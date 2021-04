Amanezca bien informado con La W este 9 de abril

Las vacunas contra el COVID-19 de segunda aplicación que fueron usadas como primera dosis y el hundimiento de la regulación de la eutanasia son algunas de las noticias de este viernes 9 de abril.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Vacunas reservadas para segunda aplicación fueron utilizadas como primera dosis: Minsalud

El director de Promoción del Ministerio de Salud, Gersón Bermont, explicó que el reagendamiento de vacunación que se generó en algunas ciudades se dio por una “demandada espontánea”, es decir que algunas dosis que estaban reservadas para la segunda aplicación fueron utilizadas como primera dosis.

Esta situación puede generar que se extienda el intervalo de tiempo para la segunda aplicación, sin embargo, el funcionario advierte que aplazar unos días el esquema, no arriesga la efectividad de la vacuna.

“Ya el comité de expertos había recomendado hasta 56 días como tiempo máximo entre la primera y la segunda dosis, y hay estudios en curso documentados en la literatura científica que indican que algunas vacunas pueden aplicarse más tarde con mejores resultados, por lo que se puede asegurar que la segunda dosis es estos tiempos es segura y efectiva”.

La llegada del siguiente lote de vacunas de Sinovac está programada para el día 11 de abril de 2021, lo que obliga que en algunas zonas del país las citas de segundas dosis sean reprogramadas, en especial aquellas que se encontraban agendadas entre el 8 y 12 de abril de 2021.

Una demora de dos o tres días, mientras llega la segunda dosis, no afecta la vacuna: Duque

El presidente Iván Duque se pronunció frente a la reasignación de citas para la aplicación de la segunda dosis de algunos ciudadanos de la tercera edad.

El mandatario explicó que en algunos casos se han aplicado las vacunas sin una cita previa, por lo que muchos biológicos que estaban previstos para la segunda dosis se han utilizado como primeras dosis.

“Eso nos ha traído, no a nivel nacional sino en lugares puntuales, una situación de agotamiento. Y para el caso de las vacunas de Sinovac existe un periodo de tiempo entre la primera y la segunda dosis que puede ser más largo”, señaló.

Sin embargo, aclaró que “una demora de dos o tres días, mientras llega la segunda dosis, no afecta ni la efectividad de la vacuna ni pone en riesgo la vigencia de la misma”.

Y frente a esta situación, afirmó que no se está incumpliendo el Plan Nacional de Vacunación, sino que sigue avanzando.

“El comité de expertos en vacunación ha dado un plazo máximo de efectividad entre la primera y la segunda dosis de hasta 56 días”, concluyó.

No tenemos conocimiento que se estén cancelando visas colombianas: autoridades de EE.UU.

Ante las denuncias que se dieron a conocer en Sigue La W sobre la posible cancelación de visas a colombianos que viajaron a Estados Unidos para vacunarse, el vocero del Departamento de Estado de EE.UU. le confirmó a La W que actualmente no tienen conocimiento sobre casos individuales.

Información que también corroboró la embajada, quien además invitó a las personas que tienes dudad sobre su estado, consultar la página de Travel State para aclarar que se permite en un viaje con el visado B1/B2.

Ante la pregunta si ¿está permitido por la ley que los extranjeros viajen a Estados Unidos para recibir vacunas?, el vocero mencionó que “buscar tratamiento médico en Estados Unidos es un propósito de viaje permitido para las personas que tienen una visa de visitante válida”.

Por otra parte, Fuentes del Gobierno Nacional le aseguraron a La W que es falso que se les hayan cancelado las visas a los colombianos que se aplicaron la vacuna en Estados Unidos.

Además, así lo certificó el Consulado de USA en Bogotá.

Colombia está inadmitiendo a extranjeros que lleguen al país sin prueba PCR negativa

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, ratificó que cualquier extranjero que pretenda ingresar a Colombia tiene que traer una prueba PCR negativa.

El funcionario advirtió que quien no cumpla con este requisito será inadmitido en el territorio nacional.

A propósito, informó que en las últimas horas se hicieron 10 inadmisiones en el Aeropuerto El Dorado y 11 en Cartagena, en cumplimiento de la norma.

