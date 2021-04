Amanezca bien informado con La W este 15 de abril

El fallecimiento del senador Eduardo Enríquez Maya y la suspensión de clases presenciales en tres colegios de Bogotá por casos de COVID-19 son algunas de las noticias de este jueves 15 de abril.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Murió el senador conservador Eduardo Enríquez Maya

En un hospital en la ciudad de Bogotá falleció el senador conservador Eduardo Enríquez Maya, quien había sido diagnosticado con COVID-19

El congresista de 72 años estaba hospitalizado en la Clínica del Country desde el 6 de marzo en una unidad de cuidado intensivo, por cuenta de las complicaciones derivadas del virus.

En su cuenta de Twitter, el Partido Conservador lamentó la muerte de uno sus más importantes dirigentes en el departamento de Nariño.

"#LutoConservador Hoy decimos adiós a un gran conservador, defensor como ninguno de la doctrina y pensamiento de nuestra colectividad. Gracias Senador @EnriquezMaya por su servicio al @soyconservador y al país. Descanse en paz".

"Lamentamos la muerte del senador del Partido Conservador Eduardo Enríquez Maya. Distantes ideológicamente, pero todo un caballero para argumentar sus puntos de vista y para respetar los puntos de vista opuestos. Una gran pérdida para la democracia. Condolencias a su familia. QEPD", trinó el senador de la oposición, Gustavo Bolívar.

Por su parte, el presidente de la República, Iván Duque, lamentó la noticia a través de su cuenta de Twitter:" Con dolor recibo la noticia del fallecimiento del senador Eduardo Enríquez Maya. Fue mi compañero en el Senado, mi amigo, un parlamentario riguroso y patriota, un jurista destacado y un defensor implacable del Estado de Derecho. Mi solidaridad con sus familiares y seres queridos”.

Tres colegios de Bogotá suspenden clases presenciales por casos de COVID-19

Tres colegios públicos de Bogotá que habían regresado a clases presenciales de manera progresiva suspenderán estas actividades durante 14 días debido a casos positivos de COVID-19.

Uno de los colegios es el José María Vargas Vila, de la localidad Ciudad Bolívar. Los otros dos colegios le pidieron a la Secretaría de Educación reservar su nombre.

“Los tres colegios entran en etapa de aislamiento preventivo durante 14 días, tiempo durante el cual continuarán su actividad académica de manera no presencial”, indicó la entidad.

Los casos positivos en estos tres colegios corresponden a profesores y personal administrativo.

De acuerdo con el Distrito, en total se han realizado 3.286 pruebas PCR en 95 colegios de la ciudad, de estas pruebas 72 han resultado positivas.

Colombia registra 16.487 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 66.819

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.585.801 casos de COVID-19, con 16.487 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 66.819, con 337 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.419.265. Se procesaron 87.478 pruebas (PCR: 54.264 y Antígenos: 33.214), del total de pruebas, el 18,8% dio positivo para COVID-19.

Antioquia registró 3.949 contagios seguido por Bogotá con 3.687, Barranquilla 2.123 y Valle 1.102.

En las últimas horas, Colombia aplicó 85.746 dosis de vacunas contra el COVID-19. En total ya son 3.259.329 dosis aplicadas, de las cuales 974.357 corresponden a las segundas dosis. Hasta el momento, Bogotá lidera la lista con 633.346 dosis aplicadas.

Sobretasa permanente al sector financiero daría mayores costos al consumidor: Asobancaria

Luego de que ‘El algoritmo del poder’ revelará la intención de congresistas del Partido Conservador de agregar en el trámite de la reforma tributaria, que presentará el Gobierno, la permanencia de la sobretasa de renta del sector financiero, el gremio de la banca rechazó y catalogó de inconveniente la medida.

Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, expresó que "incrementaría de manera permanente los costos de operación del sector, lo cual se traduciría en mayores costos a los créditos y a los servicios que se le prestan al usuario financiero".

