Amanezca bien informado con La W este 24 de marzo

El toque de queda nocturno para municipios con mediana y alta ocupación de UCI, y las casi 400 personas vacunadas irregularmente en Bogotá son algunas de las noticias de este miércoles 24 de marzo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Duque anuncia toque de queda nocturno en municipios con mediana y alta ocupación de UCI

El presidente Iván Duque anunció que entre el viernes 26 de marzo y el lunes 29 de marzo, y del 31 de marzo al 5 de abril, regirá el pico y cédula en aquellos municipios donde la ocupación de las UCI esté por encima del 70%.

Igualmente, el mandatario confirmó que en estos territorios habrá toque de queda nocturno, con algunas excepciones, desde las 10 p.m., hasta las 5 a.m.

Y en el caso de los municipios donde la ocupación de las UCI esté por encima del 50%, el toque de queda será desde las 12 a.m., hasta las 5 a.m.

“Estas son medidas de carácter preventivo, son necesarias y nos permiten no sacrificar avances en la reactivación del país, tomando medidas que nos permitan no ver en las próximas semanas un aumento dramático de la ocupación de las UCI”, señaló.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, explicó que estas medidas son de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades locales.

Las decisiones se tomaron luego de una reunión con el equipo de expertos epidemiológicos y se especificarán en una circular conjunta entre los Ministerios de Salud y del Interior.

Casi 400 personas fueron vacunadas irregularmente en Bogotá

La Superintendencia de Salud reveló los primeros hallazgos por incumplimientos en el Plan Nacional de Vacunación en la ciudad de Bogotá.

Durante la ejecución de la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación, la Subred Norte no realizó adecuada priorización del personal de salud de primera línea, conforme a los lineamientos del Ministerio. Así, se distinguieron 395 personas que presuntamente no debieron ser vacunadas en la primera etapa porque no cumplían los criterios de priorización exigidos. De éstos, se identificaron 142 personas que prestan sus servicios en áreas administrativas.

También se identificaron 253 personas del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) que realizan trabajo extramural, presuntamente no relacionado con rastreo en campo, búsqueda activa de casos COVID-19 en campo, investigación epidemiológica de campo, ni toma de muestras que involucren contacto con casos sospechosos y confirmados de Covid-19 y que fueron vacunados en la Etapa 1, como es el caso de la politóloga. Incluso, algunas de estas personas fueron vacunadas desde el primer día que se inició el proceso de vacunación en Bogotá (18 de febrero).

De las personas vacunadas que no eran de primera línea, algunos de ellos, al igual que la politóloga, no tenían vinculación vigente con la Subred. Es decir, vacunaron particulares.

Adicionalmente, al momento de la visita, la Subred no contaba con la autoevaluación para la renovación de habilitación del servicio de vacunación, y este se encuentra vencido desde el 25 de noviembre de 2020. La Subred dispone de puntos adicionales de vacunación contra el COVID-19 sobre los que no han realizado el registro de habilitación transitoria.

Para los días de la visita de Supersalud, la Subred no contaba con talento humano destinado exclusivamente para la vacunación COVID-19, ni certificación que acredite el entrenamiento para la aplicación de la vacuna.

La Subred Norte no cuenta con un plan de acción para vacunación covid-19 documentado, ni su microplaneación del proceso, en aspectos como actividades, responsables, tiempo y recursos, para su ejecución. Tampoco cuenta con un proceso definido para el agendamiento de vacunación contra el COVID-19, ni con un protocolo y ruta definida para el manejo y disposición de residuos provenientes de la vacunación.

Además, no tiene un protocolo que defina el monitoreo permanente de las condiciones de almacenamiento, custodia y traslado de las vacunas, ni cuenta con contrato vigente para la calibración de los equipos, ni un protocolo, ni ruta para el manejo de los eventos adversos derivados de la vacunación.

También se advierte que la Subred presenta deficiencias en la calidad de la información que sustenta los datos reportados de la población vacunada.

Secretaría de Salud de Bogotá tiene identificados nueve casos de colados en la vacunación

La Secretaría de Salud de Bogotá se refirió al informe de la Superintendencia que da cuenta de 395 casos de personas que se habrían saltado la fila de vacunación contra el COVID-19.