“En cuanto a los colombianos y extranjeros residentes en el país, tienen que hacerse la prueba PCR negativa, pero, si no es posible, tendrán que hacer un aislamiento obligatorio durante 14 días en donde vivan. Y si pretenden salir del aislamiento, tendrán que hacerse una prueba PCR negativa”, explicó.

También informó que se mantienen las restricciones para el ingreso de viajeros desde Brasil y el Reino Unido, así hagan escalas en otros países.

“Las escalas no eliminan el origen del vuelo”, aclaró.

Colombia registra más de 12 mil nuevos casos de COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.492.081 casos de COVID-19, con 12.464 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 65.014, con 247 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.355.832. Se procesaron 67.237 pruebas (PCR: 39.989 y Antígenos: 27.248).

Colombia aplicó en las últimas horas 112.912 vacunas contra COVID-19. En total, ya son 2.691.513 dosis aplicadas de las cuales 542.537 corresponden a las segundas dosis.

Se hundió en el Congreso la regulación de la eutanasia

El proyecto de ley estatutaria que buscaba regular el derecho a morir dignamente se hundió nuevamente en la Cámara de Representantes.

Aunque 82 parlamentarios apoyaron el informe de ponencia positivo, faltaron tres votos para lograr la mayoría necesaria para avanzar en el debate esta iniciativa.

El autor del proyecto, Juan Fernando Reyes Kuri, lamentó la falta de apoyo al proyecto y señaló que el Congreso sigue en deuda con la ciudadanía.

“El Congreso no quiere avanzar en estas discusiones, no quiere garantizar a los ciudadanos que, con autonomía, puedan decidir sobre el destino de su propia existencia”, aseguró.

Corte repetiría audiencia pública sobre el aborto

Una vez se reactive las salas plenas de la Corte Constitucional, el alto tribunal decidirá si acepta la petición del movimiento de mujeres Causa Justa de una audiencia pública sobre la despenalización total del aborto.

La solicitud de dicha audiencia fue respaldada por los congresistas, Ángela María Robledo, Juan Carlos Lozada y Ángela Lozano; de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT).

La demanda que estudia la Corte pide eliminar el artículo 122 del Código Penal que impone una condena de prisión para las mujeres que interrumpan su embarazo voluntariamente por fuera de las tres causales permitidas desde el 2006, es decir, cuando el feto tiene una malformidad, cuando el embarazo podría poner en riesgo la vida de la madre y cuando fue producto de una violación.

JEP dejó en firme llamado al general (r) Maza Márquez por el exterminio de la UP

La Sala de Reconocimiento de la JEP dejó en firme para el 16 de abril la audiencia en la que el general (r) Miguel Maza Márquez responderá por el caso que el interior del tribunal investiga el exterminio de la Unión Patriótica.

Los magistrados rechazaron una acción legal interpuesta por la abogada del general (r) y exdirector del Das, quien solicitaba revocar la diligencia porque actualmente se encuentra a la espera de si se mantiene o se cae su condena en la Corte Suprema de Justicia por el magnicidio de Luis Carlos Galán, lo anterior bajo el principio de doble conformidad.

La Sala le recordó que el asesinato de Luis Carlos Galán no es una investigación del resorte de la JEP y además que en su solicitud de sometimiento ante el tribunal se comprometió a entregar verdad sobre la incidencia del Das en homicidios contra integrantes de la Unión Patriótica.

"...señaló que como contribución a la verdad entregaría información acerca de la posible infiltración en el DAS de organizaciones criminales, lo que contribuyó no sólo en facilitar el homicidio del señor Galán Sarmiento sino también la comisión de crímenes contra miembros de la UP”, se lee en la decisión conocida por W Radio.

Los jueces también indicaron que evaluarán la solicitud de la defensa de Maza Márquez, la cual también pidió una inspección de la JEP al expediente en la Corte Suprema contra Maza Márquez por el homicidio de Galán, porque asegura que allí se encuentran pruebas que permiten evidenciar su inocencia en el crimen y que no tuvo relación con paramilitares.