También señaló que "el sector aporta 10% del total del impuesto de renta que recauda la Nación, pero solo participa con el 5% del PIB, es decir, contribuye actualmente dos veces al crecimiento de la economía".

El dirigente gremial hizo un llamado a la solidez financiera que requiere el país en este momento para seguir prestando los servicios de la banca y para ampliar su compromiso con el crédito microempresarial.

ANLA modificó el plan de manejo ambiental de la aspersión aérea con glifosato

Como lo ordenó la Corte Constitucional en el 2017, La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a través de la Resolución 694 modificó el plan de manejo ambiental para la erradicación de cultivos ilícitos a través de aspersión aérea con glifosato. Esta modificación incluye más medidas de manejo y un programa de seguimiento y monitoreo más detallado, para que en caso de que se reanude la aspersión con glifosato se logre un mayor control sobre los efectos ambientales en los componentes hídricos, bióticos y socioeconómicos.

El documento señala que las aspersiones se tendrán que hacer una altura máxima de 30 metros, con una deriva de máximo 10, entre otros requisitos. “Descarga Máxima de diez (10) litros por hectárea del producto formulado. Descarga Máxima de treinta (30) litros por hectárea de la mezcla. No se podrá adelantar la actividad ante fallas en el sistema de aspersión de los aviones. No se podrá adelantar la actividad en más de una ocasión por operación sobre un mismo lote. No se podrá adelantar la actividad de aspersión entre las 6:00 p.m. y 6:00 a.m., con el fin de garantizar la mejor visual de los lotes con el objetivo biológico y la mayor precisión de la actividad”, cita la resolución.

Las zonas de intervención se encuentran localizadas en 14 departamentos (Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Valle del Cauca y Vichada), y 104 municipios; agrupados en seis (6) núcleos geográficos del país.

La ANLA especifica que la Policía Nacional deberá entregar fichas en donde se especifique el impacto de cambios en las características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua. Esta decisión se realizó basada en mesas técnicas con expertos y aportes presentados por la ciudadanía y las autoridades durante el proceso de la Audiencia Pública Ambiental.

La ANLA reitera que esta resolución no reanuda el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato, por lo que el Gobierno Nacional deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional.

Gobierno hará nueva entrega del subsidio de Ingreso Solidario

Susana Correa, directora de Prosperidad Social, confirmó que en las próximas horas más de 650.000 hogares afectados por la pandemia podrán retirar el incentivo económico del Ingreso Solidario.

La funcionaria explicó que los hogares no bancarizados recibirán $320.000 y podrán solicitarlos hasta el 30 de abril en las oficinas de SuperGiros y en otros puntos aliados.

Y en el caso de los hogares bancarizados, podrán retirar su subsidio el próximo 21 de abril.

Los beneficiarios serán notificados a través de un mensaje de texto, al número celular inscrito en el programa, y deberán cumplir todas las medidas de bioseguridad vigentes en cada municipio del país.

“Con Ingreso Solidario seguimos apoyando a más de tres millones de hogares en medio de la pandemia”, dijo Correa.

Ante la ONU, Colombia culpa al régimen de Maduro de desplazamiento masivo hacia Arauca

En días pasados el Gobierno de Nicolás Maduro le envió una carta a la ONU pidiéndole investigar la violencia en la frontera con Colombia.

A propósito, este miércoles la canciller Claudia Blum también le remitió una comunicación al secretario general de las Naciones Unidas, y al Consejo de Seguridad, en la que advierte que la dictadura busca desviar la atención internacional “frente a su relación cómplice con grupos de narcotraficantes y terroristas”.

“Informamos a la ONU el más reciente desplazamiento masivo de 5.737 personas hacia el municipio colombiano de Arauquita, producido desde el 21 de marzo. Desplazamiento ocasionado por las operaciones del aparato militar del régimen, de manera indiscriminada y sin apego al Derecho Internacional Humanitario”, señaló la ministra.

En su carta agregó que el régimen de Venezuela es totalitario y no respeta ningún marco de legalidad.

