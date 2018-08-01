Cámara no permitirá que “Jesús Santrich” se posesione a través de una carta

El presidente de la Cámara de Representantes negará la solicitud de “Jesús Santrich” de posesionarse a través de una carta. Foto: Getty Images( Thot )

La W conoció que este miércoles, el presidente de la Cámara de Representantes negará la solicitud de “Jesús Santrich” de posesionarse a través de una carta firmada por testigos.

El equipo jurídico de la Corporación no encontró fundamento jurídico para acceder a esta solicitud de "Santrich", quien se encuentra privado de la libertad, a raíz de una solicitud de extradición adelantada por la justicia de los Estados Unidos por un supuesto caso de narcotráfico.

Si el Consejo de Estado declara la pérdida de investidura de Santrich, Benedicto de Jesús González ocuparía la curul del ex líder guerrillero.