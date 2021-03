Amanezca bien informado con La W este 25 de marzo

La llegada de casi 800 familias venezolanas a Colombia tras enfrentamientos en frontera y el debate sobre acabar la Ley de Garantías de vuelta en el Congreso son algunas de las noticias de este jueves 25 de marzo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

791 familias venezolanas han llegado a Colombia tras enfrentamientos en la frontera

Migración Colombia advirtió que el número de venezolanos desplazados por los combates entre militares venezolanos y disidencias de las Farc aumentó a 3.280.

Por el momento, los extranjeros permanecen en ocho albergues ubicados en el municipio de Arauquita.

“El día de hoy, nuevamente, se instaló el PMU con el municipio de Arauquita y fue convocado un consejo de seguridad liderado por el señor gobernador del departamento de Arauca donde se abordó la problemática suscitada y, por supuesto, se trabajó en aras de buscar herramientas a aplicar frente a esta situación”, dijo Loida Nieves, directora de la Regional Orinoquía de Migración Colombia.

La funcionaria indicó que los ciudadanos habrían ingresado al país, pese al cierre de frontera, por los sectores conocidos como Barrio Santo, la Finca Don Ramón, El Troncal, el Barrio Carretero, Bocas del Juju, el Alcaraván y la vereda Campo Alegre.

CICR asegura que la situación humanitaria en Colombia ha empeorado

Indican que durante el 2020 registraron nuevas desapariciones, víctimas de artefactos explosivos, ataques contra la misión médica, amenazas, homicidios, violencia sexual, reclutamiento y uso de menores, así como múltiples abusos contra la población civil.

Reiteran que les preocupa que estos hechos sean continuos por parte los actores armados, quienes terminan afectando principalmente a las comunidades más alejadas de Colombia.

Según el CICR el año anterior se registraron 389 víctimas por artefactos explosivos, la cifra más alta de los últimos cuatro años; entre estas personas se encuentran 226 civiles.

Así mismo, en el informe destacan que en promedio cada tercer día se presenta un nuevo caso de desaparición relacionado con el conflicto y la violencia armada.

Por su parte el desplazamiento masivo y el confinamiento de comunidades tampoco cesó en medio de la pandemia. Según cifras oficiales, en 2020 más de 21 mil personas se desplazaron masivamente y otras 28 mil permanecieron confinadas por el recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos

Por su parte, las agresiones a las la misiones médicas aumentaron sumando un total de 325 ataques contra el personal de salud, instalaciones y vehículos sanitarios.

Colombia registra 5.986 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 62.394

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.353.210 casos de COVID-19, con 5.986 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 62.394, con 120 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.239.936. Se procesaron 43.650 pruebas (PCR: 21.004 y Antígenos: 22.646).

OMS entregó un reconocimiento al programa ‘Prevención y Acción’ en su primer año al aire

La representante de la OPS/OMS en Colombia, Gina Tambini, le entregó un reconocimiento al presidente Iván Duque y a su gabinete por entregar información clara y confiable a la población colombiana para contener la pandemia. Además, señaló que esta iniciativa es un ejemplo a seguir en la región y en el mundo.

El presidente Iván Duque agradeció el respaldo y aseguró que se siente afortunado por haber escogido al doctor Fernando Ruiz como ministro de Salud.

“Este ha sido un espacio que no ha sido político y que obedece a las recomendaciones de la OMS/OPS de transmitir información apegada a la ciencia, de trabajar con el Ministerio de Salud y su gran equipo técnico y profesional”, señaló.

Y resaltó que el programa ha transmitido información imparcial, ha respondido las preguntas de los ciudadanos y ha hecho una contención de las noticias falsas.

“Seguiremos haciendo de ‘Prevención y Acción’, durante la emergencia sanitaria y la condición de pandemia, el vehículo para llegar a los hogares colombianos”, agregó.

Por segunda vez, congresista da positivo para COVID-19

Durante la sesión plenaria del 24 de marzo, el senador de Cambio Radical, Richard Aguilar informó que, por segunda vez, dio positivo para COVID-19.

El congresista explicó que en la noche del 23 de marzo empezó a sentir síntomas y que después de realizarse la prueba obtuvo un resultado positivo, por lo que le pidió a los congresistas y funcionarios del Gobierno que estuvieron con él que se hagan la prueba para descartar un contagio.

"Ayer estuve reunido con el ministro de Hacienda, con el viceministro Alzate, con algunos compañeros (...) es mi deber informarles a ustedes, compañeros", aseguró.

Aguilar se retiró de la sesión plenaria virtual por sentirse indispuesto para continuar en el debate que se llevaba a cabo en el Senado.

