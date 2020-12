Asesor de la ministra TIC participa en una millonaria licitación de ese mismo Ministerio

En medio de la audiencia de adjudicación del proyecto que adelanta el Ministerio de las TICS, para llevar 10 mil centros digitales a zonas rurales del país, se conoció una polémica de no creer: el abogado de uno de los proponentes es al mismo tiempo asesor del despacho de la ministra, Karen Abudinen, y además tiene otro contrato vigente como asesor de la Comunicación de Regulación de las Comunicaciones.

Se trata de Camilo Ernesto Valencia Suecún, quien ha trabajado durante varios años en entidades del sector y actualmente está contratado, a través del FONTIC, como asesor jurídico especializado de la ministra.

Valencia Suescún también trabaja brindando asesoría y acompañamiento en materia jurídica en la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Esto no sería problema si no fuera porque ahora este contratista del Ministerio es abogado del proponente UNIÓN TEMPORAL SES INRED, unas de los consorcios que está pujando para quedarse con la millonaria licitación.

La polémica se dio a conocer durante la audiencia de adjudicación que se realizó en las últimas horas, en donde varias veedurías interpusieron una recusación contra el proceso y contra la ministra para que se rechace la oferta del proponente cuyo apoderado tendría conflicto de intereses.

Además, advirtieron que, aunque al señor Valencia se le preguntó dos veces antes de la audiencia sobre su situación con el Ministerio, él lo negó y solo hasta cuando le mostraron el contrato tuvo que aceptar que sí trabaja allí.

“Se solicita se rechace la propuesta del oferente representado por Camilo Valencia, ya que se está rompiendo la igualdad de oportunidades y la transparencia del proceso, además los principios de la contratación pública” asegura el documento de la Red de Veedurías de Colombia, conocido por la W.

Otros participantes en el proceso de licitación en total son 10 también pusieron el grito en el cielo asegurando que el conflicto de intereses no solo es de orden legal, sino que se constituye al tener el señor Valencia un estado de poder al trabajar cerca de la ministra y además porque podría tener información privilegiada del proceso, lo que le da un aventaja a su proponente frente a los demás.

El señor Valencia calificó como ridículas las acusaciones ya que según no es amigo de la ministra, no tienen preferencia frente a los otros competidores y no conoció detalles de los pliegos antes que los demás. Así mismo se defendió diciendo que los pliegos no lo inhabilitarían.

Este duro choque que tiene otra vez al MinTic en el ojo del huracán se vio reflejado en una agitada audiencia que se aplazó y que no se sabe cuándo se reanudará, e incluso podría suspenderse definitivamente. De acuerdo con los abogados de las partes denunciantes, las recusaciones son casual para frenar los procesos.

La subdirectora de Gestión Contractual respondió en nombre del Ministerio asegurando que en el contrato del señor Valencia se dispuso un parágrafo en el que se establece que “quedan excluidos del objeto contractual los servicios de asesoría jurídica en materia de contratación administrativa”.

Así mismo dijo que el contratista ejerce sus actividades profesionales para el despacho de la ministra y para la oficina jurídica de la entidad por lo que no ha llevado a cabo ninguna de sus actividades en materia contractual, ni en la estructuración del proyecto referido.