Tras investigaciones internas, la entidad informó que tiene identificadas a nueve personas que se colaron. “Estamos a la espera del informe de la superintendencia de Salud”, manifestó el secretario Alejandro Gómez.

Los nueve casos de colados identificados en Bogotá pertenecen a la Subred Norte y entre esos está el de la politóloga Carolina Cárdenas.

“En visita realizada el 9 de marzo de este año, se inició una investigación y está en proceso, sobre la eventual vacunación irregular de la señorita Leidy Carolina Cárdenas Gutiérrez, de profesión politóloga, y estamos desarrollando ese proceso, pero además con auto comisorio del día 16 de marzo del presente año estuvimos en el Hospital Simón Bolívar revisando algunas denuncias de carácter público que se hicieron frente a vacunación de personas en un orden que no era el que les correspondía”, agregó el secretario.

Gustavo Petro sale del hospital en el que estaba internado por COVID-19

En su cuenta de Twitter, el senador Gustavo Petro confirmó que fue dado de alta del hospital en el que estaba en Italia, después de haber sido diagnosticado con COVID-19.

"Informo a la ciudadanía que hoy salí del hospital en el que me interné por una neumonía leve producto del COVID-19. En este momento estoy bien y sin síntomas", trinó Petro.

El congresista de Colombia Humana fue diagnosticado junto a su esposa, Verónica Alcocer, y su hija, mientras se encontraban en un viaje que inició durante el receso legislativo.

Congresistas de varios partidos celebraron el anuncio de Petro y esperaron que pueda regresar cuánto antes a Colombia.

"Qué alivio tocayo. Aquí te esperamos para seguir llenando a Colombia de esperanza", trinó el senador Gustavo Bolívar.

Colombia registra 4.946 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 62.274

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.347.224 casos de COVID-19, con 4.946 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 62.274, con 126 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.239.936. Se procesaron 28.574 pruebas (PCR: 21.484 y Antígenos: 7.090).

En la última jornada, los lugares con más contagios nuevos fueron Antioquia (1.151), Barranquilla (897) y Bogotá (850).

Tenemos que estabilizar las finanzas de la Nación, Colombia no puede dar espera: Duque

El presidente Iván Duque insistió en la necesidad de una reforma fiscal y social tras las afectaciones que ha dejado la pandemia.

Durante la posesión de Hilda González como magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el jefe de Estado reconoció que no será un camino fácil.

“Todos los países del mundo han visto afectar sus déficits y sus deudas, y tarde que temprano tendrán que aplicar las medidas de carácter fiscal y social. Colombia no puede dar espera, queremos dar este paso con toda la coordinación institucional necesaria con un propósito: que no haya un solo colombiano que se quede atrás”, dijo.

Por eso, señaló que la deliberación que hará el Congreso de la República debe ser constructiva y tener en cuenta dos propósitos: la estabilización de las finanzas públicas y hacer la más importante transformación social.

Una de las propuestas del Gobierno es disminuirles la carga tributaria a la micro y pequeña empresa, que es la que genera la mayor parte del empleo.

Proyecto buscará que aumento de la mesada de pensionados no afecte su poder adquisitivo

El Partido de la U, en cabeza de su presidenta, Dilian Francisca Toro, presentó un proyecto de ley con el que se busca que a los pensionados con ingresos menores a cinco salarios mínimos se les aumente su mesada con base en aumento del salario mínimo y no en el IPC, como sucede hoy en día.

La exgobernadora del Valle del Cauca aseguró que con esta iniciativa se busca que los pensionados de menores ingresos en Colombia mantengan su poder adquisitivo.

"Es un proyecto muy corto con un gran impacto social muy grande", aseguró Toro.

La U también presentó proyectos para fortalecer la economía del campo, a través de la planificación estratégica para la producción, microcréditos y seguros agropecuarios y para crear y regular el mercado de residuos sólidos "para el fortalecimiento de la economía circular".

Consejo Gremial pide conocer proyecto de reforma fiscal antes de que llegue al Congreso

Aunque el Consejo Gremial sostuvo una reunión con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la que se tocado algunos de los elementos de la reforma fiscal que serán sometidos a discusión en el Congreso de la República, los empresarios manifestaron la necesidad de conocer el texto completo del proyecto.

