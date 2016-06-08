Armando Benedetti remplazará a Roy Barreras en la copresidencia del Partido de La U

En la mañana de este miércoles se reunió la Dirección Nacional del Partido de La U y decidió incorporar al senador Armando Benedetti a la codirección de la colectividad, tras la renuncia del senador Roy Barreras, quien se dedica al proceso de paz de La Habana entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc. Benedetti acompañará a los representantes Berner Zambrano y Alfredo Deluque en la cabeza del partido hasta el mes de agosto cuando se realice el Congreso Nacional del partido.

En el marco del congreso del Partido de la U se determinará si se continua con una dirección colegiada o si se plantea una presidencia única que estaría en cabeza de una persona que no podría aspirar al Congreso en el año 2018 ni a la candidatura presidencial de la colectividad.