Amanezca bien informado con La W este 19 de marzo

El hundimiento del proyecto que amplía el periodo presidencial y el Invima reiterando la confiabilidad de la vacuna AstraZeneca son algunas de las noticias de este viernes 19 de marzo.

Se hundió proyecto de ampliación del periodo del presidente Duque

El polémico proyecto que unificaba las elecciones legislativas, presidenciales y locales y que ampliaba el periodo del presidente Duque y de otros altos funcionarios del Estado se hundió en el Congreso antes de empezar su trámite.

La Secretaría General de la Cámara de Representantes le confirmó a La W que 15 congresistas retiraron su firma del proyecto, por lo que no se cumple con el requisito de los 10 apoyos necesarios para tramitar una reforma constitucional.

La iniciativa había generado el rechazo de distintos sectores políticos y sociales y el Gobierno Nacional anunció públicamente que no apoyaría esa propuesta en el Congreso de la República.

Inicialmente el proyecto era impulsado por la Federación de Municipios y congresistas de varios partidos políticos de partidos de gobierno e independientes.

Pacto Histórico y Coalición de la Esperanza se pronuncian "en defensa de la democracia"

Pese a sus públicas diferencias en el terreno político y electoral, los miembros de la Coalición Colombia, del Pacto Histórico y los liberales socialdemócratas emitieron una declaración conjunta, a raíz del fallido proyecto que buscaba ampliar el periodo del presidente y otros altos funcionarios del Estado.

Los miembros de las coaliciones de centro e izquierda mostraron su preocupación por la existencia de esa iniciativa que calificaron como "antidemocrática" y señalaron que estarán vigilantes ante cualquier intento de ruptura institucional.

"Las fuerzas políticas democráticas y diversos sectores sociales estaremos atentos para enfrentar este intento de ruptura institucional en el Congreso y en las calles, y tampoco le haremos el juego a un cambio en el calendario electoral; el jefe de Estado debe asegurarle al país que no insistirán las fuerzas de gobierno en ese cambio de las reglas electorales ya pactadas en la constitución", aseguraron.

Los firmantes añadieron que "en un país con una historia de tanto dolor y violencia, es irresponsable anunciar a través de un proyecto que mayorías parlamentarias y de gobierno no quieren asistir al debate electoral que se avecina el año próximo".

No hay golpes de Estado: Duque controvierte a Petro y llama a no incitar a la violencia

El presidente Iván Duque ratificó que su mandato irá hasta el 7 de agosto de 2022 y que “el país no está para discutir” una ampliación de su periodo.

Además, aseguró que aquí no hay ningún golpe de estado, como lo señaló el senador Gustavo Petro.

Y a propósito de los llamados de varios sectores a hacer movilizaciones sociales en rechazo a la reforma constitucional, Duque hizo un llamado a no acudir a la violencia.

“Es muy importante que la ciudadanía no se deje tentar por ese tipo de proclamas que incitan a la violencia y, más bien, lo que tenemos que hacer es preocuparnos por sacar el país adelante en medio de esta situación del COVID-19”, dijo en entrevista con Semana.

Finalmente, dijo que “quienes pretenden hacer proyectos para acaparar el poder por varias décadas, ya se sabe el resultado que ha producido en otros países”.

Invima reitera seguridad de la vacuna de AstraZeneca

Luego de conocer el concepto favorable de la Agencia Europea de Medicamentos en el que se confirma que la vacuna de AstraZeneca es confiable y eficaz, el director del Invima, Julio Cesar Aldana, reiteró que la vacuna es una gran opción para inmunizar a la población Colombia y envió un parte de tranquilidad sobre su uso.

“No existe una razón sanitaria de fondo para impedir que esta vacuna pueda ser utilizada en el marco del Plan Nacional de Vacunación que ha diseñado el Gobierno Nacional, ahora bien, Invima como agencia sanitaria está en constante comunicación con las agencias homólogas como la FDA, pero sobre todo en comunicación con la Organización Mundial de la Salud.”

El 23 de febrero el Invima otorgó la autorización para el uso de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica inglesa AstraZeneca, lo que permite incluir a esta en el Plan Nacional de Vacunación y que su ingreso sea completamente legal.