Lo anterior, según indicaron, “para generar una reflexión constructiva que contribuya al desarrollo del país”.

La situación actual de las finanzas públicas, el ingreso solidario y medidas de gasto social, las fuentes de financiamiento, la redistribución de externalidades ambientales y un ancla para la sostenibilidad fiscal, fueron algunos de los temas de la reunión.

También la ampliación de la base de tributación, la necesidad de promover la formalización, establecer medidas que impidan las grandes transacciones en efectivo, los asuntos ambientales y la necesidad de profundizar las acciones en materia de evasión, elusión y de recorte del gasto público.

“El Consejo Gremial continuará en este diálogo en beneficio del país, siempre procurando la reactivación del sector productivo y la conservación y generación del empleo de los colombianos. Se manifestó la complacencia con aumentar la cobertura de la red de protección social volviendo permanente el Ingreso Solidario”, resaltaron los empresarios.

Y agregaron que consideran muy positiva la apertura del diálogo con diversos sectores del país en esta materia, lo cual es fundamental para avanzar en acciones que permitan mayor equilibrio tributario, promover la reactivación de las actividades productivas afectadas por la pandemia y alcanzar la meta de crecimiento trazada para el presente año, así como mantener el grado de inversión”.

Éxodo masivo de venezolanos podría convertirse en el más grande en 2021: canciller

La canciller Claudia Blum advirtió sobre el incremento de la migración venezolana ante varios representantes del Gobierno de Alemania, delegados de los Estados Federados y miembros de la Iglesia de ese país.

Ante este panorama, la ministra resaltó la importancia de la próxima Conferencia Internacional de Donantes convocada por Canadá para el próximo 17 de junio.

“Será un escenario idóneo para movilizar una vez más la solidaridad global frente a un éxodo masivo que podría convertirse, en el presente año, en el más grande del mundo. La financiación del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes Venezolanos de 2021 requiere el apoyo decidido de la comunidad internacional”, señaló.

Además, dijo que esta será una oportunidad para identificar nuevas áreas de cooperación y para que el mundo dimensione la crisis humanitaria en Venezuela.

“La comunidad de naciones debe ser consciente sobre el impacto de esa crisis en la vida de millones de adultos y niños”, concluyó.

Roy Barreras invita a un ex vicepresidente y dos exministros al Pacto Histórico

El senador Roy Barreras le hizo un llamado público al ex vicepresidente Oscar Naranjo y los exministros Cecilia López y Luis Gilberto Murillo a que se sumen a la coalición que varios movimientos y partidos liberales y de izquierda han planteado para las elecciones de 2022.

El congresista les pidió a los exfuncionarios volver al servicio público, por el difícil momento que vive el país en materia económica y social.

"La falta de medidas concretas y eficaces para reactivar la economía, la dificultad para generar empleo hace necesario que los mejores colombianos y colombianas tomen la decisión de volver a servirle a la patria", aseguró Barreras.

Hasta el momento ninguno de los invitados ha respondido el llamado del senador Barreras.

Rodrigo Londoño alerta al Congreso de EE.UU. sobre incumplimientos a los acuerdos de paz

El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, le envió una carta a la Cámara de Representantes alertando sobre varios incumplimientos por parte del Estado colombiano de los acuerdos de paz y sobre el impacto de esos incumplimientos en la violencia.

"Cada día que pasa sin desplegar los esfuerzos institucionales para implementar, de manera integral, el Acuerdo de Paz firmado, empuja a Colombia irreversiblemente más hacia la violencia de los grupos armados, el incremento de los cultivos de uso ilícito, la pobreza y la desigualdad, y nos aleja de la construcción de una paz duradera en nuestro país y región".

Londoño hizo un llamado a emprender varias acciones relacionadas con la implementación de los acuerdos, como la protección de los excombantientes y defensores de Derechos Humanos, el cese de los "constantes ataques del partido gobierno al sistema de justicia transicional" y el incremento de la presencia del Estado para "ofrecer oportunidades económicas en las zonas rurales".

