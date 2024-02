Aumento del 6% en salario mínimo es el mayor crecimiento real en 25 años: Mintrabajo

En entrevista con La W, la ministra del Trabajo, Alicia Arango, manifestó que el incremento anunciado de un 6% para el salario mínimo del 2019 es más alto real durante los últimos 25 años. A esto, añadió que el 10% de incremento en el subsidio de transporte es el más representativo en los últimos 15 años.

Frente a escenario, Arango resaltó que el incremento se haya logrado por concertación y 10 días antes de que el año finalice, teniendo en cuenta que normalmente el acuerdo o el decreto se lograban siempre sobre los tres últimos días del año.

En cuanto a la propuesta del senador Álvaro Uribe de dar una prima adicional a los trabajadores que ganen un salario mínimo en el próximo año, el Ministerio de Trabajo señaló que esta es una propuesta debe estudiarse desde distintos puntos. Por ende la discusión con trabajadores y empresarios sobre el tema se mantendrá en el 2019.

En los temas que quedaron pendientes para desarrollar sobre la mesa de concertación salarial del 2019, la ministra del Trabajo admitió que hubo un acuerdo del 2013 con los pensionados del país al que no se le dio cumplimiento. Por ende, este será un tema que tiene que volver a estudiarse, aclarando que ya estando firmado, el acuerdo se deberá cumplir.

Finalmente, frente a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que no firmaron la concertación sobre el salario mínimo del 2019, la ministra aseguró que fue lamentable que esta central obrera no hubiera hecho parte del acuerdo. Sin embargo, dejó en firme que se respetaron por completo los motivos a los que llevaron a la CUT a no hacer parte de la concertación.