Debate sobre acabar la Ley de Garantías vuelve al Congreso

La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, y el representante Juan Espinal presentaron un proyecto de ley con el que se busca acabar con la Ley de Garantías.

La congresista aseguró que ahora que no existe la reelección presidencial no es necesario poner límites a la contratación en época electoral, especialmente teniendo en cuenta que la ejecución de alcaldes y gobernadores se vio obstaculizada por cuenta del COVID-19.

"Quienes quieren usar los recursos, los dineros del Estado para corrupción, para favorecer campañas electorales lo hacen con o sin Ley de Garantías. Lo que se termina castigando es la ejecución, el avance de alcaldes y gobernadores", aseguró.

Esta propuesta, que cuenta con el apoyo de muchos alcaldes y gobernadores del país, tendrá que surtir cuatro debates antes de convertirse en ley de la República.

Meseros auxiliarán a mujeres en alto grado de alicoramiento para evitar abusos

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez presentó el ‘Protocolo para la Prevención, Pedagogía y Promoción del Consumo Responsable de Alcohol’ en bares, gastrobares y otros establecimientos de entretenimiento.

Esta iniciativa, denominada ‘Pregunta por Ángela’, busca fomentar el autocuidado y evitar actos de violencia contra las mujeres en dichos espacios.

Uno de los puntos tiene que ver con la capacitación a propietarios y al personal de los bares para que estén en alerta y puedan evitar posibles abusos.

“En una situación de riesgo la mujer puede dar el teléfono de su familiar, el establecimiento se pone en contacto con él, pide que la recojan o que la manden en un servicio de transporte especializado”, señaló Ramírez.

En caso de que una mujer esté en compañía de su presunto agresor, se podrá llamar a la línea 155 de la Policía Nacional para que le brinden una asesoría.

A su turno, la Policía definirá su protocolo interno y la mejor manera de atender estas situaciones.

El protocolo también invita a los bares a no permitir el ingreso de personas en avanzado estado de alicoramiento o a no venderles más alcohol.

Imponer igualdad material de género lleva a la destrucción de la unidad nacional: Gabriel Vallejo

Durante la discusión de una iniciativa que busca establecer la paridad de género en la rama judicial, el representante Gabriel Vallejo señaló que ese tipo de iniciativas llevan a una destrucción de la unidad nacional.

"Esa visión absolutamente traída de los caballos, porque nos quieren imponer una igualdad material inexistente entre el hombre y la mujer, nos está llevando, en mi opinión, a una destrucción de la unidad nacional", aseguró Vallejo.

El congresista añadió que "esa igualdad material viola principios constitucionales" y que "hace retroceder años en las libertades que habíamos ganado como país y que las mujeres habían ganado".

La representante de la Alianza Verde rechazó la declaración de Vallejo y señaló que las acciones afirmativas son necesarias para equilibrar la cancha y permitir la llegada de mujeres a los altos cargos de la rama judicial."

"Por supuesto que tiene que haber un criterio de calidad y de meritocracia, pero de la mano de un criterio de paridad porque si no nos vamos a quedar esperando siglos y siglos esperando a que solo a punta de meritocracia lleguen las mujeres", aseguró.

Corte Interamericana ordenó al Estado proteger la vida e integridad de Jineth Bedoya

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado colombiano reforzar el esquema de protección de la periodista Jineth Bedoya y adoptar uno en favor de su progenitora Luz Nelly Lima, luego de que Bedoya denunciara durante las audiencias públicas de su caso que el llevar la investigación a un tribunal internacional ha incrementado las amenazas contra su vida y la de su madre.

La periodista había manifestado ante los magistrados que incluso un día después de que la Corte Interamericana tomó conocimiento del caso recibió una llamada en la que le decían que iban a volver a abusarla sexualmente, como ocurrió en el año 2000.

"...este Tribunal considera que existe una situación de extrema gravedad y urgencia, con la perspectiva de sufrir un daño irreparable, en contra de las presuntas víctimas Jineth Bedoya Lima y Luz Nelly Lima", sentenciaron los jueces.

La Corte Interamericana en ese mismo sentido ordenó que las medidas de protección a adoptar sean construidas por el Estado en coordinación con Jineth Bedoya. Asimismo, le exigió entregar a más tardar el 9 de abril un informe con las decisiones tomadas en favor de la periodista.

Radican carta de protesta contra JEP por entrevista a Piedad Córdoba en caso Álvaro Gómez

Enrique Gómez Martínez y sus abogados Bernardo Henao y Joan Sebastián Moreno interpusieron una carta de protesta expresando su rechazo a que se adelantara sin su presencia la entrevista en la que la exsenadora Piedad Córdoba reveló los nombres de quienes, según ella, perpetraron el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.

De acuerdo con lo expuesto y aceptado por la JEP, hubo problemas de conexión con el auditorio de la Universidad Eafit en Medellín donde se adelantó la diligencia, lo cual impidió la asistencia en tiempo real de las víctimas quienes se quedaron esperando ingresar y pidieron suspender la diligencia debido a ello, lo cual no fue aceptado por el tribunal.

"Ignorando a los interesados en la verdad y violando todas las reglas del régimen probatorio, a las cuales no escapa la JEP, se adelantó la diligencia, actuación contraria a la construcción dialógica de verdad que rige el Sistema", se lee en la misiva.

La JEP señaló que les entregará una copia de la entrevista para que puedan realizar observaciones y solicitar pruebas, pero a su juicio esa opción vulnera su derecho de interrogar a la exsenadora en tiempo real. "Esta flagrante vulneración de nuestros derechos revictimiza a las víctimas que tienen que concurrir ante esta entidad, y elimina su confianza en ese especial sistema judicial creado para obtener la verdad", manifestaron.

Debido a ello, anunciaron que interpondrán una tutela en la cual solicitarán que la entrevista se realice con todas las garantías. "Se impulsarán los actos procesales pertinentes contra la mencionada diligencia y la instauración de la correspondiente acción de tutela para que en respeto a la dignidad de las víctimas se nos permita actuar en igualdad de condiciones, a una defensa legítima, a no ser sujetos de una justicia oculta", expresaron.

Gobierno entrega nuevo predio a excombatientes Farc para avanzar en su reincorporación

El Gobierno entregó un predio de 42 hectáreas de extensión a 48 excombatientes y familiares que se están reincorporando en el Patía, uno de los municipios del Cauca.

Con esta entrega se empezarán los estudios de prefactibilidad para construir viviendas definitivas, con recursos y subsidios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

“En un trabajo articulado con la Agencia Nacional de Tierras ya llevamos siete predios comprados, en el marco de la estrategia dispuesta por el presidente, para la consolidación de todos los espacios territoriales y el arraigo a la legalidad de más de 2.900 personas que le apuestan a la paz con legalidad”, dijo Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

En estos territorios los excombatientes también podrán desarrollar sus proyectos productivos en compañía de sus familias.

A la fecha, el Gobierno ha destinado $16.000 millones para la compra de territorios que permitirán la consolidación de los 24 Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.

Esperamos que Dios nos ayude porque el gobierno no lo hizo: líderes del Bajo Atrato

En la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por la crisis humanitaria que se vive en el Bajo Atrato (Chocó y Antioquia), varios defensores de derechos humanos de esa región evidenciaron la vulneración a sus garantías a la vida y a vivir en paz.

En presencia de los comisionados, revelaron que desde la firma del proceso de paz con las Farc se han presentado 77 desplazamientos forzados masivos y 23 asesinatos de líderes sociales, crímenes que guardan una estrecha relación con la minería ilegal y el narcotráfico, delitos enquistados en esa región del pacífico.

Según los líderes, viven una insostenible situación en materia de seguridad por cuenta de esas economías ilegales adelantadas por el Clan del Golfo o el ELN, todo ello sin contar de acuerdo con ellos. con el respaldo del estado.

"Esperamos que Dios nos ayude porque del gobierno no hemos recibido ayuda. Soy una lideresa que he sido víctima de acoso sexual y así como lo he vivido yo otras compañeras también. A veces no queremos decir tantas cosas porque si uno las cuenta entonces esa persona vale plata, estamos abocados a un nuevo desplazamiento", manifestó una lideresa que ocultó su nombre por razones de seguridad.

Desde los resguardos indígenas también se relató la vulneración constante a sus derechos. "Hemos hecho administración del territorio, hemos hecho erradicación de más de 150 hectáreas (de coca), por eso hay amenazas a los líderes e indígenas. Nosotros las comunidades sentimos con miedo el riesgo de desplazamiento, hay ausencia institucional", manifestó el líder Argemiro Bailarín.

Además, manifestó que han llegado a detener a miembros de estructuras criminales que han invadido su territorio, pero deben "soltarlos" porque la fuerza pública no frecuenta la zona y no logran entregárselos.

Interpol expide circular internacional para la búsqueda de la menor Sara Sofía Galván

El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, confirmó que a través de la Interpol se expidió circular amarilla internacional de búsqueda y localización a 196 países del mundo con el fin de ubicar a la niña Sara Sofía, desaparecida en la ciudad de Bogotá.

La circular fue emitida debido a las posibles hipótesis en las que se indica que la menor habría sido sacada del país en una posible red de trata de personas.

Recordemos que en un principio se dio a conocer que la pequeña se encontraba sin vida y habría sido lanzada al río Tunjuelito.