"La respetuosa solicitud que me permito hacer a ustedes, que supervisan la política extranjera de los Estados Unidos y que juegan un papel decisivo en la construcción de nuestra sociedad, es la de hacer un llamado al actual gobierno de Colombia, para que se decida por fin a implementar de manera integral el Acuerdo de Paz, que contiene propuestas concretas y duraderas para erradicar el narcotráfico, modernizar el territorio y proteger la vida", añadió.

JEP cerró la puerta a fiscales procesados por chuzadas al sindicato de pilotos de Avianca

La W conoció en primicia que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) rechazó definitivamente el sometimiento de los exfiscales Fabio Martínez Lugo y Luis Carlos Gómez Góngora, procesados por el escándalo de interceptaciones ilegales desde las salas del búnker de la Fiscalía.

En el pasado Góngora y Lugo habían pedido ser admitidos en el tribunal alegando que se interceptó a políticos, entre quienes estarían facilitadores del Acuerdo de Paz, pero la Sección de Apelación consideró que no aportaron evidencias más allá de su testimonio, el cual incluso les ha valido una denuncia del exfiscal general Néstor Humberto Martínez.

Además, la JEP evidenció que las "chuzadas" de los exfiscales incluidas las relacionadas con los pilotos del sindicato Acdac de Avianca no tuvieron ninguna relación con el conflicto y fueron cometidas con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz.

"...pertenecían a una organización criminal que estaba integrada por servidores públicos motivada por intereses económicos particulares", se lee en la decisión conocida por W Radio.

Cada 30 minutos un ciudadano ha sido desplazado por la violencia en 2021: JEP

El monitoreo de riesgos de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) reveló que de acuerdo con sus cifras 3.119 colombianos sufrieron desplazamiento forzado a corte de marzo del 2021, representando 1.311 familias que abandonaron sus hogares para proteger su vida.

De acuerdo con el informe del Tribunal de Paz, los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Nariño presentan la mayor cantidad de víctimas. También manifestaron que las poblaciones más afectadas son las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Según el estudio, el Clan del Golfo y el ELN son los principales responsables de los desplazamientos forzados en el país en el año en curso.

La JEP también advirtió que 21.494 personas, las cuales incluyen 1.599 familias, permanecen en situación de confinamiento, representando la mayor cantidad de eventos de este tipo en el periodo medido luego de la firma del Acuerdo de Paz.

Además, indicaron que entre el 22 de febrero y el 7 de marzo fueron asesinados 5 líderes sociales, mostrando un promedio de un defensor de derechos humanos asesinado cada 72 horas.

Ocho departamentos en alto riesgo de reclutamiento forzado a causa de la pandemia

Según la Defensoría del Pueblo, la pobreza y la falta de acceso a educación, incrementa la vulnerabilidad de ser reclutado por grupos al margen de la ley. La entidad afirmó que “los menores cuyo derecho a la educación y bienestar económico no se encuentran garantizados son más propensos a considerar que las armas y pertenencia a un grupo armado ilegal brindan seguridad y estabilidad”.

La entidad encontró que las víctimas tienen entre 11 y 18 años y el 67% son hombres y vienen de los departamentos de Amazonas (3 casos), Arauca (6 casos), Caquetá (10 casos), Córdoba (3 casos), Meta (2 casos) y Nariño (2 casos). Así mismo, se resaltó la dificultad de contar con datos actualizados por la falta de denuncia por parte de las víctimas indirectas.

Esto sucedió con Samir Sebastián Navarro Esguerra, menor de 16 años quien, al no contar con las condiciones necesarias para continuar sus estudios desde casa por la pandemia (conexión a internet o dispositivo electrónico) viajó a la zona rural del municipio de San José del Guaviare a trabajar en el campo. Miembros de las disidencias aprovecharon que el menor estaba lejos de su familia y lo reclutaron. Su nombre retumbó por todos los rincones del país, al ser identificado como uno de los menores reclutados que presuntamente habían muerto en el bombardeo más reciente contra los campamentos de las disidencias.