“Gracias a la figura de diálogos tempranos, Invima ha podido tener acceso anticipadamente a la documentación y data científica necesaria para otorgar este tipo de autorizaciones en tiempo que no solo responden a las necesidades de nuestro país, sino que están acordes a los estándares internacionales”, expresó Aldana.

La vacuna de la farmacéutica AstraZeneca tiene una efectividad del 70.4%, la cual debe aplicarse en dos dosis separadas de 0,5 ml cada una, la segunda dosis debe ser administrada con un periodo entre 4 y 12 semanas después de aplicada la primera dosis.

Contagiados por COVID-19 en Colombia siguen en aumento

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.319.293 casos de COVID-19, con 5.139 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 61.636, con 138 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.216.945. Se procesaron 46.093 pruebas (PCR: 27.815 y Antígenos: 18.278).

Según indicó el Ministerio, con corte al 17 de marzo de 2021, 11:59 p.m. se han aplicado 1.024.358 dosis de vacunas contra el COVID-19.

Embajadora en México se reunió con el Gobierno de ese país tras denuncias de colombianos

La embajadora Patricia Cárdenas, el cónsul en Ciudad de México, Oswaldo Parada, algunas misiones diplomáticas acreditadas en ese país y representantes de la Cancillería se reunieron para revisar las denuncias de cientos de colombianos por inadmisiones injustificadas y violaciones a sus derechos humanos.

Las autoridades de ambos países han evaluado medidas para mejorar el trato a los connacionales durante su ingreso a México, especialmente por el Aeropuerto Benito Juárez y el de Cancún.

Por el momento, varias organizaciones de colombianos en México insisten en tener una reunión con el Gobierno para exponer sus preocupaciones y proponer nuevos protocolos en las zonas de migración.

Policía de Cúcuta capturó a Juan Carlos Meneses, testigo clave en caso de Santiago Uribe

La Sijín de la policía confirmó que las últimas horas hicieron efectiva la orden de captura contra el Mayor en retiro de la Policía Nacional, Juan Carlos Meneses, quien sería uno de los testigos claves dentro del juicio contra el hermano del expresidente Uribe, Santiago Uribe Vélez.

De acuerdo con la información entregada por la Sijín en la ciudad de Cúcuta, el oficial en retiro se habría entregado voluntariamente tras conocerse una orden de captura emitida por un fiscal especializado del departamento de Valle del cauca.

Los delitos por los cuales habría hecho efectiva esta detención son concierto para delinquir con fines de homicidio en asocio con las autodefensas, lavado de activos, hurto de combustible y enriquecimiento ilícito.

Hasta el momento, la Policía no se ha pronunciado oficialmente frente a esta entrega que se registró en la ciudad de Cúcuta en las últimas horas.

Economía colombiana se contrajo un 4,63% en enero de 2021

Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la economía colombiana se contrajo un 4,63% durante enero de 2021, cifra superior a la registrada en diciembre de 2020 cuando cayó 2,47%.

La entidad estadística explicó que esto se debió a las principales medidas de contención epidemiológica adoptadas en el primer mes del año para hacerle frente a un nuevo pico de la pandemia del COVID-19.

Las actividades que más jalonaron la contracción de la economía local en enero, con dos puntos porcentuales, fueron: comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida.

El DANE también explicó que, a diferencia de diciembre del año pasado, cuando las actividades que impactaron negativamente el crecimiento de la economía fueron las secundarias, para enero fueron las actividades terciarias.

Según Juan Daniel Oviedo, director del DANE, la caída de la economía colombiana que se registró en enero fue muy similar a la que se registró en agosto del año pasado. Así, recordó que, desde mayo hasta diciembre de 2020, ese fue el único mes cuando la economía local presentó un estancamiento en su recuperación.

Minhacienda colocará US$500 millones de deuda pública asociada a mercados verdes

Durante la Asamblea del BID, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, indicó que es importante la participación de las economías de la región en los mercados de los bonos verdes. “Nosotros en Colombia hemos iniciado ese proceso en el mercado local. Este año esperamos colocar deuda pública asociada a mercados verdes por US$500 millones”.

En esa línea dijo que es un primer paso importante para alcanzar el compromiso de llegar una reducción del 51% en gases de dióxido de carbono en 2030.

El ministro manifestó que “hay que empezar a hacer una asociación muy clara de la financiación del desarrollo sostenible, que es el nuevo concepto de desarrollo como tal. No puede haber diferencia entre desarrollo y desarrollo sostenible y los mercados deben madurar”.

Y que ese avance en el mercado financiero reduciría los costos de transacción y satisfaría la señal de los mercados financieros frente a que es inadmisible la financiación de actividades inconsistentes con el desarrollo sostenible.

Se firmó pacto en búsqueda de mejorar y equilibrar el sector lechero colombiano

Los principales objetivos con el gran acuerdo firmado por el Gobierno Nacional y los miembros del Consejo Nacional Lácteo del país, son aumentar la productividad y competitividad del sector lácteo de cara a los compromisos internacionales que tiene Colombia, al igual que buscar equilibrar la oferta y demanda de la leche, adicional a esto y no menos importante, es que desde el Ministerio de Agricultura se aseguró que con el acuerdo alcanzado se va a construir política pública para fortalecer esa cadena de producción.

Ante el escenario, el viceministro de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, Juan Gonzalo Botero, indicó que el acuerdo se dio en el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo, cuyos pilares buscan mejorar las condiciones de competitividad y productividad de la ganadería de leche y busca juntar esfuerzos para llevar a cabo estrategias y acciones que permitan vincular de manera integral los eslabones de la cadena.

El viceministro Botero añadió en su declaración que la otra gran parte del objetivo que tiene el acuerdo es preparar al sector para la desgravación en el año 2026 y 2028 y también hacerle frente a las crisis que afronta este producto.

Finalmente se aseguró que la cartera agrícola y el Consejo Nacional Lácteo establecerán comisiones de trabajo para el desarrollo de las estrategias y acciones acordadas para avanzar en la materialización de este acuerdo.

China dona a Colombia USD$500.000 para la reconstrucción de San Andrés y Providencia

El Gobierno de la República Popular China donó USD$500.000 para apoyar la reconstrucción del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La canciller Claudia Blum agradeció este respaldo económico y resaltó que el país asiático es un socio estratégico de Colombia, “lo cual se ha reflejado en los fuertes lazos políticos, comerciales, de cooperación e inversión que se han venido construyendo”.

“El Gobierno Nacional tiene el compromiso firme de trabajar sin descanso para avanzar y culminar la reconstrucción y recuperación del Archipiélago, propósito en el que la Cancillería seguirá trabajando por impulsar la cooperación internacional que sea requerida”, dijo.

Al evento asistieron el embajador de la República Popular China en Colombia, Lan Hu; la Viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía; el subdirector general de Prosperidad Social, Juan Camilo Giraldo; y un delegado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Más de 60 expendios de estupefacientes se han demolido durante los últimos 30 días

Durante las últimas semanas, de acuerdo con el jefe de la cartera, se ha logrado la demolición de 68 expendios de venta y consumo de estupefacientes.

Así mismo se han capturado a 1.743 personas, en 226 operaciones y 1.384 allanamientos, se ha logrado la incautación de 362 celulares, 59 vehículos, 178 armas de fuego y 132 millones de pesos.

Frente a la incautación de estupefacientes se ha logrado recuperar más de 14.3 toneladas de marihuana, 1.2 toneladas de cocaína, 385 kilogramos de bazuco, 4.492 pastillas de droga sintética.

“No va a quedar rincón del país a donde no lleguemos con esta cruzada contra el microtráfico", manifestó el ministro de la Defensa, Diego Molano.

Claudia López pidió excusas a los ciudadanos venezolanos por sus declaraciones

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, les pidió excusas a los ciudadanos venezolanos por sus declaraciones con respecto a la inseguridad de la ciudad y que han sido criticadas porque podrían generar xenofobia.

