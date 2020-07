Así fue la acusación de la Fiscalía contra los soldados implicados en abuso de niña embera

Hace algunos días, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anuncio desde Cali que a siete militares les fue imputado el delito acceso carnal abusivo con menor de 14 años, por abusar sexualmente de una niña 12 años de la comunidad embera chamí en el corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico, en Risaralda.

Sigue La W obtuvo en exclusiva los videos de la audiencia a los soldados implicados en la violación a una niña embera de 13 años.

Por ejemplo, uno de los abogados de los militares dijo que "ellos aceptaron que tuvieron acceso carnal abusivo pero son otras las causas que provocaron esto en el momento oportuno lo contaremos y lo trataré personalmente con la señora fiscal, el delito como tal se cometió, ellos lo están aceptando".

De otro lado, la fiscal del caso, habló del relato de los hecho "la menor indica que teniendo pues la misión o teniendo el objetivo de ir a recoger unas guayabas cayendo la tarde ya noche, cerca de la zona donde se encontraban acantonados los soldados, fue abordada por un soldado de nombre Juan, quien efectivamente, con ella entabla una conversación pero posteriormente, esta persona le insinúa que tuviera relaciones sexuales con ella y que esta menor pues es tomada por el señor".

"Se allegaron tres soldados más quienes turnándose también la acceden carnalmente, para luego determinar que también otros 3 soldados después de que los segundos o los primeros 3 soldados después de Juan la accedieran, también bajan hacia el sitio donde se encontraba, cerca donde estaba acantonado la unidad militar y allí esos 3 soldados también se turnan para acceder a la menor".

Además, mencionó "hubo un sexto soldado, que no participó directamente pero que sí presenció todo y ayudó a sus compañeros para que no fueran encontrados, ayudó a campanear que no viniera el centinela ni que sus superiores lo encontraran".