Angustiada, la madre del menor viajó hasta Villavicencio para identificar el cuerpo de su hijo y pese a no estar dentro de las víctimas fatales del bombardeo, la incertidumbre continúa ya que el menor sigue en poder de las disidencias de las FARC desde mediados del año pasado. Según Jaime, profesor del municipio, estos casos son muy comunes en las zonas rurales donde no hay presencia estatal e instó a las autoridades a manifestarse y actuar al respecto.

Es una bofetada más del Estado: Jineth Bedoya criticó perdón ofrecido por el Gobierno

La periodista Jineth Bedoya rechazó el perdón que el Estado colombiano le pidió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación que sufrió por parte de paramilitares en el año 2000.

Aunque el representante del Estado Camilo Gómez aceptó que la comunicadora fue revictimizada al tener que contar ante la Fiscalía 12 veces los hechos y reconoció las falencias en las investigaciones, para Bedoya es lamentable que no hayan aceptado responsabilidad por el deber de prevenir los delitos sexuales que sufrió.

También criticó que el Estado no haya acompañado sus peticiones de reparación. “Ese perdón parcial que ofreció el Estado colombiano hoy es una bofetada más. Reconocer, solamente que en 12 ocasiones me hicieron declarar mi violación, que efectivamente no hay investigación por las amenazas, y que no admiten las reparaciones que he presentado es como esos casos que yo denuncio todos los días donde el marido golpea a la mujer y al otro día le dice perdóname, estaba de mal genio”, sentenció.

La periodista además reiteró que no aceptará ningún tipo de solución amistosa con el Gobierno y que espera una sentencia ejemplarizante por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incluya el cierre de la cárcel Modelo de Bogotá. “Allí empezó este ciclo de terror, mucho antes de mi secuestro, y es justo que este dolor individual que se convirtió en un símbolo colectivo de impunidad se cierre”, indicó ante los jueces del tribunal internacional.

Además, consideró lamentable que se haya presentado el protocolo de atención de la Fiscalía a víctimas de violencia sexual como un protocolo eficiente, cuando para ella y muchas mujeres no lo ha sido.

Más de 17.000 comparendos se impusieron durante este fin de semana en el país

Según el alto oficial se intervinieron 694 fiestas prohibidas generando aglomeración de ciudadanos, de estas, 231 se registraron en viviendas y 463 entornos públicos.

En total se realizaron 62 capturas a incitadores y organizadores de eventos ilegales violando los decretos establecidos

Por otra parte, se realizaron 17,418 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, es decir, 242 comparendos cada hora, 4 sancionados por minuto, de la cifra total se sancionaron 4,022 ciudadanos por violación a medida sanitaria con 1,866 por uso de tapabocas, 1,611 por incumplir con el aislamiento en las ciudades en donde se tiene restricción, 386 por transgresión a ley seca, 93 por aglomeración de personas, 2,500 por riñas en vía pública y 2,233 por consumo de sustancias prohibidas en lugares públicos, entre otros.

Las ciudades en donde se sancionaron más personas fueron Bogotá, Cali, Medellín y la Costa Atlántica.

Durante este año se han impuesto 228,134 comparendos con un consolidado total de 1.154,431 comparendos desde que inició el aislamiento preventivo obligatorio, igualmente, se realizaron 356 suspensiones temporales de la actividad a establecimientos por incumplimiento de las medidas de bioseguridad o normas establecidas por las autoridades.

Por otra, parte se atendieron más de 943 riñas, es decir, 13 riñas cada hora, realizando la incautación de más de 6,490 armas blancas y 141 armas de fogueo, a estas personas se las impuso medida de comparendo.

Costo del gas natural podría subir en el país por proyecto de Regasificadora del Pacifico

Uno de los grandes proyectos del país que aún está en planes, pero genera diferentes opiniones, es el de la Regasificadora del Pacifico, el cual, según Canacol en entrevista con W Radio, podría tener un costo de hasta 700 millones de dólares.

Ante el escenario, se generó una nueva advertencia sobre el proyecto, esta vez desde la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales, Asoenergía, la cual manifestó que actualmente tal y como está planteada la metodología para la estructuración del proyecto, el costo del gas natural en el país aumentaría y se vería seriamente afectado el proceso de Transición Energética a energías limpias que se adelanta en el país.