“Aprovecho la ocasión para pedir excusas. Dos veces me he referido al tema de la población migrante y dos veces he causado una polémica que no es lo que queremos causar. Lo que queremos es explicar que estamos enfrentando un desafío todos, no importa de dónde vengamos, estamos enfrentando un desafío de empleo, de pobreza y de inseguridad", dijo la mandataria durante la rendición de cuentas de su primer año.

La mandataria insistió en que su intención no es estigmatizar a esta población, sino reconocer y enfrentar una realidad de inseguridad. "Cuando yo señalo algunos problemas de inseguridad, no lo hago para causar una polémica ni para estigmatizar a nadie, sino para reconocer una realidad, y para que esa realidad no la ocultemos, no la neguemos y para que también la enfrentemos", agregó.

La alcaldesa también rectificó y señaló que no es cierto que los ciudadanos venezolanos tengan prioridad para, por ejemplo, la atención médica.

“Tenemos que enfrentar el de inseguridad sin que causemos más zozobra. No es cierto que se le da más prioridad a un venezolano que a un colombiano. Eso no es cierto. Al que se le da una cita médica, se le da tratamiento por igual. Al contrario, el que es migrante, que tal vez no tiene documentos, que tal vez no tiene registro, la tiene mucho más difícil”, concluyó.

Procuraduría pidió cárcel para la mamá de Sara Sofía Galván

En la audiencia, la representante de la Procuraduría acaba solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los dos investigados por la desaparición de la menor.

"... como representante de la sociedad debo decir: una sociedad que no protege a sus niños es una sociedad que está condenada al fracaso". Dijo la representante del ministerio público.

La Fiscalía imputó a la madre de la menor y su compañero sentimental, quienes se declararon inocentes.

Ambas personas fueron señaladas como responsables de la desaparición de la niña de 23 meses, el pasado 28 de enero en el barrio Patio Bonito, de Bogotá. Se trata de Carolina Galán, madre de Sara Sofía, y Nilson Díaz.

Según la denuncia de la tía de la menor, quien la tenía bajo su cuidado, el pasado 28 de enero la madre de la niña se la llevó y no la regresó.

La Fiscalía les imputó el delito de desaparición forzada. La pareja se declaró inocente de los hechos. La audiencia continuará este viernes.

Mamá de Sergio Urrego relató la discriminación que sufrió su hijo en el colegio por su preferencia sexual

Durante el juicio que se adelanta contra las directivas del colegio Gimnasio Castillo Campestre por la supuesta discriminación en contra del joven Sergio Urrego, habló por primera vez, ante un juez, su mamá.

Alba Lucía Reyes relató cómo fue la discriminación que sufrió su hijo en la institución educativa por su preferencia sexual y cómo terminó quitándose la vida lanzándose desde el 4 piso de un centro comercial en Bogotá.

Reyes dijo que a Urrego lo maltrataban y rechazaban en el colegio por tener una pareja de su mismo sexo al punto de señalarlo de acosar sexualmente a otro menor.

Dijo que ella observaba que en las ferias escolares los profesores y directivas permitían manifestaciones amorosas entre estudiantes heterosexuales, sin embargo, no pasaba lo mismo en el caso de Sergio, quien era homosexual.

"... A pesar de que los padres sabíamos de su inclinación sexual, el colegio no permitía este tipo de manifestaciones amorosas... En una nota que le hicieron en el colegio y con la que él nunca estuvo de acuerdo era que no debía continuar con estas manifestaciones grotescas amorosas. Lo cual dejaba en evidencia la presión que estaba haciendo por su orientación sexual", dijo Reyes.

Según la madre de Urrego el detonante del suicidio del joven fue la denuncia por supuesto abuso sexual. "Pónganse en los zapatos de un niño de 16 años de edad recibiendo una denuncia penal en el momento más duro de su vida". Dijo la mujer.

Investigan a contratistas que intentaron ingresar mujer a La Picota

La Fiduprevisora S.A., se pronunció sobre los hechos presentados el sábado 13 de marzo donde dos personas identificadas como William Valero Mendoza y Camilo Andrés Poveda Perdomo intentaron ingresar con una mujer al Eron La Picota, con carnés de identificación de la empresa Coham, operador logístico contratado a través de Fiduprevisora.