Sin embargo, las declaraciones de su madre, quien fue enviada a la cárcel, permitieron tener otra hipótesis: que la menor está con vida y habría sido entregada a una red internacional de tráfico de menores y explotación infantil, por lo que las autoridades avanzan rápidamente en los procesos para lograr su ubicación y recuperación.

Autoridades revelan que restos hallados en el río Tunjuelito son de animales y no de Sara Sofía Galván

Este miércoles fueron hallados en el río Tunjuelito, en el sector que pasa por la localidad de Kennedy, algunos restos que en principio se pensó que eran humanos y podían corresponder a la niña Sara Sofía Galván, reportada como desaparecida desde el 15 de febrero pasado.

Afortunadamente, los restos que se encontraban dentro de una bolsa correspondían a animales.

La madre de la menor, en una de las versiones entregadas a las autoridades, aseguró haberla arrojado allí luego de que falleciera accidentalmente.

Sin embargo, la búsqueda de la niña Sara Sofía de 23 meses continúa, pues otras versiones apuntan a que podría tratarse de un caso de tráfico de menores.

Las autoridades emitieron circular amarilla internacional para buscar a la pequeña en 196 países del mundo.

La madre de la menor y su pareja sentimental fueron enviados a la cárcel mientras se confirma lo sucedido con la menor.

Mincomercio presentó régimen de megainversiones a empresarios de América Latina

En un encuentro con empresarios y potenciales inversionistas de América Latina, la viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso, dio a conocer el régimen de megainversiones, uno de los instrumentos de la estrategia para la atracción de capitales foráneos de eficiencia. Ya se han llevado a cabo reuniones con inversionistas europeos, norteamericanos y asiáticos.

Este régimen ofrece a los inversionistas una tasa del impuesto de renta del 27%, por debajo de la general; además, permite una depreciación acelerada de activos fijos por un período mínimo de 2 años, independientemente de la vida útil del activo; no les aplica la renta presuntiva; y las utilidades distribuidas entre los accionistas no estarán sujetas al impuesto sobre dividendos y serán exentas del impuesto sobre el patrimonio.

Adicionalmente, se establece la posibilidad de firmar contratos de estabilidad jurídica.

“Este régimen busca atraer grandes proyectos que generen nuevas fuentes de empleo, encadenamientos productivos con empresas locales y que impulsen al país como plataforma exportadora. Ofrece una tasa de ingreso preferencial y otros beneficios tributarios para las grandes inversiones, las cuales deben realizarse en propiedad, planta y equipo productivo”, dijo la viceministra.

Agricultores piden que con reforma tributaria no se encarezca la comida de los colombianos

La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, hizo un llamado tanto al Gobierno Nacional como al Congreso de la República, para que en los puntos que se van a adoptar dentro de la reforma tributaria que el país deberá afrontar, no se encarezca la comida de los colombianos, pidiendo a su vez que los insumos utilizados en la producción de alimentos no tengan el cobro del IVA.

Así lo manifestó el presidente de la Sac, Jorge Bedoya, quien dijo “para las Sac y sus afiliados es fundamental que no se encarezca el costo de la alimentación de los colombianos en esta reforma fiscal”.

Bedoya, explicó que si el Gobierno decide eliminar el régimen de exentos y llevar así todos los productos finales al régimen de excluidos, deberá garantizar que los insumos utilizados en las diferentes cadenas de producción de alimentos no tengan IVA.

En esta parte del pronunciamiento, el líder gremial dijo “porque de lo contrario se incrementarán el costo de producción de nuestros productores y así mismo el costo de los consumidores. Esto generaría dos impactos, primero: evidentemente el encarecimiento de la comida para los colombianos, posibles reducciones en el consumo; segundo: una gran desventaja para la producción nacional frente a las más de 10 millones de toneladas de alimentos que importa el país, cuyos productos entrarían sin IVA al territorio colombiano y generarían una clara desventaja para nuestros productores que verían encarecidos sus productos por los costos en los insumos vía IVA”.

Este llamado se sumó al que otros sectores como por ejemplo el de la porcicultura, a través de Porkcolombia, vienen haciendo al Gobierno Nacional para que dentro de los ajustes tributarios que va a presentar al Congreso, evite generar impactos negativos a los productores nacionales de alimentos.

Porcicultores se declaran preocupados por el impacto de la reforma tributaria sobre su sector

La Asociación Colombiana de Porcicultores, Porkcolombia, ha sido uno de los primeros gremios de la economía en pronunciarse sobre lo que significará para su sector la reforma tributaria que el país enfrentará próximamente. De esta manera, los porcicultores advirtieron que la medida podría generar algunos riesgos para la producción de carne de cerdo y por ende para la alimentación de los colombianos.