En su intervención durante el foro digital de Semana “Retos y Perspectivas del gas natural en Colombia”, Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía, manifestó que tal como está planteada la estructuración del proyecto se impactarían las metas de reactivación post-Covid y, lo más preocupante, es que al encarecerse el costo del gas, los usuarios industriales se verían obligados a emigrar a otros energéticos más contaminantes como el carbón y el GLP, e inclusive trasladar la producción a otros países más competitivos de la región, amenazando el objetivo de usar el gas como energético de transición.

La dirigente gremial explicó que lo anterior podría presentarse, teniendo en cuenta que la Comisión de Regulación de Energía y Gas publicó en febrero las resoluciones 006 y 007 de 2021, las cuales proponen permitir que el pago del proyecto de Regasificación del Pacífico se remunere antes de la entrada total de la planta y el gasoducto Buenaventura-Yumbo, en conjunto.

Finalmente, Asoenergía hizo un llamado al sector y a sus entidades para reconsiderar la estructuración del proyecto y del sector de gas en su totalidad, manifestando “los datos del potencial de oferta de los productores parecen no coincidir entre los utilizados por la UPME, quien asume el agotamiento del gas en el corto plazo; y segundo, no consideran a la demanda en la afectación del precio en el consumo”, cerrando con que es de total importancia y urgente que los productores se pronuncien sin ambigüedad al respecto, teniendo en cuenta que el único que lo ha hecho hasta el momento es Canacol.

Ecopetrol se comprometió a respetar y reconocer la labor de defensores de derechos humanos

Ecopetrol anunció este martes que se ha adherido a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas, declarando así su compromiso indeclinable con el respeto y reconocimiento de la labor pacífica de estos actores de la sociedad.

Seguido a esto, Ecopetrol reconoció que toda persona merece un trato respetuoso y digno y es libre de expresar sus ideas y opiniones sin ningún tipo de represión o restricción indebida, asegurando de paso que entiende que la labor de los defensores de los derechos humanos tiene gran relevancia para la sociedad en su conjunto y juega un papel fundamental, ya que le permite como empresa conocer y gestionar las preocupaciones de sus grupos de interés en materia de derechos humanos, por lo cual considera que es un deber escuchar y respetar sus posturas y opiniones.

De paso, la estatal aprovechó para rechazar cualquier acción que contribuya directa o indirectamente con amenazas, afectaciones físicas o cualquier otra circunstancia que impida el libre, seguro y legítimo ejercicio de la labor de los defensores de derechos humanos.

Por otro lado, la petrolera invitó a sus aliados a lo largo de la cadena de abastecimiento, que asuman e implementen esta misma política, rechazando cualquier acción que pueda amenazar o afectar la vida, la integridad física o el libre ejercicio del derecho a la defensa de los derechos humanos.

Finalmente, Ecopetrol manifestó que en caso de que cualquier persona considere que ha sido afectada o amenazada directa o indirectamente en el ejercicio de sus actividades de los defensores de los derechos humanos, podrá poner en conocimiento esta situación a través de sus diferentes canales de comunicación, medida que informó también aplica para sus aliados.

Cali evalúa implementar nuevamente el 'pico y cédula' ante una tercera ola de la pandemia

Tras una reunión entre las autoridades de salud de Cali, Candelaria, Palmira, Yumbo, Dagua y Jamundí, en la que se analizó la situación epidemiológica de los municipios de cara a la tercera ola de la pandemia del COVID-19, el alcalde Jorge Iván Ospina, anunció que la capital vallecaucana podría volver a implementar el 'pico y cédula' para controlar la aglomeración de personas en lugares como supermercados, centros comerciales y bancos.

Aunque el mandatario no especificó cuándo entraría en vigencia la medida, se prevé que antes del fin de semana se dicten las directrices por parte de la administración municipal.

Ospina advierte que varios sectores de la sociedad han relajado las medidas frente al coronavirus, situación que le atribuye a la falsa sensación de seguridad por el proceso de vacunación. "Muchas de las personas no han recibido la segunda dosis, por tanto no existe inmunidad y muchos grupos poblacionales aún no han sido vacunados, mientras tantos tenemos al COVID ahí y la Semana Santa podría ser el elemento donde se aumente la transmisión y podamos tener muertes", señaló.