Corte rechaza tutela contra Iván Cepeda por supuesta injuria en caso Uribe

La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente una tutela contra el senador Iván Cepeda relacionada con el proceso que se sigue contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe, investigado por los delitos de soborno a testigo y fraude procesal.

La acción había sido interpuesta por el diputado de la Asamblea de Tolima, Milton Restrepo Ruiz, en contra de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y fue declarada improcedente por la Sala Civil de ese alto tribunal.

En su tutela, el diputado pedía la protección de sus derechos al buen nombre, debido proceso y acceso a la administración de justicia que consideró vulnerados por la Sala de Instrucción, que no había acogido una petición suya.

Sin embargo, la Sala Civil consideró que el recurso fue interpuesto a destiempo. Sin embargo, la defensa consideró que si presentó la acción a tiempo por lo que impugnará la decisión.

Caso Odebrecht: Condenados Federico Gaviria Velásquez y Eduardo José Zambrano

Luego de la aceptación voluntaria de los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, el juez Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a los empresarios Federico Gaviria Velásquez a seis años y siete meses de prisión y a Eduardo José Zambrano Caicedo a cinco años y 11 meses de prisión, por diferentes conductas relacionadas con el entramado de corrupción de la empresa Odebrecht.

La decisión señaló que el material probatorio obtenido por la Fiscalía da cuenta de que los procesados hicieron parte de una empresa criminal, en la que se concertaron con funcionarios y directivos de la firma brasileña para asegurar la adjudicación de obras civiles, específicamente, las que se adicionaron en el proyecto Ruta del Sol II (vía Ocaña – Gamarra), así como buscar el mejoramiento de las condiciones contractuales para el consorcio constructor Ruta del Sol.

Asimismo, quedó demostrado que los sentenciados participaron en la celebración de una serie de contratos simulados o ficticios para garantizar que los recursos ofrecidos por algunos representantes de las empresas de Odebrecht en Colombia fueran distribuidos entre los funcionarios y particulares, que intervinieron y lograron beneficios para la multinacional en diferentes contratos.

En ese sentido, el fallo declaró responsable a Gaviria Velásquez por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particular. Adicionalmente, le impuso multa de 11.586 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad intemporal para cargos de elección popular.

Como esta persona entregó por concepto de reparación un inmueble ubicado en Cáceres, Antioquia, llamado hacienda El Porvenir, el juez dispuso que el bien sea inscrito en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos a título de la víctima, representada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

A Federico Gaviria Velásquez le fue reconocido el beneficio de libertad condicional por redención de la pena.

De otra parte, el juzgado sentenció a Zambrano Caicedo por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares y ordenó su traslado inmediato al centro penitenciario que disponga el INPEC para que se haga efectivo el cumplimiento de la condena. De igual manera, lo afectó con el pago de una multa de 598 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad intemporal para cargos de elección popular.

Procuraduría pide a la Corte Constitucional no revivir proyecto de las curules de paz

La Procuraduría General de la Nación le envió a la Corte Constitucional su concepto sobre el futuro de 16 curules transitorias en la Cámara de Representantes para que sean ocupadas por víctimas del conflicto armado en Colombia que se encuentra bajo estudio en el alto tribunal.

En el concepto dice que se deben confirmar las decisiones judiciales anteriores en las que se le negó la tutela de este proyecto al senador Roy Barreras, pues para la procuradora, Margarita Cabello, la decisión de la Mesa del Senado que archivó el proyecto fue calificada como un acto administrativo de carácter general, por lo que: “La acción de tutela no procederá”.

El concepto señala que: "Las razones que fueron puestas de presente en el debate parlamentario para no apoyar la reforma constitucional en comento, no son arbitrarías ya que constituyen preocupaciones legítimas, como lo es el hecho de que la normatividad no tiene la vocación de reparar a las víctimas y, en cambio, facilita la participación de las curules por parte de sus victimarios".

El proyecto conocido como las Curules de Paz no pasó en plenaria ni en los estrados judiciales, por lo que ahora solo depende de la Corte Constitucional su estudio y aprobación.

