lado, se manifestó que en cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en la medida cautelar provisional emitida, Cormagdalena ha venido asumiendo la función de coordinar la elaboración del Plan Maestro, es así como una vez recibido el estudio técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, se adelanta el proceso de socialización del mismo con las comunidades y entidades que tienen competencia en las acciones y obras necesarias para atender la situación generada por la erosión en las orillas.

ACIEM calificó como ineficiente el proyecto de Regasificadora del Pacifico

La Asociación Colombiana de Ingenieros, ACIEM se sumó a los pronunciamientos de Asoenegía y Canacol Energy acerca de lo poco beneficioso que sería para el país llevar a cabo del proyecto de la regasificadora del Pacífico, el cual está avaluado cerca a los 1.000 millones de dólares.

En este caso, ACIEM manifestó que desde sus análisis encontró que la Planta de Regasificación del Pacífico es ineficiente, costosa y riesgosa para el país.

Ante el escenario, Ismael Arenas, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros, aseguró que el costo de este proyecto explica el poco interés de los inversionistas en financiar el mismo, sobre el cual, los productores de gas natural en Colombia observan que su propia producción queda en desventaja frente a la importación de gas.

Añadiendo que desde ACIEM se ha propuesto otras opciones que permiten garantizar la atención de la demanda, mientras se definen las posibilidades de nuevas fuentes nacionales de gas natural, en particular de los yacimientos costa afuera y en un futuro los yacimientos no convencionales.

Por otro lado, la Asociación llamó la atención que los costos previstos de la Planta de Regasificación para asegurar el abastecimiento de gas natural lo pagarán los usuarios del sector residencial de todos los estratos sociales, industrial y comercial. En esta alerta se debe decir que Asoenergía manifestó recientemente que por dicho proyecto y su estructuración las tarifas del gas natural podrían subir.

ACIEM también manifestó que en el caso particular de la región del Valle del Cauca que actualmente día asume los mayores costos del gas en Colombia, tendría un incremento en el precio del gas que consume actualmente del orden de US$ 0.90 por millón de BTU.

Emergencias por fuertes lluvias en Guayabetal, Ubalá y Medina, Cundinamarca

A esta hora, la Unidad Especial de Gestión del Riesgo (Uaegrd), en articulación con los cuerpos de Bomberos y las administraciones municipales, atiende las emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias en el km 58 de la vía al Llano, jurisdicción de Guayabetal, y en las poblaciones de Ubalá y Medina.

“En este momento presentamos emergencias en el km 58 por caída de piedra detrás del tablestacado y lodo sobre la calzada, razón por la cual la concesión ha hecho cierres temporales y preventivos del tráfico vehicular. Igualmente, en la cabecera municipal de Ubalá se presentan desbordamientos de quebradas e inundaciones y ya tenemos contacto con el municipio para establecer cuál es el apoyo que requieren las familias que han sido damnificadas”, explicó la directora de la Uaegrd de Cundinamarca, Gina Herrera.

Además, en la vereda El Tablón de Medina, seis personas: cuatro adultos y dos niños (dos años y seis meses de edad) se encuentran atrapadas en medio de dos ríos, razón por la cual se ha solicitado apoyo a la Fuerza Aérea y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con un helicoportado que permita adelantar la evacuación de las familias.

Al respecto, el comandante de los Bomberos de ese municipio, sargento Javier Daza, reiteró ese llamado, manifestando que no ha sido posible acceder al lugar.

“Seguimos haciendo un barrido en los diferentes municipios, entendiendo que las fuertes lluvias han generado emergencias en diferentes puntos del departamento”, puntualizó, Gina Herrera.

Corporinoquia evalúa daño ambiental entre Boyacá y Casanare

La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia), desplazó un equipo de profesionales a la altura a la altura de la quebrada La Volcanera, jurisdicción de la vereda San Benito en Aguazul (Casanare) a cuatro kilómetros de la vía que de Pajarito conduce a Aguazul donde se presentó, el pasado 11 de abril, un derrame de crudo tras un accidente de un camión cisterna.

“Los profesionales a esta hora verifican el cumplimiento de los protocolos para la atención de la contingencia y se evalúa la afectación ambiental”, dice la entidad ambiental.

Se estableció que en el sector resultó contaminada vegetación en por lo menos 30 metros lineales (distancia que rodó el vehículo) y la mancha superficial de crudo avanzó por lo menos 1 kilómetro aguas abajo, no obstante, se presume por parte de la empresa encargada de la contingencia, que trazas de residuos hayan recorrido una mayor distancia, esto, ayudado por las difíciles condiciones climáticas que incrementan la correntía.

“Hemos supervisado la instalación de tres barreras mecánicas en el punto de impacto sobre la fuente hídrica y una barrera más a un kilómetro aguas abajo. Además, estamos supervisando la recolección de trazas grandes, la limpieza del punto con hidrolavados con productos biodegradables, el retiro de material vegetal impregnado y, desde ya, estamos definiendo el área afectada que será objeto de recuperación del suelo”, explicó.

La Corporación exigió a la empresa contratista encargada del manejo de la contingencia mantenga celeridad para que logre una pronta mitigación del impacto y recuperación del área y los recursos naturales afectados.

“Todos solidarios con los irresponsables”: agresiva respuesta de Pimentel a sus críticos

Una de las polémicas de los últimos días nació con el juego entre Águilas Doradas y Boyacá Chicó, en donde el conjunto de Rionegro tuvo que jugar con solamente 7 futbolistas porque el resto de su plantilla estaba afectada por el Coronavirus.

Y es que este partido, que terminó 3-0 a favor del equipo de Boyacá, fue criticado ampliamente en redes sociales, pues muchos aseguraron que era antideportivo que se jugara con tanta desigualdad.

Por esa razón y ante la ‘lluvia’ de críticas, Eduardo Pimentel, dueño del Boyacá Chicó, le respondió agresivamente a quienes la tomaron en su contra tras el encuentro.

“Increíble, ‘tú y yo estamos locos Lucas’. Les parece el colmo, ahora todo el mundo solidarizándose con los irresponsables, con los que no se cuidaron y con los que pusieron en grave riesgo al fútbol”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Coman mucha mie… Respeten”, añadió.

Cabe resaltar que los tres puntos para el Boyacá Chicó eran fundamentales en su pelea por no descender a la segunda división del fútbol colombiano, lucha que comparte mano a mano con el Deportivo Pereira.