El burgomaestre, quien expresó su preocupación por el leve aumento de la ocupación de camas UCI, recomendó a la ciudadanía evitar viajar durante la semana mayor y tomar precauciones durante las actividades religiosas. "Queremos que la Semana Santa sea un espacio pedagógico, no existan aglomeraciones, no exista la posibilidad de contagio directo y se suspenda cualquier tipo de procesión", agregó.

Sobre la posibilidad de unificar las medidas con los municipios que conforman el área metropolitana de Cali, el alcalde señaló que cada decisión corresponde a la categoría y a la realidad de cada territorio.

En la capital vallecaucana fue decretado el estado de alerta naranja ante el posible repunte de casos de coronavirus, que se suma a las emergencias causadas por la temporada de lluvias.

Cirujano plástico fue vacunado irregularmente en Bucaramanga: Supersalud

Un segundo caso sobre el que la Supersalud hizo revelaciones y dio traslado de los hallazgos a los entes de control es el relacionado con el cirujano plástico Camilo Orlando Reyes Carrascal, vacunado en Bucaramanga.

En su auditoría, la Superintendencia evidenció 4 hallazgos sobre la Fundación Oftalmológica de Santander (Foscal) y la Fundación Fosunab, con sedes en Bucaramanga y Floridablanca, en Santander:

Los documentos remitidos a la Supersalud muestran como si hubiera sido vacunado en la Foscal, que sí tiene ese servicio habilitado, pero al hacer la trazabilidad se encontró que el cirujano realmente fue vacunado en la sede de Floridablanca de la Clínica Fosunab, que no tenía habilitado el servicio de vacunación para COVID-19.

Supersalud encontró que el cirujano no fue postulado ni inscrito por la Foscal ni por Fosunab para ser vacunado, ya que no cuenta con vinculación vigente con ninguna de estas clínicas.

Adicionalmente, el cirujano no hacía parte de la población que estaba altamente expuesta al COVID-19, por lo que no podía ser clasificado en la Etapa 1, por lo que, al vacunarlo, presuntamente las clínicas desconocieron los lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud.

Se encontró que las dos IPS habrían desconocido sus obligaciones frente al agendamiento de citas y verificación de la priorización para la vacunación, así como la presunta omisión de cotejar si el cirujano se encontraba o no en la base de datos.

La Foscal no dio respuesta a la totalidad de los requerimientos realizados por la Supersalud.

Anuncian cierre de playas en el Atlántico tras aumento en contagios de COVID-19

“Ante el aumento en la velocidad de contagio de COVID-19 en los municipios del Atlántico en los últimos días y la creciente ocupación de camas UCI, en conjunto con los alcaldes del departamento, determinamos nuevas medidas para salvaguardar la vida de nuestra gente. La actividad económica seguirá con restricciones de afluencia, pero debemos aplazar la vida social para detener el virus. Por ello, hemos decidido cerrar las playas del departamento sin desamparar a quienes dependen de este sector para subsistir. También aplicaremos medidas de pico y cedula, toque de queda y ley seca” dijo la gobernadora, Elsa Noguera.

El cierre de todas las playas del Atlántico se hará este fin de semana desde el sábado 27 de marzo hasta el domingo 28 de marzo y luego cerrarán nuevamente desde el jueves santo 1 de abril hasta el domingo santo 4 de abril

El toque de queda y la ley seca regirán por decreto departamental en los 22 municipios del Atlántico de la siguiente manera:

Desde el jueves 25 de marzo desde las 8 de la noche al viernes 26 de marzo a las 5:00 de la mañana, continúa el viernes 26 a las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana. del sábado 27 de marzo y ese mismo sábado la medida iniciará desde las 4 de la tarde hasta el domingo 28 a las 5 de la mañana.

Los días lunes, martes y miércoles de Semana Santa la medida por día funcionará desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Para los días jueves y viernes santos, sábado y domingo de la próxima semana, la medida regirá desde las 4 p.m. hasta las 5 a.m. del 5 de abril.

