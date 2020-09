Avianca asegura que no hay despidos masivos ni solicitudes para hacerlos

Frente a algunas versiones de trabajadores de Avianca quienes expresaron que se inició una nueva tanda de despidos masivos en la compañía, esto debido a un correo en el que se les informa la finalización de su contrato a término fijo.

W Radio indagó con Avianca directamente sobre la situación que se vive frente al tema, allí la empresa nos respondió que a la fecha no hay orden de realizar despidos masivos y que igualmente hasta el momento no se ha hecho solicitud alguna al Ministerio de Trabajo para hacer este procedimiento, y que en el caso del correo que fue enviado a algunos trabajadores de la compañía en el que se les informó que su contrato finalizará el próximo 31 de octubre, Avianca expresó que esto hace referencia a la no prórroga de un contrato a término fijo, más no de un despido unilateral, cuestión que se informó en el mes de junio junto a la posibilidad de que sus trabajadores se acogieran a una ampliación de licencias no remuneradas, lo cual fue informado en W Radio en su momento.

Por otra parte, al indagar con el Ministerio del Trabajo sobre si es verdad que no hay solicitudes de despidos masivos desde Avianca, la cartera expresó que hasta el momento no se encuentra solicitud alguna de esta índole.

Avianca por su parte manifestó a W Radio que confirmará cuántos contratos a término fijo no serán renovados y añadió que esto igualmente hace parte de los compromisos que debe atender para lograr su reorganización.