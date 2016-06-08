Armando Benedetti remplazará a Roy Barreras en la copresidencia del Partido de La U
La decisión se tomó tras una reunión de la dirección nacional del partido, tras la renuncia del senador Barreras.
En la mañana de este miércoles se reunió la Dirección Nacional del Partido de La U y decidió incorporar al senador Armando Benedetti a la codirección de la colectividad, tras la renuncia del senador Roy Barreras, quien se dedica al proceso de paz de La Habana entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc. Benedetti acompañará a los representantes Berner Zambrano y Alfredo Deluque en la cabeza del partido hasta el mes de agosto cuando se realice el Congreso Nacional del partido.
En el marco del congreso del Partido de la U se determinará si se continua con una dirección colegiada o si se plantea una presidencia única que estaría en cabeza de una persona que no podría aspirar al Congreso en el año 2018 ni a la candidatura presidencial de la colectividad.