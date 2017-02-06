Bula tiene listas las pruebas contra 14 personas en caso odebrecht

La W conoció que el exsenador Otto Bula se comprometió con la Fiscalía a suministrar por lo menos los nombres de 14 persones que habrían participado en el escándalo de los millonarios sobornos de Odebrecht en Colombia y estaría dispuesto a hablar de financiación de campañas políticas.

El excongresista ya le mencionó a los investigadores algunas de estas persones, pero aseguró que entregará en detalle la relación de cada uno de ellos y como habría sido su participación en el manejo de 4, 6 millones de dólares que fueron destinados para lograr una adición al contrato Sector 2 de la Ruta del Sol, por cerca de $800.000 millones.

Entre los nombres Bula explicó que hay exministros, altos funcionarios y exfuncionarios del Estado, políticos, abogados, exmiembros de campañas políticas, y personajes cercanos a la rama judicial.

Bula reiteró que además de su testimonio, entregará a las autoridades documentos y pruebas físicas que respalden sus versiones.

De acuerdo con los investigadores, Bula ha dicho que contará cómo fue el engranaje para poder lograr el millonario otrosí y por donde se tuvieron que mover para lograrlo, entre ellos en la Agencia Nacional de Infraestructura.

Es más, los investigadores ya tienen información de la manera en se realizaron algunos cambios sorpresivos en entidades del Estado, esto con el fin de que Odebrecht lograra poner fichas claves para lograr la adjudicación del millonario otrosí.

Además, la Fiscalía ya tiene en su poder por lo menos 6 cuentas bancarias y firmas extranjeras, que al parecer sirvieron de fachada, para el ingreso de los 4, 6 millones de dólares a Colombia. También se investiga una operación de contrabando donde estarían implicados varios importantes textileros del país.

El excongresista le contó a la Fiscalía que recibió contratos por cerca de $800 millones de la empresa Odebrecht. Esto a cambio, de prestarse, para firmar una serie de contratos que sumaban los 4.6 millones de dólares, porque la empresa brasileña necesita ´justificar de manera urgente éstos dineros.

Bula explicó que ese dinero lo movió la empresa brasileña en el año 2014, pero quisieron justificarlo firmando contratos con fechas del año 2013. Pero lo más grave, es que esos contratos él los firmó fue tan solo el año pasado.

Por lo pronto se espera que el excongresista sea trasladado en los próximos días a una guarnición o al Centro de Estudios Superiores de la Policía Cespo, como lo solicitó el juez del caso y la Fiscalía al Inpec, para garantizar su integridad.

Incluso, fuentes judiciales confirmaron que extraños personajes han intentado llegar a entrevistarse personalmente con Bula en las instalaciones del antiguo DAS donde permanece detenido, pero esas entradas no han sido autorizadas.