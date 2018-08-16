Cambio Radical asume actitud de independencia al Gobierno: Zabaraín

La W con Vicky Dávila del 21 de Mayo [12pm a 1pm]. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo( Thot )

A la salida de la reunión entre la bancada de Cambio Radical y el presidente Iván Duque, el senador de ese partido, Antonio Zabarain, afirmó que esta colectividad tiene una actitud de independencia al Gobierno.

"En la reunión hemos manifestado que hacemos parte de la coalición del Congreso que es una cosa diametralmente opuesta a la coalición de Gobierno. En este momento asumimos una actitud de una bancada independiente", dijo el senador.

Por su parte, el presidente del Partido de la U, Aurelio Iragorri, afirmó que aún no se ha tomado una decisión sobre si hacer parte o no de la coalición del Gobierno y dijo que esto se decidiría la próxima semana en una reunión de la bancada del partido.