Por doble militancia, Tribunal de Antioquia le quita curul al concejal Carlos A. Zuluaga

El Tribunal Administrativo de Antioquia le quitó en primera instancia la investidura al concejal de Medellín, Carlos Alberto Zuluaga por doble militancia.

Según el fallo proferido por el alto tribunal, el concejal no podía negar que conocía el material probatorio tal y como lo alegó su defensa.

Cabe resaltar que el corporado era investigado por un video que se conoció en las elecciones de 2019 en el que Zuluaga, en medio de una reunión, pedía a los asistentes que votaran por Aníbal Gaviria, aunque este no era el candidato de su colectividad.

En el mismo fallo se declara la falta de legitimidad por pasiva del Consejo Nacional Electoral al no haber tomado cartas en este asunto a pesar de haber recibido denuncias y tener pruebas sobre las irregularidades que cometió el corporado.

En un comunicado, el concejal Zuluaga dijo que es respetuoso de la ley y sus fallos y reitera que es inocente y que con esa convicción apelará este fallo ante el Consejo de Estado en el que confía que la decisión le sea favorable.

En riesgo más de 6 mil personas por enfrentamientos en Timbiquí, Cauca

La Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca, Cococauca, informó que más de 6 mil integrantes de las comunidades en el río Saija, zona rural del municipio de Timbiquí, se encuentran en medio de enfrentamientos armados entre las disidencias de las Farc y la Infantería de Marina.

De acuerdo con la organización, la situación que desencadenó los hostigamientos se presentó el 20 de marzo cuando la Fuerza Pública interceptó una embarcación que transportaba base de coca y armas, operativo en el que tres personas fueron capturadas.

“Ante el estacionamiento de la Infantería en la comunidad de Puerto Saija, el 21 de marzo, siendo las 4:00 pm se presentaron enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y la Infantería, que alteraron el orden público y pusieron en alto riesgo a la población civil”, agregó en un informe Cococauca.

La misma situación se repitió el lunes en la comunidad Boca de Patía y La Troja, a poca distancia del sector de Cupí, donde se presentaron balaceras, detonaciones de explosivos y ráfagas.

De acuerdo con el registro de Cococauca, como consecuencia de los hostigamientos las comunidades La Brea, San Isidro de Infí, Boca de Guangüí, Cabecital y San Bernardo, del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río San Bernardo Patía Norte (1.100 personas aproximadamente) y las comunidades Los Brazos, Puerto Saija, San Francisco, Nueva Esperanza, La Herradura, Camarones, La Troja, La Viuda y Cupí, del Consejo Comunitario Parte Baja del Río Saija (4.000 personas aproximadamente) se encuentran en situación de confinamiento al día de hoy.

Se suman las comunidades indígenas afectadas, entre ellas, las comunidades La Sierpe, Las Peñas, Unión Málaga y Calle Santa Rosa, del Resguardo Indígena Santa Rosa (1000 personas aproximadamente). Hasta el momento no se han reportado muertos o heridos.

Finalmente, desde Cococauca se indicó que preocupa “la indiferencia y negligencia del gobierno colombiano”, ya que el 26 de febrero de 2021 la regional de esta organización “alertó por última vez y repetidamente la situación de riesgo en que se encuentran esas comunidades por el recrudecimiento del conflicto armado en Guapi, Timbiquí y López de Micay”.

Piden al presidente Duque mediar en rescate de minero en Socotá, Boyacá

El alcalde de Socotá (Boyacá), William Correa Durán, a través de una misiva, pide al presidente de la República, Iván Duque, para que se evalúe y se emita un segundo concepto técnico con respecto al estado actual de la mina La Victoria en donde quedó atrapado, el pasado cinco de marzo, el trabajador Jhon Jairo Fuentes Soto.

Según Correa la situación es compleja, pues la familia y amigos del minero viene realizando movilizaciones, plantones en la mina y bloqueos en la vía entre Socha y Socotá exigiendo se reactiven las labores de búsqueda que fueron suspendidas por la Agencia Nacional de Minería el 10 de marzo por considerar que el socavón era inestable por lo tanto un riesgo para los socorredores y funcionarios de la entidad.

El mandatario municipal, también envió cartas, con la misma solicitud al presidente de la ANM, Juan Miguel Durán y al ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo.