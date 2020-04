Armando Montenegro, desde El Encierro con Alberto Casas

El Encierro de este 23 de abril recibió al "ingeniero y economista de la más alta respetabilidad, y con un criterio que le ha permitido tener un éxito indiscutible en su actividad pública y privada", tal como le dio la bienvenida Alberto Casas.

Un hombre amante de Leo Marini y la Sonora Matancera y oriundo de Pasto, Narino, " una de las tierras más belleas del país y casa de los mejores poetas colombianos, Aurelio Arturo", agregó Casas.

En el gusto muscial del doctor Armando Montenegro clasifican los boleros porque le recuerdan distintas épocas de su vida.

Siempre ha estado dispuesto al cambio. Estudié ingeniería y me gradué, Me cayó una beca en Estados Unidos para hacer un master en Relaciones Internacionales donde tomé cursos de economía, luego me quedó gustando y se inclinó por hace el doctorado en economía.

Estamos haciendo un gran esfuerzo para reactivar la economía que es muy exigente por este lado y al igual que por el de la salud. Cualquier extremo es peligroso. Los gobernantes están buscando conciliar esas dos necesidades que son opuestas.

Mucha gente ha perdido el trabajo, las empresas están apretada para pagar nómina. Por eso es necesario aprender economía nuevamente. En ese momento no se puede rechazar la economía.

Yo creo que la crisis se está empezando a ver. Todavía no se han presentado las quiebras que están madurando. Tampoco han explotado las cifras de desempleo.

Se prevé que puede haber una caída mucho mayor a la cifras proyectadas por el Fondo Monetario Internacional.

A Duque lo van a juzgar por la manera cómo manejó esta crisis. El presidente ya no depende de sus padrinos políticos. Él es jefe de una situación extraordinaria.

Peñalosa es un mal político, no se comunica bien. En amplios sectores cae mal. No ha podido capitalizar sus buenas ideas para convertirlas en votos.