Minsalud emitió concepto favorable sobre recolección de firmas para revocatorias

La cartera de Salud asegura que este proceso de recolección de firmas se puede realizar siempre y cuando los comités cumplan con los protocolos de bioseguridad como el lavado y desinfección de manos, es distanciamiento físico de 2 metros entre persona y persona, espacios con adecuada ventilación y el uso correcto del tapabocas de manera obligatoria.

“Las disposiciones mencionadas deben ser adaptadas por los diferentes comités que promueven los procesos de revocatorias y recolección de firmas para la inscripción de candidaturas, quienes a su vez son los responsables de la aplicación de las medidas contenidas en el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del COVID-19”, cita el documento enviado al registrador delegado en lo Electoral, Nicolás Farfán.

Adicionalmente el Ministerio de Salud reitera que la decisión definitiva quedará en manos de cada alcalde dependiendo las condiciones de contagio de cada región. En caso de incumplimiento de las medidas, será cada Secretaría de Salud la que tome las sanciones respectivas.

EE.UU. destinará USD $10 millones para apoyar la reactivación económica en Colombia

El presidente Iván Duque hizo el lanzamiento del programa ‘ReactivAcción’, el cual tendrá el propósito de apoyar la recuperación socioeconómica del país en los próximos dos años.

La iniciativa será financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, e implementada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

“A través de la agencia, el Gobierno de Estados Unidos está proporcionando cerca de USD $10 millones destinados a apoyar la reactivación económica en Colombia al aumentar los ingresos de poblaciones vulnerables impactadas por la pandemia y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas”, dijo el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Golberg.

A propósito, el presidente Duque agradeció este respaldo y anunció que servirá para diseñar políticas públicas que permitan, en medio de las adversidades, no renunciar a ningún objetivo de la Agenda 2030.

Igualmente, destacó que el plan ayudará a la generación de empleos de mediano y largo plazo.

“Ustedes nos acompañaron en el diseño de muchas de las políticas sociales para hacerle frente a la pandemia y hoy nos apoyan para mantenerlas en el tiempo y para buscar las mejores soluciones de carácter fiscal, alineadas con los principios de nuestra Constitución, de equidad, progresividad y eficiencia”, señaló.

A su turno, la representante residente del PNUD en Colombia, Jessica Faieta, destacó que los programas sociales impulsados por el Gobierno han evitado que al menos dos millones de personas hayan caído en la pobreza.

Duque dice que EE.UU. también está buscando estabilizar sus finanzas como lo hace Colombia

Durante un encuentro con la Cámara Colombiana de la Construcción, el presidente Iván Duque insistió en que hay que proteger a los más vulnerables y financiar la inversión pública para dinamizar la economía.

Por eso justificó una reforma tributaria, que el Gobierno ha denominado ‘Agenda de Transformación Social y Sostenible’.

“Y no cometamos el error de pensar que esto es solo Colombia porque este es un deber del mundo entero. De hecho, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está en este momento adelantando el mismo proceso”, dijo.

Incluso, el jefe de Estado mencionó que en años anteriores se hicieron ajustes fiscales en momentos difíciles para financiar el desarme y la reincorporación de grupos armados ilegales.

Ante este escenario, dijo que se han hecho ajustes con todo de tipo de banderas, que en la coyuntura actual debe ser la de la solidaridad. “No se nos puede olvidar que fueron los más vulnerables de nuestra sociedad quienes estuvieron dispuestos a entrar en aislamientos sacrificándolo todo por la salud de todos. Y hoy necesitamos mantener las herramientas para protegerlos”, señaló.

Dictadura de Maduro intenta mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen: Blum

La canciller Claudia Blum acusó al régimen de Nicolás Maduro de desviar la atención “frente a su relación cómplice con el ELN y las disidencias de las Farc”.

La ministra hizo referencia a los enfrentamientos entre las fuerzas armadas venezolanas y los desertores del Acuerdo de Paz, en el estado de Apure.

“Recientemente esa dictadura intenta mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen, pero el mundo conoce que el régimen de Maduro no respeta ningún marco de legalidad. La dictadura ha destruido el estado de derecho, el sistema productivo y los servicios sociales básicos en Venezuela”, dijo.