Igualmente, reiteró su preocupación por el colapso institucional, económico y social en el vecino país, y la crisis política que ha destruido la democracia, “convirtiéndolo en un Estado fallido”.

CIDH estudiará demanda contra Estado colombiano por presunto falso positivo en Antioquia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda en contra de Colombia por la presunta ejecución extrajudicial de Edilson Antonio Osorio, quien en febrero de 2008 salió de su casa en búsqueda de "mejores oportunidades económicas” hacia Urrao (Antioquia) y desde ese momento tomó condición de desaparecido porque no se conoció más de su paradero.

Un año después, en julio del 2009, el CTI le informó a su madre Ana Ligia Osorio que su hijo había muerto en un combate con miembros del Ejército apenas un mes después de haber abandonado su casa y enterrado por los uniformados como una persona no identificada.

Debido a las inconsistencias de la ejecución, el caso salió de la Justicia Penal Militar a la Fiscalía General de la Nación identificando a los presuntos autores materiales, pero la progenitora de la víctima señala que ni allí ni en la Procuraduría ha habido una sentencia en contra de los responsables. Por ello, elevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Estado se había opuesto a que el órgano internacional asumiera conocimiento de la demanda señalando que no ha habido dilaciones y que incluso hace 3 años se solicitó audiencia de formulación de cargos contra los supuestos responsables de la ejecución extrajudicial. Pero a juicio de la Comisión que 12 años después de los hechos aún no se haya esclarecido lo sucedido, sí representa impunidad.

CIDH admite caso contra Colombia por presunto falso positivo en el Casanare

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso presentado por los familiares de Bautista Leguizamón para que se investigue la muerte de ese hombre, quien desapareció en 2006 cuando se desplazó hacia su lugar de trabajo y en 2010 sus restos fueron encontrados luego de que fuera enterrado por efectivos del Ejército como no identificado muerto en combate con el ELN.

Según sus familiares, efectivos de la institución en varias ocasiones señalaron a su familiar de hacer parte de esa guerrilla intimidándolo y hasta tomándole fotografías. Además, luego de su desaparición denunciaron que misteriosamente los militares no volvieron a su casa.

"...incluso le tomaron una fotografía y las huellas dactilares a Bautista Leguizamón Riaño. Además, en el mes de enero de 2006 registraron sin orden judicial la casa" se lee en el documento.

El caso llega a instancias internacionales después de que los familiares de Leguizamón evidenciaran que el caso se ha mantenido en la impunidad, porque luego de su desaparición y de que la Fiscalía asumiera el caso por tratarse de una presunta ejecución extrajudicial ajustan cerca de una década sin respuestas, debido a que ningún soldado ha sido condenado o absuelto por la jurisdicción ordinaria.

El estado colombiano se opuso a que la Comisión Interamericana aceptara investigar el caso indicando que los familiares no habían agotado todas las acciones legales en Colombia y que no había demoras injustificadas en su resolución, pero el órgano internacional rechazó de plano su argumento.

Los familiares de Leguizamón ya fueron objeto de medidas de reparación ordenadas por el Tribunal Administrativo del Casanare, que en su ámbito de competencia ordenó indemnizarlos al comprobar que la muerte de la víctima se trató de una ejecución extrajudicial.

Tenemos que lograr un gabinete paritario antes de concluir este gobierno: vicepresidenta

Este miércoles, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez reconoció que existe “un desequilibrio en el gabinete paritario” y aseguró que esto hay que restablecerlo.

Durante la Cumbre de liderazgo femenino y transformación digital, organizado por la Cámara de Comercio Colombo Americana”, la alta funcionaria señaló que el propósito es tener un 50% de mujeres en el gabinete ministerial.

“Tenemos que lograr otra vez el gabinete paritario antes de que concluya este gobierno. Pero yo dije que quiero traerme para la Vicepresidencia esa política de equidad de género, fortalecer la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer con gente competente, muy profesional”, dijo.

