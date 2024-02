Angélica Lozano y Gobierno se enfrentan por artículo en Plan de Desarrollo sobre pensiones

Esto es un tema del Congreso que decide cómo debe quedar el Plan de Desarrollo; no es un tema de reforma tributaria: ministra del Trabajo, Alicia Arango. Foto: Colprensa

En diálogo con La W, la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano denunció un "mico" en el Plan Nacional de Desarrollo, con el que se estaría “expropiando el ahorro pensional de quienes no alcanzan las semanas necesarias para pensionarse”.

La congresista indicó que el artículo 117 del proyecto sólo le da 10 días a la persona que no logra completar las semanas de cotización para retirar su ahorro, si no lo hace, este pase ser administrado por los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), con lo que no podría pasar a la familia del beneficiario, si este fallece.

"Hoy, si usted trabaja y cotiza y no alcanza a pensión, le devuelven lo ahorrado. Con este artículo no le devuelven su plata. Le darían $40.000 mensuales y si muere, pierde todo”, señaló Lozano quien criticó que esta medida no hubiera sido planteada en una reforma pensional.

Por su parte la Ministra del Trabajo, Alicia Arango, respondió firmemente al pronunciamiento de la senadora de Alianza Verde, y aseguro que no hay ningún mico dentro del artículo 117 del proyecto y que jamás se ha querido “meter por la puerta de atrás” alguna idea que busque perjudicar los ahorros de las personas que no se alcanzarían a pensionar en Colombia.

Arango manifestó que la idea que se tiene con este artículo es lograr que las personas principalmente mayores de edad que no se van a pensionar no queden desprotegidas en su vejez, y que por el contrario tengan la posibilidad de tener un sustento luego de alcanzar la mayoría de edad, añadiendo que en ningún momento se va a realzar expropiación de dineros a quien decida pasar su ahorro a la administración de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

La jefe de la cartera laboral agregó que el artículo 117 del proyecto sin problema puede tener cambios que den mayor seguridad a los colombianos de que no se busca perjudicarlos.

Finalmente, al ser interrogada sobre la reciente decisión de un juez de darle cinco años a Colombia para crear una política que permita sustituir el asbesto, en la que desde luego también se le exige al Ministerio del Trabajo que se haga partícipe, Arango manifestó que “más que crear nuevas políticas, en definitiva en Colombia se debe dejar de utilizar este producto”.