Seguido a esto, el gremio explicó que los riesgos se generarían debido a la posibilidad de perder la condición de bien exento, es decir, que la carne de cerdo pase a ser un bien excluido y los productores no puedan recuperar los IVA pagados en el proceso de producción y sus insumos, o que se excluya del IVA la carne de cerdo, hoy exenta lo que significa que tiene un IVA del 0% y se aumenten los IVA pagados en los insumos de producción, ya que, de esta manera el Impuesto al Valor Agregado ya pagado se convertiría en un costo que sería trasladado al consumidor final, lo que a su vez representaría un encareciendo de la canasta de alimentos.

Ante el escenario, el presidente ejecutivo de Porkcolombia, Jeffrey Fajardo, dijo “si bien a la fecha no conocemos el texto del proyecto de Reforma Tributaria, confiamos en el anuncio hecho por el señor presidente Iván Duque, en el sentido de no cobrar IVA a las carnes, los huevos y la leche, hoy bienes exentos; Sin embargo, esperamos que esto no implique pasar estos productos de exentos a excluidos del tributo, o peor aún, que se excluyeran del tributo los bienes hoy exentos y se mantuviera o incluso aumentará el IVA para las materias primas, lo cual comprometería la viabilidad de la porcicultura y la seguridad alimentaria de los colombianos”.

Seguido a esto, los porcicultores manifestaron que una política en este sentido redundaría en retrocesos en el trabajo de tecnificación, formalización y crecimiento que ha alcanzado en los últimos años el sector que cuenta con más de de 10.000 actores, los cuales generan cerca de 150.000 empleos directos; igualmente, manifestaron que esto también sería un impacto negativo para las familias que aún siguen tratando de recuperarse de los impactos ocasionados a sus economías por la llegada de la pandemia.

Finalmente, en cuanto al mercado de la carne de cerdo, el gremio considera que de adoptarse la medida en la reforma tributaria, esta podría inclinar la balanza a favor de la producción importada, debilitando a los productores nacionales.

Se crearon compromisos para fortalecer el empleo decente en el sector de hidrocarburos

Este miércoles se realizó la firma del Pacto por el Trabajo Decente para el sector de los Hidrocarburos, del cual hicieron parte el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Asociación Colombiana de Petróleos, entre otros, los cuales se comprometieron a trabajar unidos para darle prioridad a la mano de obra local en el sector.

Ante el escenario, Ángel Custodio Cabrera, titular de la cartera de trabajo, dijo “dentro del convenio, la cartera laboral y la Agencia Nacional de Hidrocarburos logramos una inversión conjunta de más de 1.200 millones de pesos para la estrategia técnica del acuerdo y lo más importante es que servirá para la reactivación económica y de empleo” añadiendo “celebro que hoy nace este pacto por el Trabajo Decente en el departamento de Casanare y saludamos la gestión que hará la Unidad del Servicio Público de Empleo como garante para brindar transparencia y ubicar la mano de obra local”.

Dentro de los diferentes compromisos adquiridos con el pacto, el Gobierno destacó cinco, entre los que se encuentran: promover la productividad mediante la inversión, el empleo y la protección social que permitan contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para ofrecer trabajo decente a mujeres y hombres vinculados a las empresas agremiadas, la inclusión de jóvenes y personas con discapacidad en igualdad en su remuneración, seguridad social y salud, asegurar la prohibición al trabajo infantil ilegal y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, en particular, las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios, en las empresas afiliadas al gremio.

Según el Gobierno, los otros compromisos comprenden la promoción entre sus afiliados para que se vinculen al Pacto, la realización de prácticas laborales de estudiantes de posgrado, de educación para el trabajo y desarrollo humano, del SENA y formación por competencias; así como garantizar a las personas con relación contractual laboral o por prestación de servicios, por tiempo parcial con un ingreso mensual inferior a un salario mínimo, sean vinculadas al Piso de Protección Social, así como acceder a las vacantes gestionadas de la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo.

Finalmente, los compromisos adquiridos se cerraron asegurando dar cumplimiento a los propósitos adquiridos por Colombia en virtud de la ratificación de los convenios con la Organización Internacional del Trabajo en materia de protección a los derechos colectivos.

Superservicios ordena dar inicio al proceso de liquidación de Electricaribe

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la liquidación de Electricaribe tras finalizar con éxito el esquema de solución empresarial a largo plazo que garantiza la continuidad en la prestación del servicio de energía y la entrada de dos nuevos operadores (Afinia y Air-e) el pasado 1 de octubre de 2020.

La entidad anunció que durante la toma de posesión, Electricaribe se mantuvo al día en el pago de sus obligaciones corrientes asociadas a la compra de energía, al igual que la ejecución de inversiones prioritarias con el fin de mejorar la prestación de este servicio.

