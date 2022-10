Así registra la prensa internacional atentado en Escuela General Santander

Después de que se presentara una explosión en la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, varios medios internacionales registraron el atentado:

El diario El País de España, tituló: “La explosión de un coche bomba en Bogotá deja al menos cuatro muertos y 10 heridos”, donde citaron a las autoridades y al presidente Iván Duque.

ÚLTIMA HORA | La explosión de un coche bomba en la escuela de la policía de Bogotá deja al menos ocho muertos https://t.co/vHM43X4L7y — EL PAÍS (@el_pais) January 17, 2019

De igual manera, el diario Francés “Le Figaro” registró el hecho así: “Colombie: une explosion fait 4 morts” (Colombia, explosión deja al menos cuatro muertos) y citaron un trino de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.





Así mismo, desde Inglaterra el medio “The Independent” publicó la noticia bajó el rotulo de “Braking News” y tituló “At least 5 people killed and 10 injured after this incident in Bogota, Colombia” (Al menos cinco personas murieron y 1º resultaron herida después de una explosión en Bogotá, Colombia).

At least 5 people killed and 10 injured after this incident in Bogota, Colombia https://t.co/NKeBVmcPBy — The Independent (@Independent) January 17, 2019

También, los medios Estadounidenses registraron el atentado. The Washington Post, citó al alcalde Enrique Peñalosa, y aseguró "Mayor says 8 killed in car bombing in Colombian capital" (Alcalde dice que murieron cinco persona por carro bomba en la capital de Colombia).





Latinoamérica

También los medios de Suramerica registraron el hecho con diferentes titulares. En primer lugar el diario El Comercio de Ecuador trinó:

#URGENTE | Coche bomba explota en Bogotá. Se registran víctimas mortales y heridos en las inmediaciones de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander » https://t.co/THHGm0bjAQ pic.twitter.com/De9P1HlKTw — El Comercio (@elcomerciocom) January 17, 2019

De igual forma, El Clarín de Argentina afirmó:





Finalmente, titulares similares se presentaron en el El País de Urugay y O Globo de Brasil.

