Amanezca bien informado con La W este 15 de diciembre

Proyecto para que paramilitares cuenten la verdad en la JEP desata debate en el Congreso

La Comisión Primera del Senado fue el centro de un intenso debate por un proyecto de ley con el que se busca que los paramilitares puedan acceder a beneficios, en el marco del sistema Justicia y Paz, si aportan voluntariamente información ante la Jurisdicción Especial de Paz.

Colombia y la OCDE cooperarán para reactivar la economía tras los estragos de COVID-19

El presidente Iván Duque y el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, firmaron un convenio para impulsar la reactivación de la economía en medio de la pandemia.



Gurría aseguró que aunque “Colombia ha sabido abordar la crisis con destreza, necesita una estrategia ambiciosa con un enfoque integral, medidas innovadoras y bien focalizadas”.

Colombia registra 8.742 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 39.195

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 1.434.516 casos de COVID-19, con 8.742 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 39.195, 142 decesos registrados en las ultimas horas.

Los recuperados ya son 1.321.469. Se procesaron 53.354 pruebas (PCR: 29.649 y Antígenos: 23.705).

Ofrecen $20 millones por responsables de masacre en La Guajira

El ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo confirmó que se entregará una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien entregue información que permita dar con el paradero de los responsables de la muerte de cuatro personas en Maicao en el departamento de La Guajira.

Según indicó el jefe de la cartera de Defensa, los hechos se presentaron cuando un hombre que se moviliza en una motocicleta llegó disparando al punto donde se encontraban estas personas, una de ellas de nacionalidad venezolana.

Mindefensa critica a sectores que buscan culpar al Gobierno por las masacres

El ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se pronunció nuevamente a las masacres ocurridas en el departamento de Antioquia y La Guajira, este este último en donde murieron tres personas en hechos aún son materia de investigación, y aseguró que la inmensa mayoría de estos hechos tienen como telón de fondo el narcotráfico.

Indicó que esto se puede afirmar con las investigaciones que se adelantan por parte de la fuerza pública. Además, señaló que estas mismas han permitido la individualización de algunos responsables y en otros casos “operaciones con claras posibilidades de éxito”.

SAE subastará oro entregado por las Farc

Este martes la Sociedad de Activos Especiales (SAE) abrirá la subasta para monetizar 197.286 gramos de oro fino recibidos por parte de las Farc, como parte de los compromisos firmados en el Acuerdo de Paz.

También serán subastados 10.904 gramos de oro pertenecientes a procesos de extinción de dominio.

Leopoldo López participó en ‘Prevención y Acción’ y habló sobre la crisis en Venezuela

Leopoldo López, líder de la oposición en Venezuela, participó en el especial de televisión de la Presidencia que hace pedagogía diaria sobre la pandemia.



El mandatario resaltó su causa por liberar al pueblo venezolano de la dictadura y destacó su coraje, pese a las torturas y la persecución del régimen venezolano.





No hubo acuerdo en la quinta reunión para definir el salario mínimo del próximo año

Este lunes bajo la dirección del ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, se cumplió la quinta sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde se mantienen las negociaciones para definir el salario mínimo del próximo año sin llegar a alguna concertación. Según lo expuesto, este martes las negociaciones tendrán su primer vencimiento legal.

Fiscalía imputa cargos al hijo de Luis Alfredo Ramos

Ante la juez cuarta penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía General le imputó el delito de cohecho a Esteban Ramos Maya, hijo del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero.

El delegado de la Fiscalía le imputó el delito de cohecho por dar y ofrecer.

Piedad Córdoba fue citada de nuevo en la Fiscalía

Córdoba estaba citada para este lunes, pero presentó una excusa por lo que se le definió una nueva fecha para ser escuchada por la fiscal delegada ante la Corte Suprema que investiga el magnicidio.

Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por despido irregular de una fiscal

La magistratura concluyó condenar a la Nación por el despido "discrecional" de la fiscal (para el año 2004) Yenina Esther Martínez, quien fungía como delegada ante los jueces especializados del circuito de Cartagena. Martínez llevaba 12 años cumpliendo sus funciones y un día le dijeron que ya no trabajaba más.

Enfrentamiento entre Magistradas por demanda a la elección del Fiscal

Un enfrentamiento protagonizan las Magistradas del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez y Rocío Araújo Oñate por cuenta de una demanda que cursa contra la elección del Fiscal General Francisco Barbosa.

El asunto que tiene enfrentadas a estas dos magistradas es que una de ellas, Rocio Araújo, quiere que la demanda contra la elección de Barbosa sea resuelta por los 27 miembros de la sala plena del consejo de estado, incluso envió un auto a las partes informándoles esa supuesta decisión, por el contrario, Lucy Jeannette Bermúdez considera que la demanda no debe salir de la sección quinta y muchos menos de su despacho que es donde actualmente permanece en estudio.

Que el Estado compre la hoja de coca a campesinos: la propuesta de Luis Fernando Velasco

El senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco propuso, como una medida transitoria en el marco de una estrategia de sustitución de cultivos, que el Estado compre la hoja de coca de los campesinos para darles una alternativa y quitarle el negocio a los narcotraficantes.

El congresista aseguró que fumigar una hectárea de cultivos ilícitos cuesta más de $75 millones y señaló que la estrategia prohibicionista le ha costado mucho al país.

Rechazamos las filtraciones: JEP responde a familiares de los diputados del Valle

Luego de que los familiares de los once diputados del Valle asesinados por las Farc en 2007 denunciaron la filtración de dos videos en los que los asambleístas aparecen jugando, así como bañándose, y además criticaron que la JEP publicó apartes del testimonio de Héctor Villarraga "El Grillo" conocido como "el carcelero" de los diputados, la magistrada a cargo de la investigación les respondió a través de una carta.

En el documento, Julieta Lemaitre señaló que en ningún momento la Jurisdicción filtró las dos grabaciones y lamentó que alguna otra de las partes involucradas en el proceso lo hiciera.

En firme fallo sobre viajeros y pruebas PCR

Ahora, ese mismo juzgado negó unas solicitudes que habían radicado Avianca, Latam y varias empresas de turismo para que se anulara el fallo.

El funcionario explica que el juzgado no está obligado para poder tomar una decisión a contar con la comparecencia de terceros interesados como las aerolíneas y no cumplieron con los requisitos para hacer esa solicitud, porque no están legitimados.

Médico que denunció corrupción en hospital de Caucasia apareció muerto en Bogotá

En extrañas circunstancias apareció muerto el médico anestesiólogo, Oscar Pastrana, quien además era reconocido por haber denunciado presunta corrupción en el hospital y alcaldía de Caucasia.

Sergio Mesa, amigo del médico, contó que las denuncias de Pastrana eran sobre la presencia del clan Rodríguez en el hospital de la ciudad y la corrupción que lo rodea. Según él, este clan tendría influencia en el Congreso, el Concejo, y las entidades de control. “La Fiscalía ha sido captada por esos políticos para que la investigación no avance”, agregó.

Por parrandón vallenato abren investigación contra el alcalde de Uribia, Guajira

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra el alcalde de Uribia, La Guajira, Bonifacio Henríquez Palmar, por presunta vulneración de las medidas de bioseguridad ordenadas por el Gobierno nacional para evitar la propagación del covid-19.

La Regional La Guajira indaga si el mandatario municipal habría compartido con un grupo de personas, entre quienes se encontraría un cantante vallenato, al parecer sin tapabocas y sin conservar el distanciamiento social recomendado, hechos que posiblemente sucedieron en Uribia el pasado 7 de diciembre.

Denuncian falsificaciones en la oficina de Planeación de Girardot

La W Radio conoció una denuncia contra peritos de la oficina de Planeación de Girardot y otros particulares por presuntamente falsificar documentos para intimidar a ciudadanos de ese municipio.

En este caso la inspectora de Policía fue denunciada en la Procuraduría.

A la cárcel hombre de 65 años que habría abusado sexualmente de una menor en Córdoba

Como José Páez Pérez de 65 años de edad fue identificado por las autoridades el hombre capturado en el municipio de Valencia (Córdoba), quien era requerido por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

La orden de captura había sido emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Valencia, tras conocerse investigaciones en contra del hoy procesado por haber accedido sexualmente a una menor de solo 13 años de edad en febrero del año 2015.

Policía interviene dos minas ilegales para la extracción de oro en Planeta Rica

Las autoridades informaron que uniformados adscritos al Escuadrón Móvil de Carabineros en desarrollo de acciones para la protección del medio ambiente, realizaron la intervención de dos minas ilegales de extracción de oro en zona rural de Planeta Rica (Córdoba).