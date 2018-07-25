Camilo Romero le reclama a Iván Duque por el anuncio de regular la protesta social

En una queja directa al presidente electo Iván Duque, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, cuestionó el anuncio de regular la protesta social que hizo el ministro de defensa designado, Guillermo Botero.

En criterio del gobernador, resulta incoherente este anuncio ante la crisis que atraviesa el país por la matanza de líderes sociales.

"Presidente, le habla un gobernador amenazado en un panfleto, acompañado de líderes de todo el país. Está en juego es el valor de la democracia. No estoy pidiendo la protección de mi vida. Estoy pidiendo es la protección de los líderes sociales de Colombia (...) Nos preocupa inmensamente. Una realidad de líderes sociales asesinados en Colombia y unas declaraciones del ministro de Defensa designado en las que dice que tendrá que regularse la protesta social. Usted es un hombre de nueva generación, presidente. Tenemos la misma edad. Sabe que hay nuevas dinámicas en el mundo", afirmó Romero.

"Lo que estoy diciendo es que la participación ciudadana es hoy vital para la democracia de nuestro país. Tenemos que encontrar todos los caminos posibles, pero nos preocupa mucho esa dualidad de líderes amenazados y asesinados, y la regulación de la protesta social, en los términos en los que se refirió su ministro de Defensa", agregó.