Cabe señalar que en el periodo de intervención, la empresa recibió apoyo financiero otorgado por el Fondo Empresarial de la Superservicios por el orden de los $6,1 billones los cuales se derivaron de recursos propios del fondo; créditos bancarios garantizados por la nación y créditos de tesorería otorgados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, una parte de los recursos corresponden a autorizaciones dadas por el Gobierno Nacional.

Sobre el tema, la superintendente Natasha Avendaño García manifestó que: “En esta etapa estamos poniendo punto final a cuatro años de administración temporal de Electricaribe y, a partir de ahora, en el marco de su intervención, hay 24 meses de plazo para adelantar la liquidación de la empresa. En este proceso se establecerán los activos disponibles, así como sus acreencias con el fin de proceder al pago de las mismas hasta donde la disponibilidad de recursos lo permita”.

Superindustria multó a Marketing Personal por no contestar la petición de una ciudadana

La Superintendencia de Industria y Comercio multó con $150 millones a la empresa Marketing Personal por no contestar oportunamente la petición de una ciudadana; además, no comunicar previamente a la ciudadana que sería reportada como morosa a una central de información financiera.

Asimismo, por no tener prueba de la existencia de la obligación reportada y no tener evidencia de la autorización de la ciudadana para reportarla.

El caso inició por la queja de una ciudadana que manifestó que su identidad fue suplantada porque nunca suscribió contrato alguno con la sociedad Marketing Personal, empresa que la reportó como morosa.

La ciudadana también manifestó que presentó una petición a dicha empresa, la cual fue respondida extemporáneamente y de manera incompleta omitiendo hacer referencia a cuestiones de fondo, pues la empresa jamás le indicó el motivo exacto del reporte negativo.

“La Superindustria constató que la respuesta de la empresa fue extemporánea e incompleta. Adicionalmente, el reporte de información negativa a CIFIN y Experian fue ilegal porque dicha compañía no cumplió con la obligación legal de comunicar previamente a la persona que sería reportada (Art. 12 de la Ley 1266 de 2008)”, refirió la entidad.

Además, se verificó que la información reportada no era comprobable porque no se acreditó evidencia de la existencia de la obligación y de que la ciudadana reportada fue quien efectivamente contrajo una deuda.

Contra la decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

Declaran alerta roja por aumento en la ocupación de camas UCI en el Atlántico

La Gobernación del Atlántico declaró la alerta roja en la red hospitalaria, ante el aumento de la ocupación de camas UCI en el departamento, que hoy llega al 87 por ciento.

“La alta ocupación de camas UCI, que alcanza un 87% en el Atlántico, nos obliga a declarar alerta roja en el departamento. Hago un llamado a los atlanticenses a que se cuiden, eviten aglomeraciones y trabajemos juntos para superar este difícil momento” indicó la Gobernadora Elsa Noguera.

Por su parte, la secretaria de Salud, Alma Solano expresó que declarar la alerta roja implica que desde el Centro Regulador de Urgencias se continúe con el control de la oferta de camas de Unidades de Cuidados Intensivo en todo el departamento.

La decisión significa mantener la orden de suspensión de cirugías programadas o procedimientos quirúrgicos no urgentes en todas las IPS del departamento. De igual manera se le solicita a todas las clínicas y hospitales garantizar el recurso humano suficiente, para poder cubrir las necesidades que se generen con este proceso de alerta.

El reciente informe del Instituto Nacional de Salud, reportó 487 casos nuevos de Coronavirus y 12 fallecidos en el departamento del Atlántico, situación que también preocupa a las autoridades en el departamento, por lo que ya se adoptaron las medidas pertinentes.

“Hacemos un llamado a la comunidad para que mantenga las medidas de bioseguridad en este momento donde tenemos un gran aumento de casos en las últimas 24 horas, que podría generar un mayor de números de hospitalización’”, manifestó la secretaria.

Este jueves, a partir de las 8:00 p.m, inicia la medida de toque de queda y ley seca en los 22 municipios del Atlántico. También desde este jueves 25 de marzo se implementará el pico y cédula 24 horas, iniciando con las cédulas terminadas en dígito impar.

Aprueban confinamiento estricto y cierre de balnearios para Santa Marta

La alcaldesa Virna Johnson informó que el Ministerio del Interior acaba de aprobar medidas más estrictas para Santa Marta, capital que enfrenta un incremento de casos diarios de contagios y decesos a causa del COVID-19. El aval para adoptar nuevas normas se da luego de que la administración distrital cuestionara el silencio de las autoridades nacionales frente a la situación. El despacho de la mandataria expidió el decreto 068.