Con esto, la vicepresidenta abrió la puerta a hacer cambios en el gabinete antes de que llegue una nueva administración.

Otro de los aspectos que mencionó es que “desafortunadamente Colombia no ha sido capaz de aumentar la participación de las mujeres en el Congreso de la República”.

Con cifras históricas, la compra de vivienda aumentó en el primer trimestre de 2021

La Cámara Colombiana de Construcción (Camacol) reveló que la compra de vivienda nueva en el país registro un total de 54.874 unidades residenciales, logrando su máximo histórico tan solo en el primer trimestre de este año. De esta cifra 37.004 corresponden a Viviendas de Interés Social.

Con la construcción de 38.140 viviendas comenzó el primer trimestre de 2021, el mejor registro de los últimos años, en el que también la vivienda social tuvo 24.879 de edificaciones, mientras que las viviendas No VIS, comenzaron construcción de 13.612 unidades, teniendo un crecimiento del 65% comparado al año anterior.

“Este comportamiento del sector es un claro mensaje de la confianza que tienen los hogares colombianos en la adquisición de vivienda como fuente de bienestar y consolidación del patrimonio, ya que invirtieron en vivienda nueva entre enero y marzo de este año $11.9 billones, lo cual demuestra que los hogares colombianos siguen considerando la vivienda como una prioridad de inversión”, señaló la presidenta de la entidad, Sandra Forero.

Además de ello, la presidenta destacó que “la vivienda social es el eje central del mercado, con lo que de cada 100 viviendas construidas 75 corresponden a Viviendas de Interés Social, una tendencia que va al alza y que demuestra el impacto positivo del programa 'Mi Casa Ya', y que sumado a los instrumentos que permiten la generación de nueva oferta, se debe preservar y fortalecer cada vez más”.

Acuicultores del país se sumaron a los sectores preocupados por la reforma tributaria

La reforma tributaria que deberá afrontar el país en los próximos días sigue generando tensiones en diferentes sectores de la economía nacional, de esta manera, quien se sumó recientemente a voces de rechazo contra la 'Ley de Solidaridad Sostenible' fue la Dirección Ejecutiva de la Federación Colombiana de Acuicultores, Fedeacua, quien rechazó la propuesta del Gobierno Nacional con la que se pretende gravar los productos acuícolas.

Seguido a esto la Federación, manifestó que tiene gran preocupación frente a esta medida y la posibilidad que sea adoptada, ya que estima que incrementaría los costos de producción de tilapias, truchas, cachamas y camarones.

Ante el escenario, el director ejecutivo de Fedeacua, César Pinzón, expresó que de llegar a aplicarse este gravamen, los productos acuícolas, al aumentar su valor, serían menos competitivos frente a las importaciones de los mismos, ocasionando consecuencias negativas para el sector que genera más de 150.000 empleos, entre directos e indirectos, en todo el país.

Básicamente es la misma preocupación que se ha generado en otros sectores del país que consideran que sus procesos de producción y productos finales terminarán perdiendo competitividad frente a los importados. Por otro lado, Fedeacua aseguró que, al eliminar el régimen de exentos, estos productos podrían encarecerse hasta en más de un 9%.

Finalmente, la federación resaltó que el consumo per cápita de los productos acuícolas en 2019 fue de 7,8 kg de pescado, representando un 2,88% del PIB Agropecuario, por lo cual considera nociva tanto para el sector, como para los consumidores, la propuesta realizada por el Gobierno.

Latam entregó resultados del primer trimestre donde transportó a 1 millón de pasajeros

En la entrega más reciente de resultados que corresponde al primer trimestre del año, Latam manifestó que frente a mayores restricciones impuestas por los distintos gobiernos en el mercado internacional, la recuperación en este segmento del negocio ha sido lenta y que en su caso esto representó una caída del 79% con respecto a los niveles pre-pandemia. Sin embargo, la aerolínea destacó que el negocio doméstico especialmente en territorio colombiano se recuperó a un nivel mejor de lo esperado.

Según el informe, la recuperación en Colombia del Grupo Latam fue jalonado por destinos turísticos como Cartagena y Santa Marta. En el caso de Cartagena se destacan los resultados que se obtuvo entre enero y marzo de la ruta Cali-Cartagena que movilizó el 89% de los pasajeros pre-pandemia. Por su parte rutas como Bogotá-Santa Marta y Medellín-Santa Marta movilizaron el 94% y 78% de los pasajeros transportados en el mismo periodo del 2019 respectivamente.

Otro punto importante en las rutas nacionales se encontró en las rutas corporativas, en especial la ruta Bogotá-Cali, la cual creció el número de pasajeros transportados hasta 148.375, un 16% más que en el primer trimestre del año 2019. A su vez, en la ruta Bogotá-Medellín se transportó un 78% de los pasajeros que se movilizaron previo a la pandemia en este mismo periodo.

En cuanto a las nuevas rutas inauguradas a comienzos de 2021, que tienen como principal misión descentralizar la operación de Bogotá y que hacen referencia a Cali-Barranquilla, Cali-Medellín, Cali- Santa Marta y Medellín-Montería, según Latam, movilizaron más de 65.000 pasajeros. La ruta Bogotá-Pasto se mantiene con resultados positivos desde su lanzamiento y actualmente presenta un factor de ocupación cercano al 70%, sumando 9.000 pasajeros transportados en dos meses.

Concejal Álvaro Argote pierde la presidencia del Polo por denuncia de acoso sexual

En las últimas horas se conoció una denuncia por acoso laboral y sexual en contra del concejal de Bogotá Álvaro Argote.

Por estas acusaciones el concejal fue retirado de la presidencia del Polo Democrático.

El caso fue remitido a la Comisión Nacional de Ética donde determinarán si hay lugar a alguna sanción en contra del Cabildante.

“Siguiendo lo establecido en los estatutos del partido hemos remitido el caso a la Comisión Nacional de Ética para que esta adelante un proceso con todas las garantías para las partes involucradas”, dice el comunicado del comité ejecutivo del Polo Democrático.

Capturan al excomandante de Operaciones Especiales de la Policía de Bogotá

La Fiscalía capturó al mayor Andrés Alberto Salazar Barrero, quien fungió como comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El uniformado es acusado del robo a un comerciante de San Andresito, en Bogotá, víctima de un secuestro en el que participaron miembros de la Policía. El hurto habría sido por más de 800 millones de pesos.

En este caso fueron detenidos el mayor Salazar y los patrulleros Fabián Mauricio Castillo Bernal y Erwin Stid Quintero Acosta, quienes hacían parte del esquema de seguridad del excontralor Juan Carlos Granados.

Por los hechos, la Fiscalía les imputará cargos a los tres detenidos como presuntos responsables de los delitos de secuestro, hurto calificado y concierto para delinquir.

Mininterior aprueba confinamiento total para Santa Marta este fin de semana

Una vez revisado el borrador del decreto enviado por la alcaldesa Virna Johnson, el Ministerio del Interior aprobó confinamiento obligatorio para Santa Marta durante este fin de semana.

La medida adoptada de las disposiciones impuestas también para Bogotá, Medellín y Barranquilla, regirá desde las 6 de la tarde del viernes 16, hasta las 5 de la mañana del lunes 19 de abril.

“En cumplimento a las instrucciones del Ministerio de Salud, decretamos este confinamiento estricto. Continuamos con la medida de pico y cédula para salir de casa, ley seca y toque de queda”, agregó la mandataria al comentar el articulado del decreto 079.

Con este acto administrativo se clarifica la duda que quedó luego de la publicación del comunicado oficial del Minsalud en el que se dejaba por fuera a Santa Marta y se hablaba de confinamiento solo para 3 ciudades.

Alcalde de Yopal será investigado por la Procuraduría por denigrar de las mujeres

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar en contra de Luis Eduardo Castro, alcalde de Yopal, quien se refirió en términos desobligantes hacia las mujeres, manifestaciones con las cuales habría atentado contra los derechos de aquellas y que a su vez implicarían actos de discriminación contra la mujer e incluso xenofobia. En este sentido, la Procuraduría verifica si el mandatario incurrió en una falta disciplinaria.

“Con las declaraciones efectuadas el 6 de abril de 2021, presuntamente pudo incurrir conductas xenófobas, de estigmatización a las mujeres de nacionalidad venezolana que ejercen la prostitución en el municipio de Yopal; asimismo, denigrantes contra la mujer y de promoción de la prostitución en la jurisdicción que gobierna, comportamiento que eventualmente comprometería su responsabilidad disciplinaria”, señala el auto de apertura de indagación preliminar.

El ente de control requirió a la Secretaría de Gobierno del Municipio de Yopal – Casanare, para que en el término improrrogable de cinco (5) días, remita un informe detallado de las acciones y actuaciones administrativas que ha adelantado la Alcaldía Municipal de Yopal Casanare, respecto del ejercicio de la prostitución en la jurisdicción del Municipio.

Finalmente, el Ministerio Público recordó a todos los alcaldes y gobernadores del país la necesidad de que en las agendas públicas se tenga en cuenta la reciente recomendación No. 38 de 2020 de la CEDAW a los Estados, en la cual los insta a luchar decididamente contra la explotación sexual de niñas y mujeres y a combatir la demanda que la genere y mantiene -hombres que pagan por utilizar sexualmente a mujeres y niñas-, a fin de reducir los factores de riesgo que conducen a la trata.

Escándalo por fiesta con comandante de Policía y funcionarios de la Alcaldía de Vijes

En todo un escándalo se ha convertido la participación en una fiesta de autoridades de la Alcaldía y de Policía del municipio de Vijes, Valle del Cauca.

Se trata de una fiesta que habrían realizado funcionarios de la administración local y a la que habría asistido hasta el comandante de Policía del lugar, teniente Jhon Jairo Perenjuez, sin la aplicación de las medidas de bioseguridad.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos Rodríguez Acosta, la situación está en manos de las autoridades competentes.

"Esta información la tenemos hace dos días, se abrió una investigación disciplinaria y estamos en el municipio haciendo lo propio para tomar las medidas que sean necesarias", aseguró el general Rodríguez.

El video que circula en redes sociales, evidencia que el secretario de Hacienda, Danny Mejía y el secretario de Gobierno, Óscar Muñoz, también habrían participado en el evento, pese a las medidas restrictivas dictadas por la Gobernación del Valle del Cauca y que debían cumplir todos los municipios del departamento.

Uno de los hechos que más polémica ha generado ha sido uno de los videos en los que aparece la patrulla de la Policía parqueada a las afueras de la fiesta. Otro de los nombres que suenan por haber asistido a la fiesta es el del concejal del partido de gobierno, Juan José Muriel.

La W intentó comunicarse con el alcalde de Vijes, Juan David García, pero este no contestó el llamado.

Invías anunció un nuevo cierre temporal nocturno en la vía del Alto de la Línea

El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que, con el fin de desarrollar trabajos de reforzamiento de taludes y llevando a cabo actividades controladas que implican riesgos sobre la vía, ordenó el cierre temporal nocturno por cinco horas diarias del corredor Calarcá - Cajamarca entre los kilómetros 15+800 y 49+800.

Esto se producirá desde el próximo jueves 15 de abril y se extenderá hasta el próximo 10 de junio, entre los horarios comprendido de las 00:00 horas y las 05:00 A.M.

Ante el escenario, el director técnico del Invías, Guillermo Toro, aseguró que el cierre temporal obedece a la necesidad de realizar obras especiales para el tratamiento de taludes que no pueden llevarse a cabo en horas diurnas o en medio del flujo vehicular, puesto que implican riesgos para la vida de los usuarios del corredor.

Así mismo, indicó que el fuerte invierno que se ha venido presentado en la zona del corredor Calarcá - Cajamarca desde febrero, ha generado desprendimientos de material rocoso en sectores del talud que están en proceso de intervención.

El funcionario, añadió en sus declaraciones que “en las últimas dos semanas hemos tenido algunos incidentes menores con vehículos que nos han obligado a cerrar el paso durante la lluvia hasta recuperar las condiciones de seguridad de la vía, razón por la cual nos vemos abocados a tomar esta medida”.

Por otro lado, el Invías precisó que el corredor permanecerá abierto los días 19 y 20 de abril por la realización de la competencia ciclística de la Vuelta a Colombia. También lo estará durante el sábado festivo 1º de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajo así como en los puentes festivos del 15 al 17 de mayo y del 5 al 7 de junio.

Invías amplió el horario de paso vehicular controlado en la vía Bogotá – Medellín

En la emergencia que se vive en la vía Bogotá – Medellín, en el km 52 conocido como el sector San Luis, que ha tenido la vía con paso controlado en cierto horario, el Instituto Nacional de Vías aseguró que sus trabajos avanzan a buen ritmo y que por ende amplió el horario de tránsito en esa zona desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p.m., anteriormente solamente estaba por seis horas el paso permitido.

Ante el escenario, Juan Esteban Romero, director operativo del Invías dijo “desde el Instituto Nacional de Vías atendemos de manera inmediata las emergencias que afectan la transitabilidad de los colombianos con personal y equipos capacitados que garantizan la remoción y las condiciones de seguridad en la vía con el propósito de preservar la vida de los usuarios. Después de realizar los trabajos de conformación y de contención en la ladera empleando la técnica de concreto lanzado para la ampliación en la calzada existente, desde hoy daremos apertura con tráfico controlado a un carril entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m. en los sectores de La Piñuela, del municipio de Cocorná, y Aragonés, en el municipio de San Luis”.

Igualmente el Instituto confirmó que el cierre total se mantendrá entre las 6:00 p.m. y las 8:00 a.m. en los sectores:

Sentido Medellín - Bogotá: kilómetro 31+000, sector La Piñuela, del municipio de Cocorná.

Sentido Bogotá - Medellín: kilómetro 61+600, sector Aragonés, del municipio de San Luis.

La ruta alterna para los usuarios sigue siendo: Medellín - Cisneros - Puerto Berrio - Puerto Boyacá - Caño Alegre

Rescate de los 11 mineros atrapados en Caldas se postergó por nueva inundación

Desde la Agencia Nacional de Minería dieron a conocer que no fue posible realizar el ingreso bajo tierra a la mina de la vereda El Bosque en Neira, Caldas, para el rescate de los trabajadores atrapados desde el pasado 26 marzo, dado a que el nivel del agua en los pozos volvió a aumentar.

Las acciones de rescate de estas personas en el cúbico de 17 metros a orillas del río Cauca no se detienen y los esfuerzos de las autoridades locales, gubernamentales y los organismos de socorro se mantendrán hasta que las condiciones de seguridad lo permitan.

El informe de obras indica que continúan los trabajos de sellamiento del jarillón con el apoyo de las retroexcavadoras y un buldócer afirmando el material, así mismo, el bombeo de agua se mantiene de forma permanente logrando hasta el momento 12.6 metros de la bocamina hasta el espejo de agua.

Mientras los trabajos operativos se adelantan, en el Puesto de Control dispuesto para atender la emergencia, se socializa con la Policía el protocolo correspondiente a la evacuación segura de las víctimas, se perfilan taludes para ampliar el factor de seguridad y se dan a conocer las recomendaciones de la autoridad ambiental una vez se haga el retiro de la zona.

En cuanto el nivel del agua baje y se logre el ingreso bajo tierra del equipo de salvamento, será necesario construir una compuerta para protección por lo que ya se tienen en el área insumos suficientes como combustibles y madera, entre otros.

