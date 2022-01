Cambios a acuerdo de paz entre Gobierno y Farc deben ser públicos, dice Uribe

El expresidente colombiano Álvaro Uribe, opositor al acuerdo de paz que alcanzaron el Gobierno y las Farc para acabar con el conflicto armado en el país, dijo hoy que los cambios que se propongan al texto firmado por las partes deben hacerse de manera pública.



"Las reuniones sobre la modificación de los acuerdos se deben realizar en público porque evita tergiversaciones del Gobierno sobre lo que allí decimos", indicó Uribe en Twitter.



El pasado 2 de octubre los colombianos fueron a las urnas para decidir si apoyaban o no el acuerdo de paz firmado tras casi cuatro años de negociaciones en La Habana.



El "no" ganó con el 50,21 % de los votos, mientras el "sí" alcanzó el 49,78 %, lo que desató una crisis que obligó al presidente, Juan Manuel Santos, a convocar a los opositores a la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, para tratar de llegar a un consenso y salvar el proceso con la guerrilla.



El miércoles de esta semana Uribe acudió a la primera reunión con Santos luego de la cual pidió que la comunidad internacional acompañe la "nueva etapa" que vive Colombia tras el triunfo del "no" en el plebiscito.



"Pedimos a las Naciones Unidas que acompañe esta nueva etapa de la democracia colombiana, porque el resultado del domingo rechazó los acuerdos pero reafirmó el deseo unánime de paz", declaró el exmandatario.



Precisamente, el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, habló este viernes telefónicamente con Uribe y elogió su compromiso con la paz.



Según manifestó en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, Kerry dejó claro que "la continua disposición del expresidente a trabajar por un acuerdo duradero será crucial para avanzar".



El proceso de paz recibió ayer un espaldarazo luego de que el presidente Juan Manuel Santos obtuviera el Premio Nobel de Paz.



El Comité Nobel de Noruega anunció que el jefe de Estado obtuvo el galardón como apoyo a su decisión de invitar a todas las partes a participar en un amplio diálogo nacional para que el proceso de paz no muera.



Al conocer la noticia Álvaro Uribe felicitó a su sucesor en la Presidencia colombiana y deseó que el reconocimiento "conduzca a cambiar acuerdos dañinos para la democracia".