Cámara Colombiana de Infraestructura niega haber condecorado a Odebrecht

La Cámara Colombiana de la Infraestructura negó haber condecorado a la firma Odebrecht.

Sostienen que la Cámara otorgó una serie de reconocimientos por responsabilidad social adelantados en varios proyectos viales y realizados por el Consorcio Ruta del Sol 2, como programas dirigidos a 300 docentes sobre educación vial.

Por lo tanto aclaró que esto es una figura jurídica distinta a Odebrecht, conformada por otras firmas que luego de las revelaciones de los sobornos también ha expresado haber sido engañadas.