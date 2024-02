Archivan investigación contra almirante (r) Echandía por caso hacker

El 16 de noviembre de 2016 el abogado Jaime Granados, quien representa los intereses de Zuluaga, presentó una denuncia en la que asegura que Echandia “ordenó y comandó una operación de inteligencia denominada “PENETRACIÓN”, mediante la cual personajes de la inteligencia estatal como Andrés Sepúlveda, Yesid González, Rafael Revert, Daniel Bajaña, alias "Lucho", Alias "Charly", entre otros, infiltraron la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga para sustentar la ocurrencia de delitos que en su sentir se presentaron.

La denuncia se basa en algunas publicaciones de prensa y los apuntes de uno de los abogados de la firma del doctor Granados que asistió a la declaración que ante la Corte Suprema de Justicia rindió el doctor Danny Julián Quintana”.

Asegura la Fiscalía que durante la inspección realizada en la DNI, se estableció en las bases de datos de personal de la Dirección Nacional de Inteligencia que los señores Rafael Revert, Andres Sepulveda, Daniel Bajaña y Carlos Alberto Alba “no son funcionarios activos o retirados del mencionado Departamento Administrativo.”

La Fiscalía encontró además que las situaciones descritas en la denuncia no se podían considerar punibles por las siguientes razones:

1. El Almirante (r) Echandía sí entregó de manera directa la información al Fiscal General de la Nación por la importancia de la misma, pues no se sabía cuántos funcionarios y cuánta información estaba comprometida. La importancia se confirma cuando el Director del CTI entrevistó a RAFAEL REVERT en un hotel, porque tampoco es usual que un Director realice este tipo de diligencias ni asista a los allanamientos, pero hacerlo no significa que sea ilegal.

2. Los Fiscales y la Policía Judicial que participaron en la investigación del llamado caso hacker afirman que ningún funcionario de la DNI participó o acompañó las actividades investigativas.

3. Ha sido verificado por la Fiscalía que toda actividad en la DNI es trazable, con mayor razón lo sería una operación a la que se le asigna nombre. No se encontró información en la DNI de una operación de inteligencia llamada Penetración.

4. En los diferentes relatos de Danny Julián Quintana Torres, se observan contradicciones relacionadas con la campaña y la existencia de la fuente. Respecto de la campaña, en la Corte Suprema de Justicia, Quintana dijo que el Almirante (r) Echandía en la información inicial manifestó que había una campaña política involucrada, pero a la Fiscalía le dijo que en principio el Almirante (r) Echandía no mencionó una campaña política, que sólo conoció esa información hasta que Rafael Revert la mencionó.

De igual forma, en la Corte Suprema de Justicia dijo que ECHANDÍA le manifestó que ellos tenían una fuente que los estaba ayudando, a la Procuraduría y a la Fiscalía les dijo que advirtió a los funcionarios de la DNI que el caso necesitaba más pruebas y ellos le mencionaron que tenían un testigo, razón por la cual les preguntó por qué no le habían hablado de esta fuente desde un principio.

5. Puede concluirse que no hubo siquiera, como lo sugiere el denunciante, un hecho del que pueda inferirse la acción típica, un “ofrecimiento velado”, pues el tema del cargo tiene como génesis la entrega de la hoja de vida de parte del declarante días antes, así lo explica el Almirante (r) Echandía en su interrogatorio, indicando que el doctor Perdomo le pidió su colaboración para ubicar laboralmente al doctor Danny Julián y le hizo llegar su hoja de vida, así que no es un tema que resultara extraño, según la forma en la que sucedió la conversación.

Definitivamente no existió ofrecimiento vinculado al testimonio y así lo entendieron siempre los dos interlocutores.

- Las declaraciones del entonces director del CTI:

Frente a las declaraciones rendidas por el ex director del CTI, Danny Julian Quintana, quien fue la primer persona en destapar el escandalo resalta la Fiscalía varios puntos:

En la Procuraduría Quintana aseguró “…apesar de la desconfianza afirma que no vio “una mala intención del Almirante, posiblemente es cierto lo que él dice, el tema de que la DNI haya entregado la información a la Fiscalía puede dar para malas interpretaciones, puede pasar,… pero en ese momento yo no le vi mala intención, por eso este tipo de conversaciones hay que interpretarlas muy bien, sí, una cosa es lo que dicen los medios de comunicación, otra cosa es lo que está diciendo Julián Quintana”.

Quintana, en desarrollo del mismo tema, pero esta vez en la declaración ante la Fiscalía indicó que cuando estaban hablando de temas personales el Almirante (r) Echandía le dijo que la hoja de vida de él estaba siendo analizada para nombrarlo como director de la UIAF, respondiendo que no estaba interesado75, aclara que no se puede suponer que “el Almirante le ofreció un puesto por no hablar”, porque cuando hablaron de la hoja de vida estaban “hablando de cosas personales y laborales”7, el comentario de la hoja de vida no fue a cambio de algo, “de pronto los medios de comunicación lo tergiversan”7, pues dice que “no puedo asegurar que él me haya dicho, oiga Julián no hable y yo le doy la UIAF”, así no se dieron las cosas, no ocurrieron “como lo han presentado los medios de comunicación”.

Como ya se mencionó, afirmó que el Almirante (r) Echandía no le ofreció cargo alguno “para no hablar en la Corte Suprema”, pero sí le genero dudas que durante la reunión le hablara de la hoja de vida, de igual forma aclara que ningún integrante de la DNI, incluyendo al Almirante (r) ECHANDÍA, lo presionó para que declarara en un sentido u otro en la Corte Suprema de Justicia.

-Declaración del fiscal Daniel Hernandez

Indica la Fiscalía que inicialmente Hernandez fungió como fiscal de apoyo en el caso hacker, actualmente es el director de todas las investigaciones relacionadas con dicho caso, lo cual le da un conocimiento amplio sobre el trámite del proceso.

“Dice que el llamado caso Hacker nace de una fuente no formal, verificada por el investigador Camilo Andrés Ballén Betancourt, en la cual se manifiesta que un hombre sin identificar dejó un documento en la URI del Nivel Central, en el que se sugería que en una oficina Andrés Sepúlveda ingresaba con un grupo de jóvenes con portátiles que estaban realizando actividades ilegales en contra del proceso de paz.

Preguntado por la forma en que se desarrolló este caso particular y el manejo procesal de la información suministrada por la DNI, afirma que no existe irregularidad alguna en omitir que la fuente de la información era esa agencia, pues además de ser lo que usualmente sucede, debe quedar claro que no importa el origen de la misma, lo que importa es que haya sido verificada; aclara que en el caso concreto la decisión de omitir la procedencia de dicho documento fue del Director Nacional del CTI, lo que en ningún momento afecta los resultados de este proceso.

Indica que no conoció qué funcionarios de la DNI participaran en la investigación; las órdenes a policía judicial siempre fueron cumplidas por funcionarios del CTI y procesalmente no hay ninguna evidencia de que aquellos participaran en cualquier acto de investigación.

Menciona que el video donde aparece el entonces candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga fue recolectado en dos momentos, uno por el doctor Danny Julián Quintana, Director del CTI, y otro durante la diligencia de declaración de Rafael Revert, quien entregó su teléfono celular como elemento material probatorio y se encuentra en el almacén de evidencias…”