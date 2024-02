Así funciona Hogaru, la aplicación para servicios domésticos en hogares y oficinas

Ante la necesidad de los colombianos de conseguir personas de confianza y que ofrezcan un buen servicio para llevar a cabo las tareas de limpieza del hogar o la oficina, nació la aplicación Hogaru que fue seleccionada como la “startup” más innovadora de Colombia.

En diálogo con La W, el ingeniero Gonzalo Úcar, quien también es cofundador y director de Operaciones y Crecimiento de esta plataforma, habla del funcionamiento de este proyecto.

¿Qué es Hogaru? El ingeniero explica que se trata de una empresa de aseo, nacida hace casi tres años, que está revolucionando a través de la tecnología la forma en la que se prestan estos servicios en el país. Además, también contribuye a la formalización del empleo en Colombia, ya que contratan formal y directamente a las más de 600 personas dedicadas al aseo que ya trabajan en la empresa en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.

“Al cliente, cuando conoce el servicio, no solo se le garantiza que (la persona) sea de confianza y calidad, sino que se protege de demandas laborales que puedan surgir por no cumplir la ley, no tanto por no querer sino por no saber”, explica Úcar.

Además, revela que a las personas que entran a trabajar a la empresa se les hacen distintas validaciones con anterioridad, para asegurar que no tengan problemas legales y sean de la máxima confianza al prestar el servicio.

Sin embargo, ¿qué pasa si la persona contratada no cumple con las expectativas del servicio? Gonzalo Úcar explica que la empresa investiga el caso y si, efectivamente, se prestó un mal servicio, al cliente se le ofrecerá otro gratuito.

Los servicios son de cuatro u ocho horas según las necesidades del cliente, y se puede solicitar a través de la página www.hogaru.com.co o la aplicación móvil.

Por otra parte, los precios dependen del número de horas, el día a la semana y el número de días.