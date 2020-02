Anulan sanción contra exdirectora nacional de Investigaciones Especiales conocida como la 'mata hari' de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación, acogiendo lo ordenado por el Consejo de Estado, declaró la nulidad de los actos administrativos sancionatorios contra la exdirectora nacional de Investigaciones Especiales de la entidad, Luz Dary Henao Acosta.



De acuerdo con la decisión se pudo validar que el cargo por el que en su momento fue destituida e inhabilitada la entonces funcionaria -interceptar teléfonos del Ministerio Público sin contar con un auto de apertura de indagación preliminar o una investigación disciplinaria- tenía el sustento y respaldo necesario por lo que no se afectaron derechos constitucionales ni formas de comunicación.



Según el alto tribunal, Henao Acosta cumplió con sus deberes; no se extralimitó en sus funciones como directora, por tanto, no podría endilgársele falta disciplinaria y sancionarse, pues, el reproche que le enrostró la autoridad disciplinaria en el sentido que mediante oficio 10 de septiembre de 2008, solicitó al Procurador General de la Nación, sin motivación fundada, y sin auto de apertura de investigación preliminar la interceptación de comunicaciones resulta infundado.