También reiteró la necesidad de mantener la presión diplomática internacional para lograr el retorno a la democracia en el vecino país.

Finalmente, hizo un llamado a que no haya impunidad frente a las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad propiciados por el régimen.

SIC formuló pliego de cargos contra empresa dueña de WOM por presunta publicidad engañosa

La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos en contra de Partners Telecom Colombia por presunta información y publicidad engañosa.

La entidad determinará si en el marco de una estrategia publicitaria esta compañía indujo al error al consumidor sobre la entrada en funcionamiento de un operador inexistente y el servicio que el mismo podría prestar. Esto, a través de algunas afirmaciones sobre la identidad de lo que ellos denominaron “Clavostar”.

Entre esas afirmaciones se encuentran: “cuenta oficial de otro operador móvil que viene a dar el mismo servicio porque sabemos que nada debe cambiar”; “(...) Dar un excelente servicio es nuestra prioridad, no nos importa el dinero. #Awomletengomiedo #nosotrosprimerosiempre (...)”.

Además, la SIC evidenció que Partners Telecom empleó diarios de amplia circulación para realizar una publicidad denominada "Clavostar". Nosotros primero siempre Promo del año súper limitada porque nos llegó competencia”

Por otra parte, se determinará si está empresa inobservó las órdenes impartidas por esta Superintendencia, pues no ha atendido algunos de los requerimientos realizados en diciembre, entre ellos, remitir las piezas publicitarias utilizadas.

Contra esta decisión no procede ningún recurso y de confirmarse la vulneración se podrán imponer multas hasta por 2.000 salarios mínimos.

BID firmó enmienda con EPM para finalizar la construcción de Hidroituango

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmó con Empresas Públicas de Medellín (EPM) una enmienda al préstamo ya existente con la empresa para finalizar la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

La enmienda fue aprobada por unanimidad por los siete prestamistas internacionales y lo que permitirá es que EPM continúe realizando desembolsos bajo el préstamo. Dichos recursos serán utilizados para programas ambientales, sociales y de seguridad necesarios para completar el proyecto.

“EPM sigue trabajando en la mitigación y compensación de los impactos ambientales y sociales de la contingencia del 2018, y está en camino para iniciar la operación comercial de la primera de las ocho turbinas del proyecto durante el segundo trimestre de 2022”, resaltó el BID.

Ocupación hotelera en Semana Santa fue de 37,34%

Cotelco, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, informó que durante Semana Santa (del sábado 27 de marzo al sábado 3 de abril) la ocupación hotelera fue de 37,34%. Una cifra que muestra una evolución en el sector, debido a que el año pasado para esta época el país estaba en pleno confinamiento, y la ocupación hotelera alcanzó apenas 1,78%.

No obstante, esa ocupación arroja una caída de 14,5% al compararse con la Semana Mayor de 2019, cuando el dato llegó a 51,88%.

Ahora bien, revisando los destinos: San Andrés fue el preferido por los turistas, la ubicación fue de 73,41%; le siguen Cartagena, con ocupación de 68,83%; y el departamento de Boyacá, con 61%. Destaca el gremio que los turistas de Bogotá y municipios de La Sabana visitaron ampliamente ciudades como Villa de Leyva, Tunja, Paipa, Sogamoso, Chiquinquirá y Duitama.

Para Gustavo Toro, dirigente de Cotelco, este panorama positivo obedece a “las diferentes estrategias que se han implementado desde el Gobierno, como lo es el Gran Finde, el apoyo de los gobiernos regionales a la reactivación del sector, los incentivos de la reciente Ley de Turismo y el esfuerzo de los empresarios por generar una oferta responsable con altos estándares de calidad y bioseguridad”.

Ofrecen $50 millones por autores de masacre en Santander de Quilichao, Cauca

Luego que cuatro personas fueran asesinadas en la vereda Cascabel, corregimiento de Mondomo, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, las autoridades realizaron un consejo de seguridad y anunciaron $50 millones por los autores de la masacre.

El secretario de Gobierno Departamental, Luis Angulo, dijo que a través de una articulación interinstitucional esperan dar resultados y aclarar lo sucedido en la finca donde se encontraban las víctimas.

La alcaldesa de Santander de Quilichao, Lucy Amparo Guzmán, explicó que la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación destinaron cuerpos élites para adelantar la investigación por este hecho.

El mayor general Álvaro Vicente Pérez Durán, comandante del Comando Conjunto Suroccidente, anunció el despliegue de uniformados en la zona donde se produjo el homicidio múltiple para acompañar las actividades judiciales.

Por su parte, el mayor general Carlos Ernesto Rodríguez Cortes, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas, procedentes de Sucre, El Patía y Páez. Asimismo, expresó que una de las primeras hipótesis se relaciona con retaliaciones por asuntos de rentas criminales, “ya se encuentran la Fiscalía y un grupo especial de la Policía y el Ejército efectuando un trabajo articulado”.

El oficial también recordó “el cartel de los más buscados” en Santander de Quilichao por el delito de homicidio. Entre ellos se encuentran alias ‘Tavo’, alias ‘Tura’, alias ‘Pereira’, y alias ‘Leo’.

Las autoridades rechazaron los hechos de violencia en la región y aseguraron que ya hay avances en el proceso investigativo para ubicar a los responsables.

Las víctimas fueron identificadas como Mario Herney Gómez de 28 años; Alirio y Duver Enríquez, oriundos del municipio de El Patía, y el arquitecto Wilmar Javier Pardo Polanco, egresado de la Fundación Universitaria de Popayán y natural de Páez.

Informaciones preliminares señalan que al lugar llegaron hombres con chalecos antibalas y armas tipo pistola, quienes dispararon de manera indiscriminada contra los ciudadanos.

Fiscalía impuso medida preventiva a paramilitares por homicidio en la UniMagdalena en 2002

La Fiscalía 190, adscrita a la Dirección Especializada Contra la violación de Derechos humanos, decidió imponer medida de detención preventiva contra Adán y José Gregorio Rojas, paramilitares señalados como coautores del homicidio del docente de la Universidad del Magdalena Roque Morelli Zárate, perpetrado en septiembre de 2002.

Y aunque 'Los Rojas' se encuentran privados de la libertad por la responsabilidad de otros delitos mientras militaron en el Bloque Resistencia Tayrona de Hernán Giraldo, 15 años después se mencionan como parte activa del caso Morelli.

Es de anotar que Adán y ‘Yoyo’ Rojas, excomandantes de las operaciones subversivas en el área urbana de la ciudad, en todo el desarrollo de las investigaciones en una oportunidad públicamente asociaron a Carlos Caicedo, hoy gobernador del Magdalena, con los asesinatos en esa universidad ocurridos entre 2000 y 2002, indicando que el político presuntamente les había entregado una lista de objetivos militares.

'Los Rojas' venían buscando un acercamiento con la Fiscalía para acogerse a sentencia anticipada, una vez aceptaron su responsabilidad en el homicidio del educador.

Por falta de vacunas, Sanitas reagenda vacunación en el Movistar Arena

La EPS Sanitas informó que por falta de vacunas contra el COVID-19 tuvo que reagendar la inmunización para mayores de 70 años que estaban citados hoy en el Movistar Arena de Bogotá.

Asimismo, también se van a reagendar las citas programadas para el viernes 9 y sábado 10 de abril.

Por lo menos 500 personas se quedaron sin vacunar el día de hoy. Según explica Sanitas, una vez se realice la entrega de las dosis programadas, continúan avanzando en la inmunización de los afiliados.

W Radio conoció que otras EPS también están teniendo líos con el agendamiento de citas, incluso están aplazando las segundas dosis por falta de inventario.

Este viernes, pese a la pandemia, será día de marchas en Bogotá

Este viernes se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, por lo que diferentes colectivos de víctimas del conflicto, defensores de derechos, profesores, centrales obreras y colectivos feministas han convocado a marchas en Bogotá.