Como primera medida, desde el 27 de marzo y hasta el 29 de abril, estará vigente el confinamiento obligatorio de propios y visitantes durante el miércoles, viernes y domingo de cada semana. El cierre de playas y balnearios de ríos también aplica las 24 horas de estos mismos días.

Por su parte, el ‘pico y cédula’ operará ahora los lunes, martes, jueves y sábado, guardando la misma dinámica para el pago y adquisición de bienes y servicios, quedando exentos los restaurantes, hoteles y parques recreacionales.

Para la semana santa, como fiesta religiosa, se estipula la prohibición de procesiones que tradicionalmente se realizan. Johnson exhortó al clero católico del distrito a guardar las disposiciones de bioseguridad durante los actos litúrgicos.

El decreto prorroga el toque de queda de 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, le ley seca desde las 6 de tarde hasta las 6 de la mañana. Los negocios gastronómicos y tiendas de barrio podrán atender hasta las 7 de la noche.

Modifican toque de queda en Córdoba

Inicialmente, la medida del toque de queda nocturno en Córdoba se había previsto del 24 de marzo hasta el 18 de abril. Sin embargo, por recomendación del Ministerio del Interior, ahora sería solo hasta el 4 de abril.

Así las cosas, dicha medida en una primera fase sería a partir de este miércoles 24 de marzo, hasta el 31 de este mismo mes. Desde 10:00p.m. hasta las 5:00a.m. del día siguiente.

Durante la Semana Santa, del 1 hasta el domingo 4 de abril, el horario cambia: desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana de cada día.

Mientras, la ley seca inicia a las 6:00 p.m. del viernes 26 de marzo hasta las 5:00a.m. 28 del mismo mes.

Cabe recordar que estas medidas se adoptaron en el departamento Córdoba para contener la pandemia generada por el coronavirus, que hoy ha elevado la ocupación UCI a un 61%.

Barranquilla establece pico y cédula a partir de este jueves

Con el fin de controlar las cifras de contagios por COVID-19 y la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) el Distrito acogió la circular expedida por el Gobierno nacional, a través de los ministerios del Interior y el de Salud y Protección Social, para tomar medidas en la ciudad.

Así las cosas, el toque de queda y la ley seca decretados por el alcalde Jaime Pumarejo Heins el pasado lunes pasa de comenzar a las 11:00 p.m. a iniciar a las 10:00 p.m.

A su vez, habrá pico y cédula para restringir la movilización y adquisición de bienes y servicios en el perímetro de Barranquilla, con las excepciones para casos especiales determinadas en el decreto.

Inicia vacunación contra el coronavirus en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita

En diálogo con la W, el director de la Cárcel de Cómbita, Juan Javier Papa confirmó, este 24 de marzo, se dio inicio a la vacunación de 64 internos de alta seguridad entre las edades de 60 a 79 años en la ESE Municipal de Cómbita.

Así mismo, se precisó, por parte del director, que habrá una segunda jornada de inmunización con 104 privados de la libertad de mediana seguridad, en edades entre 60 y 79 años.

El oficial, dijo que también fueron vacunadas 17 personas entre médicos asistenciales y auxiliares de enfermería.

Con respecto a los casos de positivos que se presentaron en la cárcel, el mayor Juan Javier Papa, dijo que se tienen dos casos activos en mediana seguridad, ya le dieron de alta al interno que se encontraba desde el 22 de enero en el hospital San Rafael de Tunja.

Por su parte, el personero de Tunja, Nelson Villabona, dijo que desde su entidad estará vigilando el proceso de inmunización en los establecimientos carcelarios.

Gobernador de Caldas responde a críticas por la construcción del Aeropuerto de Café

El Gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, respondió a través de una carta a las críticas que se han generado alrededor de la construcción del Aeropuerto del Café, en el mes de abril del presente año.

La respuesta se originó después de las declaraciones entregadas a La W Radio por el exministro de Transporte, el caldense Germán Cardona, quien expresó que, “desafortunadamente yo creo que esa obra la están queriendo ejecutar de una forma absurda”.

El escrito inicia, "oía la discusión alrededor de la construcción del Aeropuerto del Café y pensaba que hace 50 años los cafeteros sueñan con esta obra y hoy por suerte me toca a mí como gobernador de Caldas defenderla.

Mi querido Julio quiero empezar contándole, anecdóticamente, que no fui parte de la campaña ni de la coalición del Presidente Duque para llegar a la Gobernación de Caldas, pero si soy parte del equipo Nación – Región para reactivar los proyectos que generan empleo y que permiten que las regiones se desarrollen.

A propósito de esto y del reinicio de las obras de Aerocafé quisiera hacerle algunas precisiones para aclarar dudas que surgieron en su programa y que no me gustaría quedaran en el aire.