De esta manera, la ANM apoya y supervisa el trabajo permanente que se adelanta en la zona de la emergencia y ratifica su compromiso para lograr el rescate de las personas atrapadas desde el pasado 26 de marzo en un socavón del municipio de Neira, Caldas.

Más de 40 veredas han reportado desabastecimiento de agua en Montería

Pese a las lluvias que se han registrado en Montería, la ciudad aún se mantiene en calamidad pública por desabastecimiento de agua en la zona rural.

De acuerdo con lo informado por las mismas autoridades municipales, 49 veredas, 9 corregimientos y un establecimiento educativo, se han atendido con cerca de 564 litros de agua potable, debido a que se han reportado afectaciones por la sequía.

Frente a la emergencia, desde la administración se informó que dos carrotanques estarían dispuestos para suministrar agua durante 10 horas diarias, en los próximos 30 días.

“La Alcaldía de Montería a través de la Secretaría de Gobierno tendrá durante un mes dos carrotanques que fueron entregados en calidad de préstamo por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para aumentar la capacidad de respuesta de abastecimiento de agua en las zonas que aún están siendo afectas por la temporada seca”, se indicó por parte de las autoridades municipales.

Entre tanto el secretario de gobierno de Montería, Gabriel Moreno sostuvo que “estos dos carrotanques llegaron a sumar esfuerzos para seguir llevando este líquido vital a la zona rural más apartada, donde hoy como Gobierno de la Gente estamos respondiendo con el apoyo del cuerpo de Bomberos, del Ejército y Policía”.

Más de 10 mil familias padecen por la escasez de agua en Montería.

Más de 3.400 víctimas dejó la emergencia humanitaria en El Charco, Nariño, según la ONU

La Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) reportó que desde que estalló la emergencia humanitaria en El Charco, Nariño, el 18 de marzo por combates entre grupos criminales, van en total 2.019 desplazados y 1.440 personas víctimas de confinamiento, elevando a 3.459 el número de afectados.

Entre las víctimas se identifican niños, niñas y adultos mayores, quienes hacen parte de consejos comunitarios como el de la Unión y Lucha, Prominga Tapajeña, El Libertador y Progreso con Justicia y Paz.

De acuerdo con la ONU, las comunidades confinadas presentaron restricciones para acceder a fuentes de agua como los ríos, aspecto fundamental para poder alimentarse.

Debido a todo lo anterior, Naciones Unidas pidió que autoridades como la Gobernación de Nariño y la Unidad de Víctimas garanticen atención integral a los más de 3.400 afectados.

"La respuesta hasta el momento no es suficiente para cubrir las necesidades del total de la población afectada en el municipio, debido a que la emergencia ya lleva algunas semanas y se presentan vacíos en la atención", indicó Naciones Unidas.

Inicia extracción de maleza en puntos de captación de consumo del Lago de Tota

Desde este miércoles 14 de abril se dio inicio a la extracción de maleza acuática en el Lago de Tota, jornada que está contemplada en un cronograma de 15 días y priorizará puntos de captación de consumo humano, según Herman Amaya, el director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá).

Con el apoyo de Acerías Paz del Río y Cooservicios, la extracción comenzó en el sector el Túnel de Cuítiva, el cual corresponde al punto donde se encuentra instalada la infraestructura para el consumo de agua humano de los municipios de Tota, Sogamoso, Cuítiva, Firabitoba, Nobsa, Tibasosa e Iza.

“Estamos adelantando acciones en pro de la recuperación del espejo de agua, además buscando mejorar la calidad de vida de los rivereños e impacto visual paisajístico que se tiene del Lago de Tota y mejoramiento de la calidad del recurso hídrico”, precisó la Técnico de la Subdirección de Ecosistemas, Edna Roció Estupiñán Rosas.

La entidad ambiental señaló que esta especie (Elodea) hace que se acelere el proceso de eutrofización del lago, es decir, si se deja avanzar se reduce la vida útil.