Las marchas se iniciarán a las 9 de la mañana, uno de los recorridos será desde el Centro Memoria hacia la Plaza de Bolívar. Otros puntos de encuentro serán la Fiscalía General de la Nación y el Parque Nacional (3 p.m.).

No obstante, persiste el riesgo de la pandemia, más aún cuando Bogotá está Ad portas del tercer pico, y cuando la capital tiene una ocupación del 70 % en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Por esta razón, la Alcaldía anunció sanciones para quienes hagan parte de aglomeraciones.

“Les ruego a los ciudadanos entender que estamos cuidándonos todos de esta pandemia. Cualquiera que haga una aglomeración sábado, domingo y lunes tendrá sanción, multas y comparendos. Mañana no hay restricciones, es el Día Nacional de la Memoria a las Víctimas, que apoyamos y compartimos, pero rogamos comprensión para que no haya aglomeraciones”, manifestó la alcaldesa Claudia López.

Cabe recordar que Bogotá entrará en cuarentena general desde la medianoche de este viernes y hasta las 4:00 a.m. del próximo martes, precisamente para reducir el impacto de la Semana Santa en el número de contagios y lo que será el tercer pico de la pandemia en la ciudad.

Caos en vacunación contra el COVID-19 en Medellín por anuncio del alcalde Daniel Quintero

A través de su cuenta en Twitter, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, anunció que los mayores de 70 años podrían dirigirse a cualquiera de los 74 puntos de vacunación dispuestos, para recibir uno de los biológicos sin cita. Sin embargo, al llegar a los lugares, a varias personas les manifestaron que solo tenían las dosis para las personas agendadas.

Esto se replicó en puntos como Santo Domingo y San Blas y empezaron a devolver a los mayores 70 sin cita, porque no tenían disposición de biológicos, hospitales como el San Vicente Fundación, la Clínica Las Américas, la Clínica Soma, la IPS Universitaria y varias instituciones más informaron que no están vacunando a comunidad en general y solo atienden al personal médico agendado.

En otras instituciones como las sedes de Comfama y Sura solo atienden con cita como las IPS Almacentro, López de Mesa, La América, Cámara de Comercio Poblado y barrio Córdoba.

En la Clínica de la 80, sí están vacunando a personas sin cita y en algunas IPS de la red de Metrosalud.

El alcalde Daniel Quintero reiteró en su cuenta de Twitter que no se puede negar la vacunación para mayores de 70 años.

Gobierno confirma 19 casos de COVID-19 en población desplazada hacia Arauquita

Desde el municipio de Arauquita, el gerente de Fronteras de la Presidencia Lucas Gómez confirmó los casos positivos de COVID-19 en ciudadanos venezolanos y colombianos retornados.

El alto funcionario anunció que se ha hecho un cerco epidemiológico para contener el virus en los albergues donde están acogiendo a los más de 5.500 desplazados por los combates en el estado de Apure.

“Se ha procedido con todo el tema de aislamiento preventivo y con todos los elementos de bioseguridad para evitar que haya contagios superiores y que esto genere una alerta para el municipio de Arauquita, para el departamento de Arauca y todos los colombianos”, señaló.

Así lo evidenció desde el albergue ubicado en el colegio Gabriel García Márquez, en el que se están acogiendo a 395 ciudadanos.

Y en compañía de autoridades locales, de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación adelantaron un Puesto de Mando Unificado para seguir coordinando ayudas para los afectados por la violencia en Venezuela.

Decretan nuevas restricciones en Cartagena para tratar de contener tercera ola de COVID-19

A través del decreto 0406, el alcalde de Cartagena, William Dau, ordenó nuevas restricciones con el fin de contener el aumento de los casos y nuevas muertes ante la tercera ola de COVID-19 que se vive en todo el territorio nacional.

Estas nuevas medidas son transitorias y estarán vigentes entre el 9 y el 22 de abril, corresponden a las recomendaciones hechas por el grupo de especialistas en salud del Departamento de Salud y, según Dau, serán más restrictivas que las actuales, pero sin llegar a paralizar la ciudad, “teniendo en cuenta que Cartagena, a diferencia de otras ciudades capitales, los niveles de contagio y ocupación de camas UCI son moderadas”.