El Aeropuerto del Café dejó de ser una iniciativa regional y se ha convertido en un proyecto de interés nacional promovido por el Gobierno Central y bajo responsabilidad de la Aeronáutica Civil. El 84% de los recursos para la Etapa 1 proviene del presupuesto nacional y el resto de las finanzas departamentales y municipales.

La Etapa 1 del Aeropuerto del Café que actualmente se desarrolla, por recomendación del validador UT AERTEC-KPMG, está siendo contratada mediante un esquema similar al de obra pública, pero su operación y mantenimiento será contratado mediante un modelo de Asociación Pública Privada (APP) de iniciativa pública, bajo la responsabilidad de la Región, en su calidad de propietaria del Aeropuerto del Café.

Este es el único aeropuerto del Eje Cafetero que podrá extender su pista a 2.600 m y 3.800 m, una vez las condiciones de demanda lo exijan, y esto podrá suceder mediante un modelo concesionado, previa validación de los estudios y diseños para estas etapas 2 y 3.

El rigor técnico con el que hemos trabajado junto con la Aeronáutica Civil para la consolidación del proyecto ha sido fundamental para los avances en la estructuración y diseño del proyecto y para devolverle la confianza a quienes lo veían perdido.

Según la ANI, en un mes se iniciarán las obras del proyecto de la Malla Vial del Meta

Según el más reciente informe de la Agencia Nacional de Infraestructura, en un mes se iniciarán las intervenciones en el proyecto IP Malla Vial del Meta, la cual se realizará en dos tramos específicos: en cercanías del río Guayuriba, en el corredor que comunica a Villavicencio con Acacías, y en el Puente de Yucao, en la vía Puerto López–Puerto Gaitán.

La noticia se dio a conocer este miércoles por parte de la ANI durante la socialización del proceso de reactivación de este proyecto, en la que fuera de contar con la participación del presidente de la Agencia, Manuel Felipe Gutiérrez, también se contó con la presencia del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.

Durante la presentación y socialización del proyecto, se contó con la participación de veedurías, la Contraloría Departamental y la Procuraduría.

Ante el escenario, se pronunció la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien dijo “el proyecto para la Malla Vial del Meta compromete recursos por 1.6 billones de pesos y su ejecución es fundamental para la economía y el desarrollo de los Llanos Orientales, reducirá los costos de operación vehicular y los tiempos de viaje, constituyéndose en un corredor vial clave para la conectividad del país”.

El proyecto de cuarta generación para la Malla Vial del Meta incluye los corredores viales Granada–Villavicencio–Puerto López–Puerto Gaitán y la conexión de la Intersección Catama–Vía Cumaral a la altura del peaje Puente Amarillo.

Por su parte, el presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, dijo “logramos la reactivación de este proyecto de vital importancia para el bienestar de todos los habitantes de la Orinoquía colombiana. Este proyecto reducirá en más de 25 minutos el tiempo de viaje de los tracto-camiones que atraviesan la ciudad de Villavicencio, además de reducir los costos de operación vehicular y los tiempos de viaje al incrementar la velocidad de circulación y en total generará 3.000 empleos”.

Los tramos anteriormente nombrados contemplan en total 260 kilómetros de vía existente sobre los que se realizan actividades de operación y mantenimiento, los restantes 7,25 km serán la construcción de vía nueva entre la Intersección Catama y Puente Amarillo y la intersección de Fundadores, 257 de rehabilitación, 3 de mejoramiento y 25,8 km de segunda calzada de los cuales 10,6 km son entre Acacías y la Cuncia, 9 km entre la Cuncia y Ciudad Porfia y 6,2 km entre río Ocoa y acceso a Base Militar de Apiay.

Finalmente, otra gran apuesta del proyecto se encuentra la construcción de 23 puentes y el mejoramiento de 24 ya existentes.

Dos nuevas tragedias mineras dejan dos muertos en Boyacá

El alcalde de Sativanorte (Boyacá), Jimeno García, confirmó la muerte de dos trabajadores en las minas Los Cascos Azules y La Fortuna, ubicada en la vereda El Hato, del mencionado municipio.

Helbert Ferney Mejía, de 36 años de edad, de Sativasur, a las 9 a.m. en la mina de Carbón “Los Cascos Azules”, fue impactado por el desprendimiento de una roca, y trasladado al centro de salud de Sativasur, donde llegó sin vida.

Luis Javier Corredor de 43 años, oriundo del municipio de Mongua sobre las 10 a.m. murió en otro accidente minero en el socavón “La fortuna”, sin embargo, se adelantan las investigaciones sobre las causas de su muerte

El mandatario Jimeno García llegó hasta la zona con el equipo de salvamento minero de la Agencia Nacional de Minería y aseguró que se investigará si los socavones operaban legalmente.