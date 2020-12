Amanezca bien informado con La W este 29 de diciembre

Duque firma decreto para que vacunas contra el COVID-19 lleguen rápidamente a Colombia



En su programa ‘Prevención y Acción’, el presidente Iván Duque anunció que expidió el decreto que flexibiliza los trámites para adquirir las vacunas y medicamentos contra el COVID- 19.



El mandatario explicó que la norma permitirá aprobar, con celeridad, las solicitudes que haga el Invima para obtener los biológicos.





El supuesto salvavidas de Alex Saab

El 26 de diciembre, el régimen de Nicolas Maduro decidió ascender a Alex Saab en el escalafón diplomático para que lo cobijen tratados y acuerdos internacionales, incluidos lo que otorga el Tribunal de Justicia de África Occidental (CEDEAO), que le le ordenó a Cabo Verde darle detención domiciliaria.

W Radio conoció un documento en donde Saab es designado como representante permanente suplente de Venezuela ante la Unión Africana.

Colombia registra 9.310 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 42.374

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 1.603.807 casos de COVID-19, con 9.310 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 42.171, con 203 decesos registrados en las últimas horas, de los cuales 180 pertenecen a días anteriores.

Los recuperados ya son 1.469.041. Se procesaron 38.327 pruebas (PCR: 22.961 y Antígenos: 15.366).

No es problema de nacionalidad sino de tener una mayor cobertura de la vacuna: Migración

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aseguró que los ciudadanos colombianos “siempre serán priorizados” y explicó que primero se vacunará a la población que formalmente está en el país y frente a la cual hay información que permite hacer una caracterización.





Gobierno pide mantener restricciones en zonas con alta ocupación de las UCI

Los Ministerios del Interior y de Salud les recomendaron a las autoridades locales mantener las restricciones en las ciudades o municipios con una ocupación de las UCI superior al 70%.

En una comunicación, las carteras aseguraron que “debido a la contingencia actual queda prohibida la realización de cirugías no prioritarias, que no sean de carácter urgente y que no comprometan la vida”.

Ya está lista la ponencia de regulación de Uber con apoyo del Gobierno

La W pudo conocer que ya está lista y radicada la ponencia para el proyecto que pretende reglamentar las plataformas como Uber, Didi, Beat, entre otras, para que vaya a primer debate en el Congreso en la primera legislatura de 2021, una vez los congresistas regresen de sus vacaciones el 16 de marzo.

En las últimas legislaturas se han presentado siete (7) proyectos de ley desde diferentes bancadas para reglamentar este tipo de plataformas, por lo que la Comisión Sexta, que trata temas tecnológicos y de transporte, requirió a los ponentes presentar una ponencia unificada acumulada.

Congresistas rechazan hechos violentos contra integrantes de Instancia Especial de Mujeres

Un grupo de 21 congresistas de oposición presentó una carta pública en la que rechaza los actos violentos de los que han sido víctimas al menos cinco de las 16 integrantes de la Instancia Especial de Mujeres para la Implementación del Enfoque de Género en el acuerdo final de paz. Señalan que otras cinco integrantes han tenido que limitar su participación en procesos organizativos y representativos por las mismas razones.

Los congresistas le exigen al Gobierno adelantar acciones pertinentes que logren dar garantías institucionales. Además, le piden a la Fiscalía y a la Procuraduría avanzar en las investigaciones de los delitos de violencia basada en género cometidos por todos los actores armados.

Tarifa del Soat bajará 0,98% en todas las categorías en 2021

La Superintendencia Financiera informó que como resultado de la revisión anual de las condiciones técnicas y financieras, la tarifa del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) disminuirá 0,98% en todas las categorías.





Colegios públicos de Bogotá volverán de forma presencial el 25 de enero

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que los colegios públicos de la capital regresarán de forma presencial el 25 de enero de 2021 con todas las medidas y los protocolos de bioseguridad en medio de la pandemia del covid-19.

Renunció la secretaria de Planeación de Bogotá, Adriana Córdoba

Adriana Córdoba, quien llevaba un año al frente de la Secretaría de Planeación de Bogotá, presentó su carta de renuncia este lunes, por razones personales.

El mayor reto de la funcionaria era el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual, ahora lo tendrá que asumir su próximo sucesor/a.

Banco de la República y Banco de México sellan alianza de cooperación técnica

Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México y Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República, firmaron un acuerdo de coordinación recíproca para facilitar la colaboración en áreas de interés común y fortalecer la capacidad técnica, el intercambio de experiencias y la realización de actividades de cooperación en áreas de mutuo interés para ambas instituciones.

México pierde a uno de sus más grandes genios de la música: Duque sobre Armando Manzanero

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque aseguró que el maestro Armando Manzanero “fue un gran compositor y amigo querido de Colombia”.



El mandatario agregó que “México pierde a uno de sus más grandes genios de la música”.

Además, compartió un mensaje que le envió el artista, el pasado mes de noviembre, en el marco del Segundo Congreso de Economía Naranja sobre derechos de autor.



Denuncian incursión paramilitar en Tibú y zona rural de Cúcuta

La Asociación Campesina del Catatumbo denuncia una incursión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en la vereda La Silla en zona rural del municipio de Tibú, desencadenando enfrentamientos con el ELN y un inminente desplazamiento de aproximadamente 80 familias.

Alerta hospitalaria en el Valle del Cauca baja a naranja

El porcentaje de ocupación de camas UCI en el Valle del Cauca no registra disminución y se mantiene en 93%. Sin embargo, el gobierno departamental dio por terminada la alerta roja decretada el fin de semana y mantiene la alerta naranja por la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.

Ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos aumentó al 55% en Barranquilla

La administración Distrital, a través de los últimos reportes sanitarios reafirmó el llamado al autocuidado en medio de las festividades para que estas no se conviertan en focos de contagios.

Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Salud, en la última semana Barranquilla presentó una ocupación de las UCI del 55%, y una disponibilidad del 45%.

Santander regresa al pico y cédula tras alerta roja hospitalaria

Tras una reunión entre los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, la Gobernación de Santander y gremios económicos, se concluyó que a partir del 29 de diciembre regresa el pico y cédula par e impar en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón, San Gil, El Socorro, Barichara, Aratoca, Los Santos, Rionegro, Lebrija, Barbosa y Barrancabermeja, hasta el jueves 31 de diciembre.

El pico y cédula se exigirá para el ingreso a establecimientos de atención al público, no para movilidad.

Policía captura a un hombre por acto sexual con menor de 14 años en Córdoba

Las autoridades de Policía en Córdoba, informaron que uniformados adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en desarrollo de acciones de control, registro a personas y solicitud de antecedentes realizaron la captura de un hombre que era requerido por el delito de acto sexual con menor de 14 años.