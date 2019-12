Así es la propuesta de Gustavo Bolívar para que a los congresistas les paguen por sesión

En diálogo con La W, el senador de la Coalición Decentes, Gustavo Bolívar explicó su propuesta para cambiar el régimen salarial de los congresistas.

El senador aseguró que los parlamentarios recibirían un salario mínimo por sesión a la que asistan en comisión y dos salarios mínimos por Plenaria, con lo que se acabaría con el ausentismo.

"No tiene sentido que los congresistas no vayan y se les pague lo mismo. Pocas veces he visto que todos asistan", señaló.

El congresista señaló que ese régimen ya aplica para corporaciones como el Concejo de Bogotá y planteó la posibilidad de pagar también por ponencia elaborada.

La iniciativa será presentada cuando inicien las sesiones ordinarias en el Congreso el 16 de marzo.

Lea en La W: