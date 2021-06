"Cambio en requisitos para fiscal, procurador o defensor no favorece a nadie"

En diálogo con La W, el senador Carlos Abraham Jiménez defendió la posibilidad de que los abogados puedan acreditar experiencia en campos distintos al Derecho para ser fiscal, procurador y defensor del Pueblo, entre otros.

En contexto: Reforma a la Justicia fue aprobada en último debate

El congresista aseguró que el artículo no busca favorecer a nadie en particular y que obedece a casos de personas que tienen las calidades para acceder a los cargos y que no lo han podido hacer por los requisitos que establece la ley.

Jiménez señaló que esto no abre la puerta a que recién egresados accedan a los altos cargos del Estado.

"No se puede "satanizar" la inteligencia de los magistrados de este país. Esto es para una persona que tenga 50 o 55 años, y que no tenga que esperar 15 años para ser magistrado", aseguró.

El representante de la Alianza Verde, Wilmer Leal, criticó la disposición y señaló que se trata de "un gol anunciado".

El congresista señaló que "claramente están abriendo la puerta para que la justicia en vez de reforzarse, se debilite”.