"Fiduprevisora, como vocera y administradora del Consorcio Fondo de Atención en Salud, dentro de las funciones del Modelo de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, contrató la empresa Cohan como operador logístico. La modalidad de prestación de servicios comprende la Gestión integral de servicios farmacéuticos al interior de los establecimientos carcelarios", informó.

A través de un comunicado Fiduprevisora informó que el accionar de ambos trabajadores" obedece a comportamientos y decisiones propias de los implicados y de ninguna manera fueron autorizados por Fiduprevisora, ni tampoco la representan, los ya mencionados hicieron mal uso del nombre de la empresa, abusando de la confianza ofrecida por la misma. Desde Fiduprevisora se ha hecho seguimiento y vigilancia al caso, y podemos informar que Coham, ya inició un proceso disciplinario en contra de sus funcionarios."

Tanto Valero Mendoza como Poveda Perdomo se encuentran desvinculados de cualquier tipo de vínculo laboral como contratistas desde el lunes 15 de marzo del presente año.

Dieron de baja a alias ‘Cholo’, uno de los cabecillas del Clan del Golfo

El ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó desde Cartagena que el Ejército Nacional, junto a la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lograron la neutralización de Rafael Antonio Alean, alias ‘Cholo’, cabecilla del Clan del Golfo.

El operativo se realizó en el municipio de San Marcos en el departamento de Sucre. Este hombre, según las autoridades, estaría vinculado al asesinato de varios policías en el departamento.

Además, se le atribuye la autoría del homicidio colectivo ocurrido en el 2019 en San Marcos.

Así mismo, otros 10 presuntos miembros del Grupo Armado Organizado fueron capturados en distintas regiones en desarrollo de la operación ‘Mojana’.

Representantes de transporte de carga del Táchira piden se reabra la frontera

Los representantes de los sectores económicos del Táchira se reunieron en las últimas horas en la zona de frontera, para analizar la situación económica y buscar hacer un llamado al gobierno nacional para que permita la apertura de la frontera colombo-venezolana.

Álvaro Rodríguez Paz, Presidente Cámara Social del Transporte de Carga del estado Táchira aseguró "hemos venido trabajando desde el cierre de la frontera, pero lograr la apertura general, hemos tenido unos acercamientos con representantes del gobierno regional sobre el intercambio comercial".

"Nosotros venimos paralizados alrededor de 1.500 carros que éramos los que transportamos carbón, la carga binacional que se movía en este eje fronterizo, el 70% era de carcón que se movilizaba de Norte de Santander". Señaló

Los representantes de carga de Venezuela y Colombia están buscando que se reabra el intercambio comercial y han solicitado al Gobierno de Nicolás Maduro que se levanta la restricción en la frontera.

Declaran calamidad pública por lluvias en el Valle del Cauca

Este jueves, las autoridades del Valle del Cauca declararon la calamidad pública en el departamento tras las fuertes lluvias que dejan hasta el momento más de 70 mil familias afectadas y un saldo de nueve personas fallecidas.

La medida que otorga facultades al departamento para atender las emergencias generadas por las intensas precipitaciones se adoptó tras la evaluación que se hizo de la situación, durante el Consejo Departamental del Riesgo, que estuvo presidido por la gobernadora Clara Luz Roldán.

“Con esto vamos a poder realizar los contratos para la maquinaria amarilla, mercados, frazadas y todo lo que se requiere para darle inmediata solución a varios municipios que están muy afectados por las lluvias”, aseguró la mandataria.

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle reporta emergencias en 30 de los 42 municipios lo que representa el 70% del departamento.

Las precipitaciones de las últimas semanas también han causado afectaciones en cultivos en Obando, Roldanillo, San Pedro, Tuluá, Ulloa, Caicedonia, Bugalagrande, Sevilla, Bolívar, Alcalá, Andalucía, Cartago y El Cairo.

A la fecha la Gobernación del Valle ha entregado 457 ayudas humanitarias consistentes en mercados, kit de aseo, kit de cocina, colchonetas y frazadas en 10 municipios.

