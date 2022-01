Barry White se recupera de una trombosis sufrida a primeros de mes que le dificulta el habla.

Según confirmó su hija Shaheara en una rueda de prensa en Los Angeles,White, de 58 años de edad, también ha sufrido la paralización del lado derecho de su cuerpo.

La trombosis no es más que la última dolencia vivida por el intérprete de "I Can't Get Enough of Your Love Babe" o "You are the First, The Last, My Everything".

De hecho, White se encuentra a la espera de un trasplante de riñón, dados los problemas que le ha causado su elevada presión sanguínea.

Shaheara afirmó que su papá se sometió a una intervención quirúrgica el 1 de mayo para colocarle un catéter, momento en el que sufrió la trombosis que le afecta el habla y el lateral derecho.

La fama de White revivió recientemente con sus apariciones en la serie "Ally McBeal", donde su voz se convirtió en el sonido del amor para la protagonista Calista Flockhard.

Nacido en Texas pero criado en Los Angeles, Barry White ha sido reconocido por esta ciudad que ha dado su nombre a un centro recreativo