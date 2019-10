Así avanza la Marcha Estudiantil en Bogotá

El Movimiento Estudiantil anunció que la Marcha Nacional de este jueves, 10 de octubre, principalmente es por los hechos de corrupción que denunciaron en la Universidad Distrital y que además se presenta en diferentes instituciones educativas del país. “Los pocos recursos de la educación superior terminando en los bolsillos de los politiqueros, corruptos, clientelistas; además de pagar cuentas de prostíbulos, de Netflix y comprando carros lujosos. Esa no puede ser la política del Estado”, aseguró Alejandro Palacios, representante estudiantil de la Universidad Nacional. En fotos: Estudiantes universitarios vuelven a marchar en Bogotá Otro de los propósitos por los que saldrán a marchar los estudiantes, según el Movimiento Estudiantil, es el incumplimiento por parte del Gobierno al acuerdo pactado que se realizó en diciembre, en donde reiteran, que los estudiantes han cumplido permaneciendo en todas las clases de las universidades públicas desde el mes de enero, sin embargo, el Gobierno “sigue haciéndole el quite al cumplimiento de destinarle a la ciencia y tecnología $300 mil millones”. Por su parte, una vez más el Movimiento de los estudiantes manifestó que seguirán en defensa al derecho constitucional de la protesta, por lo que rechazan el “exceso de fuerza del Esmad”, presentada en las marchas del mes de septiembre. Valentina Ávila, miembro de la Red Distrital de Derechos Humanos, reiteró que “nosotros no vamos a descansar hasta que este escuadrón violatorio de los derechos humanos de los manifestantes y particularmente del movimiento estudiantil, siga con el uso desproporcionado de la fuerza”.