En mayo entraría en operación la segunda calzada entre Combeima y el Valle de Cocora

Según expuso la Agencia Nacional de Infraestructura, la segunda calzada entre Combeima – Tolima y el Valle del Cocora se encuentra en su etapa final y estima que su puesta en funcionamiento se podrá dar partir de mayo del presente año.

La ANI de paso informó que frente al principal desafío que tenía en el proyecto vial de construir 20 puentes vehiculares en 15 km de vía, lo cumplió teniendo en cuenta que el tramo 1 entre Combeima y el Valle del Cocora, tiene una inversión que ascienden a 359.740 millones de pesos.

Ante el escenario, el presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, dijo “estamos haciendo todo el esfuerzo para poder iniciar la operación de la Unidad Funcional 1 de este proyecto, con la que se estima una reducción de tiempo de 20 minutos entre Combeima y el Valle del Cocora. De igual forma, seguimos adelantando las obras de construcción de una calzada paralela en el tramo entre Boquerón y Coello Cocora, conocida como la ‘calzada derecha’, y las demás obras entre Coello Cocora hasta el paso urbano por Cajamarca”.

Por su parte, el vicepresidente de gestión contractual Luis Eduardo Gutiérrez, destacó que esta obra hoy registra un 46% de avance. “Este proyecto representa una mejora en la conectividad del corredor Buenaventura – Bogotá, en lo que corresponde al departamento del Tolima. Cuando estas obras finalicen, el tiempo de recorrido entre Ibagué y Cajamarca para un vehículo liviano será de 30 minutos y para un vehículo de carga, se estima que se reduzca a la mitad su tiempo de recorrido, es decir que, cuando entre en funcionamiento, se tome solo una hora”.

Seguido a esto, dentro de la importante obra, la ANI resaltó el diseño y construcción del Puente 20, con una longitud de 830 metros y una altura de hasta 123 metros, en esa estructura solamente se hizo una inversión de 45 mil millones de pesos.

A la fecha el proyecto se encuentra pendiente la capa de rodadura, la construcción de juntas y la señalización.

Gobierno amplió el contrato de la draga en la Zona Portuaria de Barranquilla

El contrato se amplió por 2 mil millones de pesos con la empresa European Dredging Company – Sucursal Colombia, la operadora de la draga belga Bartolomeu Dias, la cual permanecerá realizando las labores de dragado en el canal de acceso a la Zona Portuaria de Barranquilla. Según explicó el Gobierno, la decisión se tomó mientras se realiza el proceso de adjudicación de la segunda convocatoria para la contratación del dragado permanente en el canal durante el resto de 2021.

Ante el escenario, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, dijo “se han destinado 2 mil millones de pesos para ampliar el contrato actual de la draga, lo que le permitirá hacer una barrida por el canal de acceso mientras se realiza el proceso de adjudicación de la segunda convocatoria para la contratación del dragado permanente que garantizará el mantenimiento del canal durante el resto de 2021”.

Por su parte, el director de Cormagdalena, Pedro Pablo Jurado, manifestó que disponer de una draga de gran tamaño fue una acción diferencial para la Barranquilla, ya que contar con un equipo de hasta 14 mil metros cúbicos de almacenamiento permitió la adecuación del canal de acceso a la Zona Portuaria de Barranquilla.

En sus declaraciones, Jurado añadió “viene ahora un nuevo contrato por 10.500 millones de pesos de una licitación ya abierta por Findeter, que en los próximos 20 días tendrá un adjudicatario y que permitirá hacer obras de relimpia del canal de acceso”.

En cuanto a las labores de la draga Bartolomeu Dias, Cormagdalena manifestó que ésta realizó labores de remoción de sedimentos en los puntos críticos del kilómetro 15, 11 y 14, permitiendo la estabilidad y conectividad entre el kilómetro 22 y Bocas de Ceniza, que se traduce en un calado operativo de 10 metros de profundidad.

Finalmente, el Gobierno, aseguró que de acuerdo con el balance de las labores ejecutadas por la empresa European Dredging Company - Sucursal Colombia, se cumplió con el cronograma de trabajo previsto, logrando disminuir la sedimentación de los puntos más críticos, con un total de 911.452 metros cúbicos de volumen de sedimentos.