Las medidas son las siguientes:

El toque de queda que venía implementándose de lunes a jueves desde las 00:00 horas hasta las 5:00 a.m., ahora el horario será: de domingo a jueves de 10 p.m., de cada día, hasta las 5:00 am. del día siguiente. Viernes y sábado desde las 12:00 a.m., de cada día, hasta las 5 a.m. del día siguiente.

Se prohíbe el consumo de alcohol en tiendas, refresquerías, terrazas, billares.

Así mismo, queda prohibido en todo el Distrito, especialmente en la Zona Norte e insular, la realización de espectáculos públicos y/o eventos de fiestas electrónicas y de cualquier otro tipo, en playas y espacios públicos.

En cuanto al uso de las playas se determinó que solo se permitirá en una jornada: de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y para el acceso a las mismas se debe ingresar a la página web reservadeplayas.cartagena.gov.co, para hacer la reserva de un módulo bioseguro.

El mandatario de los cartageneros señaló que “estas medidas son susceptibles de cambios y no se descarta la implementación del pico y cédula, lo cual, dependerá del comportamiento y responsabilidad que tengan los ciudadanos en los próximos días”.

Decretan toque de queda continuo este fin de semana en Barranquilla y el Atlántico

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, decretó medidas restrictivas en la ciudad para contener el incremento de casos positivos de COVID-19, que se ve reflejado en la alta ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

En alocución conjunta con la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, el mandatario distrital dijo que este conjunto de medidas es una respuesta a un comportamiento atípico que ha tenido el virus en los últimos días y que está siendo objeto de estudio por parte del Instituto Nacional de Salud- INS.

Por lo anterior, las autoridades han decidido decretar la alerta roja, acompañada de las siguientes medidas:

Decretar el toque de queda continuo en Barranquilla y el departamento del Atlántico, desde las 6:00 de la tarde del viernes 9 de abril hasta las 5:00 de la mañana del lunes 12 de abril. Establecer el toque de queda nocturno en la ciudad de Barranquilla, entre las 6:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana del día siguiente, en la semana comprendida entre el 12 y el 19 de abril. Decretar el pico y cédula para movilización de personas, en la modalidad par e impar, entre el 12 de abril y 19 de abril.

Es importante destacar que en la ciudad también se decretó la ley seca desde el 9 abril hasta el 19 de abril.

A partir de este ocho de abril habrá cierres en la vía alterna al Llano

Según Samuel Martínez, gerente del Consorcio Transversal del Sisga, habrá cierres nocturnos desde este jueves ocho de abril hasta el 14 de abril, en varios tramos y túneles de la vía al llano.

Se precisó que los cierres serán durante una hora y se dará paso de 30 minutos. “Serán controlados por la Concesión Transversal del Sisga y la Policía de Tránsito de Boyacá”.

Las restricciones viales comenzarán a partir de las 6 p.m. en el sector comprendido entre el Túnel de las juntas y el municipio de Santa María con el fin de verificar la iluminación instalada al interior de los túneles.

Cae alias ‘Ender’, principal cabecilla de ‘Los Puntilleros’

Las autoridades confirmaron que en las últimas horas fue capturado en el barrio Vencedores de Villavicencio, Ender Olivares Rojas, alias ‘Ender’, principal cabecilla narcotraficante de ‘Los Puntilleros’.

En su contra pesan denuncias por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, desplazamiento forzado y extorsión.

Según las autoridades, este hombre cuenta con más 15 años de trayectoria criminal. Desde 2017 entró a formar parte del ala de narcotráfico y finanzas de ‘Los Puntilleros’ junto con su hermano Norbey Olivares Rojas, alias ‘Diablo’, quien ya fue capturado.

Luego de la captura de su hermano en febrero pasado, él asumió como cabecilla principal de narcotráfico con el control del mercado europeo.

Tenía bajo su mando aproximadamente 10 hombres en armas en la ciudad de Villavicencio y es considerado el principal impulsador del aprovechamiento ilegítimo de grandes extensiones de tierras en los Llanos Orientales.