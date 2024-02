Ben Affleck en exclusiva con la W habla sobre su última película 'Desapareció una noche'

El actor, director y ganador del Oscar por la película "Good will hunting" habló en exclusiva con la W y explicó que su nueva película "Gone baby gone" cuya adaptación en español se conocerá el 21 de diciembre en Colombia, como "Desapareció una noche", está basada en una novela que leyó hace casi cuatro años.

"El libreto estaba escrito para intentar servir a la novela de la mejor manera posible, claro que fue a medias pues nos toco cambiar un poco la historia de la novela, pero utilizar drama y acción en una sola película no es necesariamente mi marca como director sino que a mi me gusta tratar asuntos morales y complicaciones".

Además de lo provocativa que es la novela como tal, Affleck demostró que la idea planteada en el libro era tan buena que por eso decidió volver a ser director de un proyecto diferente al que hizo a principios de los años 90 en el que sentía que sólo estaba llenado con su nombre el puesto del director y no se estaba saliendo de los estándares de un trabajo estudiantil.

"Me impresioné por la novela "Gone baby gone" por el hecho que era una trama complicada e inteligente y tenía a personajes muy interesantes ubicados en un barrio que me mostraba una situación muy familiar a la mia, lo cual generaba un poco más de intensidad en el trabajo, pero me impresioné aún mas al intentar engañar al espectador durante toda la película para que no descifraran la trama antes del final".

Con respecto a la controversia que causó la primera intención de estreno de la película debido a la similitud del caso con la niña Madeleine McCaan, explicó que a pesar de ser temas fuertes por tratar, es necesario que la gente tenga su propia opinión acerca del asunto.