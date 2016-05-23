Aún no se puede hablar de secuestro en caso Salud Hernández: Gaula de la Policía

El oficial explicó que lo primero en estos casos es verificar en qué condiciones se llevaron a la persona, pero que según los testimonios "tenemos claro que ella subió hasta la vereda Filogringo con un mototaxista que contrató y allá se bajó. No se fue en contra de su voluntad y por eso no se puede hablar de secuestro en este momento". Tampoco, dijo, se ha tenido comunicación con los posibles secuestradores.

Sin embargo, aclaró que de todas formas se han activado los protocolos de búsqueda de una persona secuestrada, en coordinación con el Ejército Nacional. "Llegó una comisión especial del Gaula Élite de la Policía, así como hombres de investigación e inteligencia", dijo el coronel Murillo.

Agregó que uno de los momentos que se esperaba es si Hernández abordaría un vuelo Cúcuta-Bogotá que tenía programado para este lunes a las 8:00 p.m., pero que al no ocurrir esto se continúa con la búsqueda.

El coronel Murillo aclaró que en la zona hay varios grupos armados ilegales, por lo que ha sido difícil conseguir información sobre el paradero de la periodista. "Estamos activando entonces los mecanismos de inteligencia electrónica y fuentes humanas", puntualizó.